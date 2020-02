Рекордные показатели Spielwarenmesse благодаря высокому качеству и международной популярности

Компании-экспоненты также придерживаются высокого мнения о выставке. 92 процента довольны или очень довольны выставкой и особенно высоко оценивают качество ее профессиональных посетителей. „Нынешняя Spielwarenmesse была для нас безусловно самой успешной благодаря первоклассной публике", – подчеркивает Флориан Н. Липп, вице-президент компании Craze. „В течение всего нескольких дней мы встретились со всеми ключевыми людьми главных международных каналов распределения товаров." Александр Парьенте, генеральный директор компании Safari, добавляет: „Мы всегда возвращаемся на выставку, потому что в мире нет аналогичного места встречи стольких потенциальных деловых партнеров." Его компания представляет свою продукцию на Spielwarenmesse уже в течение более 25 лет.

Другая компания из США воспользовалась выставкой для празднования своего 75-летнего юбилея: гигант игрушек Mattel праздновал свой юбилей прямо на своем выставочном стенде. Роль Spielwarenmesse как маркетингового инструмента заслуживает самую высокую оценку среди компаний-экспонентов: 97 процентов считают эту выставку важной или очень важной для своей компании. О том, какое значение имеет возможность завязывать многочисленные деловые контакты и для стартапов, знает Огедай Учурум, соучредитель компании Toyi Oyun ve Tasarim из Турции: „Spielwarenmesse – именно здесь мы заключаем все наши сделки. В этом году наша продукция была также представлена в TrendGallery, что в значительной степени расширило наши возможности."

Три тренда „Toys for Future", „Digital goes Physical" и „Be You!" вызвали большой положительный резонанс среди профессиональных посетителей и экспонентов выставки в силу того, что эти тренды действительно отражают нынешнее состояние рынка. Наряду с терпимостью и инклюзией, внимание отрасли заострено на сочетании цифровых и классических игровых миров, а также на развитию экологичного мировоззрения. „Spielwarenmesse оптимально отражает нашу философию экологичности, которая будет обретать все большее значение в нашей отрасли", – считает Элэйн Де

Рау, директор по международным продажам таиландского производителя PlanToys. Организатор выставки планирует расширить эту тему на

следующей выставке.

Уже сейчас организаторы выставки обеспечивают своих профессиональных посетителей подходящим инструментарием для решения все более комплексных торговых задач. Победители конкурса ToyAward помогли посетителям сориентироваться между 120.000 представленными новинками. Одним из пяти победителей является Gollnest & Kiesel.

Старший вице-президент Торстен Косс объясняет: „ToyAward – это не только признание инновационного товара, но и большое внимание. Это подтвердил абсолютно положительный резонанс на выставке."

Такой же популярностью пользовались форум с выступлениями экспертов отрасли и специализированные разделы, предназначенные для различных целевых групп. Продукция испанской компании Melbot была представлена в интерактивном разделе Tech2Play. „Благодаря этой замечательной инновативной концепции, посетители со всего мира могли испытать наши товары на месте. Атмосфера была фантастическая", – считает генеральный директор компании Iván Expósito Sánchez. Бритта Сипер, исполнительный директор компании Sieper, высоко отзывается о другом аспекте Spielwarenmesse: „В нашу цифровую эпоху, эта выставка является чрезвычайно важной платформой для создания и поддержания личных контактов." Большинство экспонентов придерживается того же мнения. 92 процентов опять будут в Нюрнберге с 27 до 31 января 2021 года.

„Большая доля международных посетителей и положительный настрой среди экспонентов подчеркивают передовую ориентацию Spielwarenmesse. Уже на раннем этапе мы смогли правильно указать направление развитие отрасли в новом финансовом году", – подводит итог Эрнст Кик, председатель правления компании Spielwarenmesse eG.

Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - воскресенье, 27 - 31 января 2021 года

