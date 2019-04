Relatório de RSE 2018 destaca o compromisso da CenturyLink com a sustentabilidade ambiental, no Dia da Terra e todos os dias

MONROE, Louisiana, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Coincidindo com o Dia da Terra em 22 de abril, a CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) publica seu relatório de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), que detalha como a CenturyLink está fazendo uma diferença positiva no mundo e nas comunidades onde a empresa presta serviços. O relatório de RSE destaca também o avanço da empresa em relação a seus objetivos de longo prazo para a redução das emissões de carbono e de gás de efeito estufa, e a forma como a empresa administra seu impacto ao meio-ambiente.

Relatório de Responsabilidade Social Empresarial 2018 da CenturyLink: http://www.centurylink.com/asset/aboutus/downloads/community/Corporate-Social-Responsibility-Report.pdf

Em 2018, a CenturyLink recebeu alguns dos prêmios ambientais de maior prestígio da indústria, incluindo:

Principais 100 empresas mais sustentáveis dos E.U.A, concedido pela Barron

Empresa Silver Class, da Eco Vadis

Série de Índices FTSE4Good

Lista "A" 2018 da CDP sobre Mudança Climática, pela pegada de carbono das instalações da antiga Level 3

"A CenturyLink trabalha ativamente para ajudar a garantir a saúde do meio-ambiente a longo prazo. Como parte de nossos esforços, estamos nos unindo a outras empresas de tecnologia e a consumidores que estão focando no uso sustentável de recursos", disse Michael Beekman, CIH CSP, diretor de meio-ambiente, saúde e segurança global da CenturyLink. "Através de nosso envolvimento com esforços que vão desde a eficiência da energia e o uso de fontes renováveis até minimizar os gastos através da redução, reutilização e reciclagem, estendemos nosso compromisso para melhorar vidas, sendo bons cidadãos e vizinhos nas comunidades onde trabalhamos e vivemos".

Algumas das iniciativas de meio-ambiente destacadas pela CenturyLink em seu relatório de RSE 2018 incluem: divulgar as atividades globais para a mitigação de mudanças climáticas da empresa, através da CDP, reduzindo emissões de carbono através da aquisição de energia renovável e investindo em melhorias de eficiências e em novas tecnologias nas instalações ao redor do mundo, e melhorando a eficiência energética ao formar parcerias com outros provedores de serviços para reduzir o consumo de energia nos produtos adquiridos pela empresa.

O relatório inclui também informações sobre o programa de subsídios de Professores e Tecnologia da Fundação Clarke M. Williams da CenturyLink, que apoia a educação STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), uma campanha anual de combate à fome e programas de diversidade, inclusão e pertencimento da CenturyLink.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajuda a proteger seus negócios.

