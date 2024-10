Rekordverdächtig: Segway-Ninebot verkauft weltweit mehr als 13 Millionen Stück des intelligenten eKickScooters

Segway-Ninebot setzt sich mit innovativer Technologie weiter für umweltverträgliche Mikromobilität und Nachhaltigkeit ein

BEIJING, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mit Stand vom 24. Oktober 2024 hat Segway-Ninebot einen globalen Meilenstein von über 13 Millionen verkauften eKickScootern erreicht und damit seine Führungsposition auf dem globalen Rollermarkt bestätigt. Aus dem Finanzbericht des Unternehmens für das Jahr 2023 geht hervor, dass der eKickScooter einen Umsatz von 3,78 Milliarden Yuan (537 Millionen US-Dollar) erwirtschaftet und damit seine Position als erste Wahl unter den mehr als 240 Betreibern von gemeinsam genutzter Mikromobilität weltweit weiter gefestigt hat. Angetrieben von konsequenten Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen und dem Engagement für umweltfreundliche Kurzstreckentechnologien bietet Segway-Ninebot seinen Nutzern ein überragendes, umweltbewusstes Reiseerlebnis und etabliert sich als Pionier in der weltweiten Elektrorollerbranche.

„Seit unserer Gründung im Jahr 2012 hat sich Segway-Ninebot, ein Hightech-Unternehmen, der technologischen Innovation und der Entwicklung neuer technologischer Anwendungen verschrieben", sagte Luke Gao, Vorsitzender von Segway-Ninebot.

Das Unternehmen strebt die weltweite Marktführerschaft im Bereich der Mikromobilität an und ist in über 100 Ländern und Regionen der Welt vertreten. Derzeit bietet Segway-Ninebot ein umfassendes Portfolio an intelligenten eKickScootern an, die für verschiedene Benutzerbedürfnisse und -szenarien entwickelt wurden, darunter die kinderfreundliche C-Serie, die elegante E-Serie, die bequeme F-Serie für den Pendelverkehr, die vielseitige G-Serie für Abenteuer auf allen Arten von Straßen, die leistungsstarke Geländeserie ZT und die ultimative GT-Serie für Fahrerlebnisse der Superlative.

Ein kundenorientierter Ansatz zur Förderung von Produkt- und Technologieinnovationen

Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind für Unternehmen im Technologiesektor von entscheidender Bedeutung, um eine technologische Vormachtstellung zu erreichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der innovativen Mikromobilität verfügt Segway-Ninebot über ein starkes technisches Team und umfangreiche Kapazitäten. Im Juni 2024 wird die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens mehr als 1.400 Mitarbeiter beschäftigen, was fast 40 % der Belegschaft ausmacht. Durch kontinuierliche Investitionen und das Engagement seines talentierten Forschungsteams hat Segway-Ninebot in den letzten zehn Jahren weltweit beeindruckende 4.985 geistige Eigentumsrechte erworben, was sein Engagement für kundenorientierte Innovation unterstreicht.

Segway-Ninebot wurde im „Industrial R&D Investment Scoreboard 2023" (Scoreboard für Investitionen in industrielle Forschung und Entwicklung 2023) aufgeführt, das Ende letzten Jahres von der Europäischen Union veröffentlicht wurde.

Zhilei Ding, stellvertretender Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Mikromobilität von Segway-Ninebot, kommentiert diesen Erfolg: „Unsere eKickScooter verfügen über mehr als 800 patentierte Technologien, die nahtlos in verschiedene Produkte integriert wurden und Nutzern ein unvergleichliches Fahrerlebnis bieten, das sich durch Stabilität, Sicherheit, Bequemlichkeit und Komfort auszeichnet."

Mit jahrelanger Innovation und F&E im Bereich der Elektroroller hat Segway-Ninebot bedeutende Fortschritte bei den Schlüsselkomponenten gemacht, darunter Batterien, Motoren, elektronische Kontrollsysteme, Fahrgestellplattformen, Reifen, Stoßdämpfungssysteme und intelligente Interaktionen. Vor allem die Entwicklung und der Einsatz von Kerntechnologien wie RideyLONG™, Segride™ und die „Wo ist?"-Technologie von Apple haben die Führungsposition des Unternehmens in diesem Sektor gefestigt.

RideyLONG™ revolutioniert die Batterieleistung durch eine harmonische Mischung aus fortschrittlicher Reifentechnologie, hocheffizienten bürstenlosen Motoren und einer sorgfältigen elektronischen Steuerung. Die innovative Lösung sorgt für eine optimale Batterieausnutzung und verlängert die Lebensdauer der Batterie um schätzungsweise 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, so dass eKickScooter mit derselben Batteriekapazität weiter fahren können. Fahrer können nun auch bei längeren Fahrten oder zu Stoßzeiten nahtlos und ohne häufiges Aufladen pendeln. Außerdem wurden mehrere Segway-Ninebot eKickScooter vom TÜV Rheinland unabhängig auf ihre „Reichweite bei max. Geschwindigkeit" geprüft.





Segway-Ninebot setzt sich für die Förderung umweltfreundlicher Mobilitätstechnologien ein und hat einen herausragenden Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen geleistet. Bis heute hat der Segway-Ninebot weltweit über 27 Milliarden Kilometer zurückgelegt, was einer 680.000-maligen Umrundung des Äquators entspricht. Dieser Meilenstein hat zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen um über 1 Million Tonnen geführt, was der Pflanzung von mehr als 70 Millionen Bäumen entspricht.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Segway-Ninebot der Philosophie des grünen Reisens treu und engagiert sich aktiv im Bereich der grünen Mikromobilität. Mit dem Erreichen eines neuen Meilensteins von 13 Millionen verkauften Einheiten sucht das Unternehmen aktiv nach neuen globalen Wachstumsmöglichkeiten.

Vincent Chen, Präsident des Geschäftsbereichs Mikromobilität von Segway-Ninebot, betonte: „Wir setzen auf technologische Fortschritte im gesamten Sektor der intelligenten eKickScooter. Dabei legen wir großen Wert auf den Nutzen für den Benutzer und sind Vorreiter bei globalen technologischen Veränderungen im Bereich innovativer Kurzstreckenreisen. Unser Ziel ist es, Nutzern eine verbesserte Lifestyle-Technologie an die Hand zu geben und gleichzeitig die Elektrifizierung des Individualverkehrs voranzutreiben und für eine kohlenstoffarme Mobilität einzutreten."

Hinweis: Die in der Mitteilung genannte Zahl von 13 Millionen Verkäufen basiert auf der internen Datenbank von Segway-Ninebot, die sich auf Segway, Ninebot und ihre weltweiten Tochtergesellschaften bezieht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2539377/SEGWAY_NINEBOT.jpg