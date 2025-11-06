Redwood Software dévoile Redwood RangerAI, qui ouvre la voie à une nouvelle ère d'opérations autonomes pour l'entreprise

Les nouvelles capacités d'IA permettent aux entreprises de comprendre, de construire et de pérenniser l'automatisation.

FRISCO, Texas, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, leader des solutions d'automatisation de bout en bout destinées aux processus commerciaux et informatiques cruciaux, a annoncé le lancement de Redwood RangerAI, un ensemble complet de capacités d'IA générative et agentique intégrées dans sa gamme de produits d'automatisation d'entreprise. Redwood RangerAI est conçu pour éliminer les frictions opérationnelles et débloquer des niveaux d'efficacité et d'agilité sans précédent en rendant l'automatisation plus intelligente, accessible et autonome.

Un tournant sur le marché

Ce lancement répond à une évolution décisive du marché, les entreprises passant d'une automatisation basée sur des règles à une automatisation axée sur les résultats. Cela nécessite une plateforme qui non seulement exécute des tâches avec des flux de travail prédéfinis, mais aussi anticipe intelligemment les besoins et résout les problèmes de manière proactive, sans intervention humaine constante. Redwood RangerAI répond directement à cette exigence en intégrant l'IA à chaque étape du cycle de vie de l'automatisation du client, depuis l'apprentissage jusqu'aux opérations à grande échelle alimentées par l'IA agentique, en passant par l'obtention d'une assistance, le dépannage et le développement de flux de travail.

« Le marché de l'automatisation des charges de travail se trouve à un point d'inflexion stratégique. Les clients demandent des structures d'automatisation adaptatives qui apprennent, décident et agissent de manière autonome en fonction de l'évolution de la dynamique de l'entreprise », a déclaré Kevin Greene, directeur général de Redwood Software. « Avec Redwood RangerAI, nous sommes une fois de plus à l'avant-garde en continuant à concrétiser notre vision : libérer le potentiel humain. Nous avons intégré une IA pratique, sécurisée et transparente dans la structure de notre plateforme pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes opérationnels les plus complexes, à réduire leurs coûts et à accélérer l'innovation. Il ne s'agit pas de "vendre de l'IA", mais d'apporter une valeur tangible fondée sur nos 30 années d'expérience en automatisation. »

Résoudre les problèmes des entreprises

Redwood RangerAI est conçu pour répondre aux principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises modernes, notamment la résolution réactive des problèmes, une complexité informatique écrasante et l'incapacité à développer les activités avec efficacité.

Capacités clés introduites par Redwood RangerAI :

Orchestration agentique avec RunMyJobs par Redwood : Allez au-delà des flux de travail prédéfinis avec la nouvelle génération de RunMyJobs. Vous définissez l'objectif, et l'IA agentique détermine la meilleure méthode. Ainsi, l'analyse laborieuse et la résolution de problèmes sont transformées en prise de décision stratégique, et les frictions dans les opérations commerciales cruciales pour le chiffre d'affaires sont éliminées.

Allez au-delà des flux de travail prédéfinis avec la nouvelle génération de RunMyJobs. Vous définissez l'objectif, et l'IA agentique détermine la meilleure méthode. Ainsi, l'analyse laborieuse et la résolution de problèmes sont transformées en prise de décision stratégique, et les frictions dans les opérations commerciales cruciales pour le chiffre d'affaires sont éliminées. Intégration de RunMyJobs et de SAP Joule : L'intégration de RunMyJobs avec SAP Joule apporte la puissance de RunMyJobs dans votre écosystème agentique en expansion. Vous permettez à quiconque d'interagir en toute sécurité avec des automatismes cruciaux et vous favorisez une stratégie ouverte et gérable d'adoption de l'IA.

L'intégration de RunMyJobs avec SAP Joule apporte la puissance de RunMyJobs dans votre écosystème agentique en expansion. Vous permettez à quiconque d'interagir en toute sécurité avec des automatismes cruciaux et vous favorisez une stratégie ouverte et gérable d'adoption de l'IA. Assistant de produit pour RunMyJobs : Bénéficiez de conseils contextuels dans l'application pour intégrer les nouveaux utilisateurs en un temps record et réduisez significativement les temps d'arrêt imprévus en enrichissant les compétences des utilisateurs et en accélérant la résolution des problèmes.

Bénéficiez de conseils contextuels dans l'application pour intégrer les nouveaux utilisateurs en un temps record et réduisez significativement les temps d'arrêt imprévus en enrichissant les compétences des utilisateurs et en accélérant la résolution des problèmes. Copilote d'automatisation pour RunMyJobs : Utilisez l'assistance intégrée dans le produit pour concevoir, documenter les tâches et les flux de travail et générer des scripts d'automatisation en quelques secondes afin d'accélérer considérablement les cycles de développement.

Utilisez l'assistance intégrée dans le produit pour concevoir, documenter les tâches et les flux de travail et générer des scripts d'automatisation en quelques secondes afin d'accélérer considérablement les cycles de développement. Assistant d'apprentissage : Un outil d'IA conversationnelle entraîné dans l'ensemble du portefeuille de solutions de Redwood aide vos équipes à travailler en autonomie, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes et à apprendre les nouvelles capacités de la plateforme plus rapidement pour que vous puissiez reprendre votre travail sans délai.

Un outil d'IA conversationnelle entraîné dans l'ensemble du portefeuille de solutions de Redwood aide vos équipes à travailler en autonomie, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes et à apprendre les nouvelles capacités de la plateforme plus rapidement pour que vous puissiez reprendre votre travail sans délai. Assistant de soutien : Obtenez des réponses immédiates aux tickets d'assistance technique pour toutes les solutions Redwood, afin de résoudre les problèmes plus rapidement et ainsi de réduire les temps d'arrêt coûteux et les retards opérationnels.

Les assistants d'apprentissage et de soutien sont déjà disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que l'assistant de produit et le copilote d'automatisation seront disponibles pour les clients SaaS de RunMyJobs ce mois-ci. L'orchestration agentique dans RunMyJobs et l'intégration avec Joule sont proposées en aperçu technique.

La différence Redwood

Contrairement aux outils d'IA polyvalents ajoutés à des logiciels existants, Redwood RangerAI est conçu à cet effet et profondément intégré. Ses capacités s'appuient sur les trois décennies d'expérience de Redwood en matière d'automatisation, garantissant des solutions fondées sur des applications réelles, sécurisées dès la conception et dotées du niveau de transparence et de contrôle requis pour les opérations cruciales.

Ces capacités sont pensées pour mettre à disposition des compétences à la demande en toute simplicité, pour exploiter la puissance de l'IA à des fins de dépannage, de documentation et de construction de flux de travail automatisés, et pour fournir aux clients une feuille de route visant des opérations autonomes dans toute leur entreprise.

Pour en savoir plus sur Redwood RangerAI et demander une démonstration personnalisée, consultez le site www.redwood.com.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est le leader des solutions d'automatisation de bout en bout destinées aux processus commerciaux et informatiques cruciaux. Nous croyons au pouvoir transformateur de l'automatisation sur la base de la première plateforme d'automatisation SaaS composable spécialement conçue pour la planification des ressources d'entreprise (ERP). Nos solutions incomparables vous permettent d'orchestrer, de gérer et de surveiller vos structures d'automatisation dans chaque application, service ou serveur, dans le nuage ou sur site, avec confiance et maîtrise. L'équipe mondiale d'experts en automatisation et d'ingénieurs en réussite client de Redwood fournit des solutions et une assistance de classe mondiale conçues pour vous donner la liberté et le temps d'imaginer et de définir votre avenir. Débarrassez-vous des mauvaises herbes qui cachent la forêt avec Redwood Software.

