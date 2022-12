Relatório de Referência do EDM Council detalha aumento estratégico dos diretores de dados

O estudo bienal revela o papel crescente dos chefes de dados e uma implementação mais ampla do gerenciamento de dados em vários setores ao redor do mundo

NOVA YORK, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O EDM Council, uma associação comercial intersetorial dedicada ao gerenciamento de dados, lançou seu Relatório de Referência Global Sobre Gestão de Dados de 2023, no qual descreve a crescente importância dos diretores de dados em vários setores, bem como o crescimento do gerenciamento de dados como uma disciplina formal dentro das organizações.

Os dados do Relatório de Referência de 2023 revelam a crescente importância estratégica da função de diretor de dados e da prática de gerenciamento de dados. Mais especificamente, o relatório mostra que:

65% dos entrevistados afirmam que sua empresa nomeou formalmente um diretor ou executivo de dados, o que representa um aumento de 60% em comparação com 2020

86% dos diretores de dados do setor financeiro se reportam ao corpo de diretores, um aumento de 72% em comparação com 2020

80% dos executivos de dados em mercados não financeiros se reportam ao corpo de diretores, e 20% desses se reportam diretamente ao diretor executivo

"Em minha experiência de mais de 30 anos como executivo de dados, o escopo das responsabilidades expandiu-se consideravelmente, especialmente nos últimos anos", afirmou John Bottega, presidente do EDM Council. "O Relatório de Referência deste ano mostra os executivos de dados e a função de gerenciamento de dados como um todo, assumindo um papel estratégico muito mais importante, pois ajudam a definir não apenas a visão para o gerenciamento de dados de suas empresas, mas também a orientação de suas análises, de sua IA/AM, de sua ESG e de seus dados de sustentabilidade".

A quarta edição do Relatório de Referência registrou um aumento de 300% na participação geral, bem como respostas de mais setores: 58% das respostas foram fornecidas por empresas não financeiras, um aumento de 27% em comparação com a pesquisa de 2020. Os estudos de referência usam o DCAM (Data Management Capability Assessment Model; Modelo de Avaliação da Capacidade de Gerenciamento de Dados), que define as práticas recomendadas para programas de dados, com o fim de avaliar como a profissão como um todo progrediu em sua agenda de implementação de programas de gerenciamento de dados.

Os participantes da pesquisa indicam que 80% das organizações possuem programas de governança de dados em andamento ou já estabelecidos. O relatório destaca a importância do gerenciamento responsável e ético dos dados do público, mas também a necessidade de fazer melhorias nessa área, pois apenas 62% dos entrevistados indicam o estabelecimento ou progresso de programas sustentáveis de governança para análise de dados, apesar do aumento de 51% em comparação com 2020. O tema da literacia de dados como um elemento crucial para uma cultura orientada por dados também está representado no relatório, sendo descrito como um fator essencial para o sucesso geral de uma empresa. Baixe o Relatório de Referência.

Sobre o EDM Council

O EDM Council é uma associação global cujo objetivo é promover a prática de gerenciamento e análise de dados como uma prioridade empresarial e operacional. O EDM Council é o principal promotor global do desenvolvimento e implementação de padrões, práticas recomendadas e programas abrangentes para treinamento e certificação no setor de dados. Composto por mais de 350 organizações das Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, e com mais de 15.000 profissionais de gerenciamento de dados como membros, o EDM Council é uma plataforma onde os profissionais de dados podem interagir, comunicar e colaborar para responder aos desafios e avanços na área de gerenciamento e análise de dados como funções organizacionais essenciais. Para mais informações, acesse https://edmcouncil.org/

FONTE EDM Council

