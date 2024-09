Redwood Software, placée dans le Magic Quadrant™ 2024 pour le rapport SOAP

Sur la base de l'exhaustivité de la vision et de la capacité d'exécution

FRISCO, Texas, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, fournisseur leader et innovant de solutions dans le domaine des Plateformes d'orchestration et d'automatisation des services (SOAP), a annoncé aujourd'hui que Redwood Software a été positionnée par Gartner® en tant que leader dans le rapport Magic Quadrant pour SOAP. L'évaluation s'est basée sur des critères spécifiques d'analyse de l'Exhaustivité de la Vision et de la Capacité d'Exécution de l'entreprise.

Entièrement axé sur l'automatisation afin d'obtenir des résultats commerciaux, le portefeuille de solutions SOAP de Redwood comprend RunMyJobs, ActiveBatch et Tidal, qui sont tous intégrés à la solution de transfert de fichiers hautement sécurisée de Redwood, JSCAPE. Redwood permet aux entreprises d'orchestrer l'ensemble des applications, des processus et des données, en fournissant des outils d'automatisation de bout en bout pour les processus critiques tels que la gestion du pipeline (la chaîne de traitement) de données, du processus de commande à encaissement, d'enregistrement des rapports et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Redwood estime que les clients bénéficient de :

La seule solution d'automatisation composable basée sur SaaS (logiciel en tant que service), spécialement conçue pour le cloud hybride et pour évoluer en rythme avec les agents légers à mise à jour automatique

Une vaste bibliothèque de connecteurs préconstruits pour éviter le codage personnalisé, y compris des intégrations SAP au niveau des transactions qui maintiennent un noyau propre

Gestion et surveillance avancées des accords de niveau de service (SLA) en temps réel, avec prévisibilité et programmation dynamique

Des équipes d'assistance rapide de premier ordre, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui contribuent à un score de promoteur net (NPS) de 48, le meilleur du secteur

« Chez Redwood, nous croyons au pouvoir de transformation de l'automatisation. Nous pensons que tous les processus informatiques et commerciaux qui peuvent être automatisés doivent l'être et que l'automatisation complète est la clé d'une croissance, d'une innovation et d'un succès continus », a déclaré Kevin Greene, PDG de Redwood Software. « Cette reconnaissance de Gartner, que nous considérons comme l'une des voix les plus fiables dans le domaine de la recherche technologique, démontre l'engagement de Redwood à fournir des solutions d'automatisation de pointe, offrant aux gens le temps et la liberté d'imaginer et de définir l'avenir – en libérant ainsi leur potentiel humain. »

Magic Quadrant de Gartner est l'aboutissement de recherches menées sur un marché spécifique, vous offrant une vue d'ensemble des positions relatives des concurrents du marché. Un Quadrant magique (Magic Quadrant) fournit un positionnement concurrentiel graphique de quatre types de fournisseurs de technologie, sur des marchés où la croissance est forte et où la différenciation des fournisseurs est marquée : Les leaders exécutent bien leur vision actuelle et sont bien positionnés pour l'avenir. Les visionnaires comprennent la direction que prend le marché ou ont une vision de l'évolution des règles du marché, mais n'exécutent pas encore bien. Les acteurs de niche se concentrent avec succès sur un petit segment ou ne sont pas concentrés et n'innovent pas ou ne sont pas plus performants que les autres. Les aspirants (challengers) exécutent bien aujourd'hui ou peuvent dominer un segment important, mais ne font pas preuve d'une compréhension de l'orientation du marché.

Consultez une copie gratuite du rapport Magic Quadrant pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Redwood Software a été positionné en tant que Leader sur https://www.redwood.com/resource/gartner-soaps-mq/.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Inc. Magic Quadrant pour les plateformes d'orchestration et d'automatisation des services. Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, etl. 11 septembre 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis ( ) et dans le monde et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas nos utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est le leader des solutions complètes d'automatisation pour les processus commerciaux critiques. Avec la première plateforme d'automatisation SaaS composable spécialement conçue pour la Planification des ressources de l'entreprise (ERP), nous croyons au pouvoir transformateur de l'automatisation. Nos solutions incomparables vous permettent d'orchestrer, de gérer et de surveiller vos flux de travail sur n'importe quelle application, service ou serveur — dans le cloud ou sur site — avec confiance et contrôle. L'équipe mondiale d'experts en automatisation et d'ingénieurs en réussite client de Redwood fournit des solutions et un support de classe mondiale conçus pour vous donner la liberté et le temps d'imaginer et de définir votre avenir. Sortez des sentiers battus et voyez la forêt, avec Redwood Software. Pour plus d'informations, consultez le site www.redwood.com. Suivez Redwood Software sur LinkedIn, @Redwood Software.

