Redwood Software im „Magic Quadrant™ for SOAP"-Bericht 2024 platziert

Auf der Grundlage der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung

FRISCO, Texas, 18. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im Bereich „Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP)", gab heute bekannt, dass Redwood Software von Gartner® als führendes Unternehmen im „Magic Quadrant for SOAP"-Bericht positioniert wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, welche die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten.

Das SOAP-Portfolio von Redwood, das ganz auf die Automatisierung zur Steigerung der Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist, umfasst RunMyJobs, ActiveBatch und Tidal, die alle in die hochsichere verwaltete Dateiübertragungslösung von Redwood, JSCAPE, integriert sind. Redwood ermöglicht Unternehmen auf einzigartige Weise, alle Anwendungen, Prozesse und Daten zu zusammzutragen und bietet durchgängige Automatisierungslösungen für kritische Prozesse wie Data Pipeline Management, Order-to-Cash, Record-to-Report und Supply Chain Management.

Redwood ist davon überzeugt, dass seine Kundschaft von Folgendem profitieren:

Die einzige SaaS-basierte, kompatible Automatisierungslösung, die speziell für die Hybrid-Cloud entwickelt wurde und mit leichten, automatisch aktualisierenden Agenten skalierbar ist

Eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Konnektoren, um kundenspezifische Programmierung zu vermeiden, einschließlich SAP-Integrationen auf Transaktionsebene, die einen sauberen Kern behalten

Erweiterte SLA-Verwaltung und -Überwachung in Echtzeit mit Vorhersagbarkeit und dynamischer Terminplanung

Erstklassige, reaktionsschnelle Supportteams mit 24/7-Support, die zu einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von 48 beitragen

„Bei Redwood glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Wir glauben, dass jeder IT- und Geschäftsprozess, der automatisiert werden kann, auch automatisiert werden sollte und eine durchgängige Automatisierung der Schlüssel zu kontinuierlichem Wachstum, Innovation und Erfolg ist", so Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner, die wir als eine der vertrauenswürdigsten Stimmen in der Technologieforschung betrachten, Redwoods Einsatz für die Bereitstellung von branchenführenden Automatisierungslösungen unterstreicht, die den Menschen die Zeit und die Freiheit bieten, sich die Zukunft vorzustellen und zu definieren – und damit ihr menschliches Potenzial freizusetzen."

Ein Gartner Magic Quadrant ist der Höhepunkt der Forschung in einem bestimmten Markt und bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die relative Position der Wettbewerber auf dem Markt. Ein Magic Quadrant bietet eine grafische Wettbewerbspositionierung von vier Technologieanbietertypen in Märkten, in denen das Wachstum hoch ist und die Anbieter sich deutlich voneinander unterscheiden: Führungspersönlichkeiten setzen ihre aktuelle Vision gut um und sind für die Zukunft gut aufgestellt. Visionäre wissen, wohin sich der Markt entwickelt oder haben eine Vision für die Veränderung der Marktregeln, sind aber noch nicht in der Lage, diese umzusetzen. Nischenakteure konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment oder sind nicht fokussiert und übertreffen andere nicht durch Innovation oder Leistung. Herausforderer sind heute gut im Geschäft oder dominieren ein großes Segment, besitzen jedoch kein Verständnis für die Marktrichtung.

Sehen Sie sich eine kostenlose Kopie des Magic-Quadrant-Berichts auf https://www.redwood.com/resource/gartner-soaps-mq/ an, um mehr darüber zu erfahren, warum Redwood Software als Führungsunternehmen positioniert wurde.

Zusätzliche Ressourcen

Folgen Sie Redwood Software auf LinkedIn

Besuchen Sie Redwood auf Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conferences im Vereinigten Königreich und in der USA

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Inc. Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms. Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, etl. 11. September 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist der führende Anbieter von umfassenden Automatisierungslösungen für unternehmenskritische Geschäftsprozesse. Mit der ersten SaaS-basierten, kompatiblen Automatisierungsplattform, die speziell für ERP entwickelt wurde, glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Mit unseren unvergleichlichen Lösungen können Sie Ihre Workflows über jede Anwendung, jeden Dienst oder Server – in der Cloud oder vor Ort – sicher und kontrolliert zusammenfassen, verwalten und überwachen. Das globale Team aus Automatisierungsexperten und Kundenerfolgsingenieuren von Redwood bietet Lösungen und erstklassigen Support, um Ihnen die Freiheit und Zeit zu bieten, sich Ihre Zukunft vorzustellen und sie zu definieren. Verlassen Sie das Unkraut und sehen Sie den Wald mit Redwood Software. Weitere Informationen finden Sie auf www.redwood.com. Folgen Sie Redwood Software auf LinkedIn, @Redwood Software.

Medienkontakt: Liz Reilly, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg