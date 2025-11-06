Redwood Software stellt Redwood RangerAI vor und läutet damit eine neue Ära autonomer Abläufe im Unternehmen ein

Neue KI-Funktionen ermöglichen Unternehmen, die Unternehmensautomatisierung zu verstehen, aufzubauen und zukunftssicher zu gestalten.

FRISCO, Texas, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, der führende Anbieter von Full-Stack-Automatisierungslösungen für unternehmenskritische Geschäfts- und IT-Prozesse, gab die Einführung von Redwood RangerAI bekannt, einer umfassenden Reihe generativer und agentenbasierter KI-Funktionen, die in sein Portfolio für Unternehmensautomatisierung integriert sind. Redwood RangerAI wurde entwickelt, um betriebliche Reibungspunkte zu beseitigen sowie ein noch nie dagewesenes Maß an Effizienz und Agilität zu erreichen, indem die Automatisierung intelligenter, zugänglicher und autonomer wird.

Drehpunkt des Marktes

Die Markteinführung adressiert einen entscheidenden Wandel auf dem Markt, da Unternehmen von einer regelbasierten Automatisierung zu einer ergebnisorientierten Automatisierung übergehen und eine Plattform benötigen, die nicht nur Aufgaben mit vordefinierten Arbeitsabläufen ausführt, sondern auch auf intelligente Weise Bedürfnisse vorhersieht und proaktiv Probleme löst, ohne ständiges menschliches Eingreifen. Redwood RangerAI erfüllt diese Anforderungen direkt, indem KI in jede Phase des Automatisierungslebenszyklus des Kunden eingebettet wird – vom Lernen, der Unterstützung, der Fehlerbehebung und der Entwicklung von Arbeitsabläufen bis hin zu groß angelegten, agentengestützten Operationen.

„Der Markt für Workload-Automatisierung befindet sich an einem strategischen Wendepunkt. Die Kunden verlangen nach adaptiven Automatisierungslösungen, die lernen, entscheiden und autonom auf Basis der sich ändernden Geschäftsdynamik handeln", sagt Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Wir sind mit Redwood RangerAI wieder einmal führend und setzen damit unsere Vision um, das menschliche Potenzial freizusetzen. Wir haben praktische, sichere sowie transparente KI in die Struktur unserer Plattform integriert, um unseren Kunden zu helfen, ihre komplexesten betrieblichen Herausforderungen zu lösen, Kosten zu senken und Innovationen zu beschleunigen. Hier geht es nicht um ‚KI-Washing', sondern darum, einen greifbaren Wert zu liefern, der auf unserer 30-jährigen Automatisierungsexpertise beruht."

Lösung von Unternehmensherausforderungen

Redwood RangerAI wurde entwickelt, um die zentralen Herausforderungen zu lösen, mit denen moderne Unternehmen konfrontiert sind: reaktive Problemlösung, überwältigende IT-Komplexität und die Unfähigkeit, den Betrieb effektiv zu skalieren.

Zu den wichtigsten Funktionen, die mit Redwood RangerAI eingeführt wurden, gehören:

Agentische Orchestrierung mit RunMyJobs von Redwood: Gehen Sie mit der nächsten Generation von RunMyJobs über vordefinierte Arbeitsabläufe hinaus. Sie geben das Ziel vor und die agentenbasierte KI bestimmt den besten Weg, indem sie mühsame Analysen und Problemlösungen in strategische Entscheidungen umwandelt und Reibungsverluste in umsatzkritischen Geschäftsabläufen eliminiert.

Die Lern- und Support-Assistenten stehen allen Nutzern zur Verfügung, während der Produkt-Assistent und der Automatisierungs-Co-Pilot noch in diesem Monat für RunMyJobs-SaaS-Kunden verfügbar sein werden. Agentische Orchestrierung in RunMyJobs und Integration mit Joule sind als Tech Preview verfügbar.

Der Redwood-Unterschied

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Tools, die auf bestehende Software aufgeschraubt werden, ist Redwood RangerAI speziell entwickelt und tief integriert. Die Fähigkeiten des Unternehmens bauen auf Redwoods drei Jahrzehnten Erfahrung in der Automatisierung auf und stellen sicher, dass die Lösungen auf realen Anwendungsfällen basieren, sicher gestaltet sind sowie die für geschäftskritische Vorgänge erforderliche Transparenz und Kontrolle bieten.

Diese Funktionen sind so konzipiert, dass sie bei Bedarf mühelos Fachwissen bereitstellen, die Leistung von KI zur Fehlerbehebung, Dokumentation und Erstellung von Automatisierungsabläufen nutzen und Kunden eine Roadmap für autonome Abläufe im gesamten Unternehmen bieten.

Um mehr über Redwood RangerAI zu erfahren und eine personalisierte Demo anzufordern, besuchen Sie bitte www.redwood.com.

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist der führende Anbieter von umfassenden Automatisierungslösungen für unternehmenskritische Geschäfts- und IT-Prozesse. Mit der ersten SaaS-basierten, kompatiblen Automatisierungsplattform, die speziell für ERP entwickelt wurde, glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Mit unseren unvergleichlichen Lösungen können Sie Ihre Automatisierungsstrukturen für jede Anwendung, jeden Dienst oder Server – in der Cloud oder vor Ort – zuverlässig und kontrolliert orchestrieren, verwalten und überwachen. Das globale Team aus Automatisierungsexperten und Customer-Success-Ingenieuren von Redwood bietet Lösungen sowie erstklassigen Support, um Ihnen die Freiheit und Zeit zu bieten, sich Ihre Zukunft vorzustellen sowie sie zu definieren. Behalten Sie den Blick fürs Wesentliche – mit Redwood Software.

