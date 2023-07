Relatório da Royal Commission for AlUla sobre o trabalho a ser realizado com a IUCN destaca a Regeneração Abrangente como estrutura para a conservação da natureza

Intitulado "Regeneração Abrangente: A Abordagem AlUla para o Desenvolvimento Sustentável" ("Comprehensive Regeneration: The AlUla Approach to Sustainable Development") e publicado por ocasião do Dia Mundial da Conservação da Natureza, o relatório oferece um plano de ação que examina como a degradação ambiental representa um risco extremo para os habitats em todo o mundo e como o trabalho que está sendo realizado pela RCU fornece uma estrutura e agenda para o sucesso econômico, cultural e ambiental sustentado.

A Regeneração Abrangente, um conceito desenvolvido pela RCU em seu desenvolvimento sustentável de AlUla, emprega um conjunto diversificado de princípios e abordagens construídas em torno do objetivo de revitalizar não apenas a paisagem, mas a forma pela qual as pessoas e as sociedades interagem com seu entorno. São elas:

Proteção do meio ambiente e patrimônio Padrões de assentamento sustentável Desenvolvimento, crescimento e ativação Infraestrutura resiliente

Oferecida como a estrutura definitiva para os esforços da RCU em todo condado de AlUla, a Regeneração Abrangente mostra a importância de estabelecer uma economia circular, como a restauração do patrimônio e cultura pode beneficiar as gerações atuais e futuras, e o papel crucial que as comunidades devem desempenhar na implementação de planos de regeneração urbana habitáveis, sustentáveis e resilientes a longo prazo.

Estudos de caso destacados no documento mostram como os planos de Regeneração Abrangente da RCU estão sendo colocados em prática como um modelo de desenvolvimento responsável, com sucesso sendo alcançado em diversos projetos, incluindo o desenvolvimento do Programa do Leopardo Árabe (Arabian Leopard Programme), que visa reintroduzir a espécie na natureza, e o estabelecimento da Reserva Natural Sharaan (Sharaan Nature Reserve), a revitalização do Oásis Cultural de AlUla e o êxito do Banco de Sementes e Viveiro de Plantas de AlUla.

Cada um desses projetos obteve resultados positivos, incluindo a restauração e reflorestamento de habitats com plantas cultivadas no Banco de Sementes de AlUla; a reintrodução de espécies animais nativas em reservas gerenciadas e monitoradas, como Sharaan, que está incluída na Lista Verde para Áreas Protegidas e Conservadas da IUCN; e a regeneração de prósperos centros culturais e econômicos na comunidade de AlUla e as oportunidades que eles trazem para a população local.

Um ponto fundamental do relatório é seu apoio à integração generalizada dos princípios de Regeneração Abrangente na tomada de decisões dos governos e do setor privado, com o reconhecimento de que ambos precisam trabalhar em estreita colaboração para assegurar uma ampla gama de esforços de sustentabilidade e desenvolvimento que terão um impacto profundo no mundo para as próximas gerações.

O Dr. Stephen Browne, vice-presidente de vida selvagem e patrimônio natural da RCU, disse: "A degradação ambiental é um problema que toda a humanidade enfrenta e é um problema que precisamos resolver. A RCU tem tomado ações concretas sob o lema de Regeneração Abrangente. Estamos oferecendo desenvolvimento sustentável em harmonia com as comunidades e o meio ambiente, desenvolvendo soluções que são integradas e entregues como parte de nossa estratégia de longo prazo.

"Através da publicação deste relatório com nossos colegas da IUCN, líderes e agentes de mudança serão mais bem informados sobre os sucessos que a RCU alcançou até o momento, o que esperamos que ajude na criação de novas abordagens para avançar e promover ainda mais os ideais e benefícios da Regeneração Abrangente."

O Dr. Bruno Oberle, diretor geral da IUCN (de julho de 2020 a junho de 2023), disse: "Ao testemunhar a determinação da AlUla em contribuir para a visão da IUCN para um mundo justo que valorize e conserve a natureza, espero que o exemplo e a experiência de AlUla inspirem outras autoridades públicas a implementar uma Regeneração Abrangente".

O link para o relatório está disponível aqui: comprehensiveregeneration.pdf (rcu.gov.sa)

Link para imagens: clique aqui

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2163005/The_Royal_Commission_for_AlUla.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2163016/The_Royal_Commission_for_AlUla_2.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2163006/The_Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2163013/The_Royal_Commission_for_AlUla_4.jpg

FONTE The Royal Commission for AlUla (RCU)

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)

