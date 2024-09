Redwood Software se incluye en el Cuadrante Mágico™ de 2024 por el informe SOAP

Basado en la integridad de la visión y la capacidad de ejecución

FRISCO, Texas, 18 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, un proveedor líder e innovador de soluciones en plataformas de automatización y orquestación de servicios (SOAP), anunció hoy que Redwood Software ha sido posicionada por Gartner® como líder en el informe Magic Quadrant for SOAP. La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la integridad general de la visión y la capacidad de ejecución de la empresa.

Redwood, que se centra por completo en la automatización para impulsar los resultados empresariales, ofrece una cartera de soluciones SOAP que incluye RunMyJobs, ActiveBatch y Tidal, todas ellas integradas con la solución de transferencia de archivos gestionada de alta seguridad de Redwood, JSCAPE. Redwood permite a las empresas orquestar de forma única todas las aplicaciones, procesos y datos, ofreciendo estructuras de automatización de extremo a extremo para procesos críticos como la gestión de la cadena de datos, desde el pedido hasta el cobro, desde el registro hasta el informe y la gestión de la cadena de suministro.

Redwood cree que los clientes se benefician de:

La única solución de automatización componible basada en SaaS diseñada específicamente para la nube híbrida y para escalar con agentes livianos de actualización automática

Una amplia biblioteca de conectores prediseñados para evitar la codificación personalizada, incluidas las integraciones de SAP a nivel de transacción que mantienen un núcleo limpio

Gestión y control avanzados de SLA en tiempo real con previsibilidad y programación dinámica

Los mejores equipos de soporte de respuesta rápida con soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que contribuye a un puntaje de promotor neto (NPS) de 48 líder en la industria

"En Redwood, creemos en el poder transformador de la automatización. Creemos que todos los procesos de TI y de negocios que se pueden automatizar, deben automatizarse y que la automatización total es clave para el crecimiento, la innovación y el éxito continuos", afirmó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood Software. "Creemos que este reconocimiento de Gartner, que consideramos una de las voces más fiables en investigación tecnológica, demuestra la dedicación de Redwood a ofrecer soluciones de automatización líderes en la industria, brindando a las personas el tiempo y la libertad para imaginar y definir el futuro, liberando su potencial humano".

El Cuadrante Mágico de Gartner es la culminación de una investigación en un mercado específico, que le proporciona una visión amplia de las posiciones relativas de los competidores del mercado. El Cuadrante Mágico proporciona un posicionamiento competitivo gráfico de cuatro tipos de proveedores de tecnología, en mercados donde el crecimiento es alto y la diferenciación de proveedores es clara: Los líderes ejecutan bien su visión actual y están bien posicionados para el futuro. Los visionarios comprenden hacia dónde se dirige el mercado o tienen una visión para cambiar las reglas del mercado, pero aún no ejecutan bien. Los actores de nicho se enfocan con éxito en un segmento pequeño o no están enfocados y no innovan ni superan a los demás. Los retadores ejecutan bien hoy o pueden dominar un segmento grande, pero no demuestran una comprensión de la dirección del mercado.

Vea una copia gratuita del informe Cuadrante Mágico para obtener más información sobre por qué Redwood Software se posicionó como líder en https://www.redwood.com/resource/gartner-soaps-mq/.

Recursos adicionales

Explore Redwood Software en este blog

Siga a Redwood Software en LinkedIn

Visite Redwood en las conferencias de Gartner sobre infraestructura de TI, operaciones y estrategias de nube en el Reino Unido y Estados Unidos.

Aviso legal de Gartner

Cuadrante mágico de Gartner, Inc. para plataformas de automatización y orquestación de servicios. Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, et al. 11 de septiembre de 2024.

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en Estados Unidos y a nivel internacional y se utiliza en este documento con permiso. Todos los derechos reservados. MAGIC QUADRANT es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas y se utiliza en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es líder en soluciones integrales de automatización para procesos empresariales de misión crítica. Con la primera plataforma de automatización componible basada en SaaS diseñada específicamente para ERP, creemos en el poder transformador de la automatización. Nuestras soluciones incomparables le permiten orquestar, administrar y monitorear sus flujos de trabajo en cualquier aplicación, servicio o servidor, en la nube o en las instalaciones, con confianza y control. El equipo global de expertos en automatización e ingenieros de éxito del cliente de Redwood ofrece soluciones y soporte de primera clase diseñados para proporcionarle la libertad y el tiempo para imaginar y definir su futuro. Salga de la maleza y vea el bosque con Redwood Software. Para obtener más información, visite www.redwood.com. Siga a Redwood Software en LinkedIn, @Redwood Software.

Contacto de medios: Liz Reilly, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg