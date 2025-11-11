Regency Square Dental Honors Veterans with Free Dental Care and Family Celebration on Freedom Day, November 15th, 2025

DAVIE, Florida, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Regency Square Dental se enorgullece de anunciar su celebración anual del Día de la Libertad el sábado 15 de noviembre, en honor a los veteranos locales con atención dental GRATUITA y un día completo de diversión familiar, música y aprecio de la comunidad.

El Día de la Libertad de este año contará con invitados especiales de Kiss Country 99.9 — Dina B y TC, junto con entretenimiento del DJ Jeffry Ospina, apariciones en el Inter Miami CF, pintura de caras, casas de rebote, comida de Ay Bendito Puerto Rican Food Truck, y artesanías para todas las edades.

"El Día de la Libertad es una de las cosas más significativas que hacemos cada año", dijo el Dr. Reinol A. González, fundador de Regency Square Dental. "Es nuestra oportunidad de retribuir a quienes lo han dado todo por nosotros, y de crear un día en el que los veteranos, las familias y toda la comunidad puedan unirse en gratitud y celebración".

El evento comienza a LAS 9:00 A.M. en Regency Square Dental, 4789 SW 148th Avenue, Suite 205, Davie, FL 33330.

Se invita a los veteranos a programar citas dentales gratuitas con anticipación en www.RegencySquareFreedomDay.com o llamando al (954) 231-8305.

De propiedad familiar y sirviendo al sur de la Florida durante más de 35 años, Regency Square Dental es uno de los mejores centros dentales de implantes y de servicio completo de Estados Unidos, conocido por sus transformaciones de sonrisa que cambian la vida y más de 1,400 reseñas de cinco estrellas.

Todos los amigos, familiares y vecinos son bienvenidos a unirse a las festividades, disfrutar de la comida y celebrar a los héroes que hacen posible nuestra libertad.

Acerca de Regency Square Dental

Fundada por el Dr. Reinol A. González, Regency Square Dental es una práctica dental familiar de primer nivel ubicada en Davie, Florida. Con más de tres décadas de experiencia, la práctica se ha ganado el reconocimiento nacional por los procedimientos avanzados de implantes dentales, la tecnología de precisión y la atención compasiva al paciente.

