Relatório "O Real Impacto com as Falhas de Pagamentos", da LexisNexis® Risk Solutions, revela que 70% das empresas e instituições financeiras estão frustradas com as taxas de falhas de pagamento

Cada pagamento rejeitado ou reparado custa às empresas uma média de US$ 12,10

ATLANTA , 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou hoje os resultados de seu relatório "O Real Impacto com as Falhas de Pagamentos", um panorama instantâneo do desempenho de pagamentos internacionais em escala global. O relatório avalia as percepções coletadas de 400 executivos de pagamento que representam as principais corporações e instituições financeiras nas regiões da América Latina, Ásia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e América do Norte.

Mais de 70% dos entrevistados estão insatisfeitos com as taxas de falhas de pagamentos. Quase dois terços dos entrevistados (64%) indicaram que pagamentos inadimplentes ou falhos impactam negativamente a carga de trabalho da equipe. Os custos associados à falha ou atraso apenas agravam esses problemas, com uma taxa média por pagamento de US$ 12,10 para pagamentos rejeitados ou reparados. Esse custo é parcialmente devido a taxas mais altas para grandes empresas e ao envolvimento de bancos mais caros ou soluções mais avançadas.

Problemas com o nome do beneficiário do banco e detalhes do endereço são a fonte mais comum de atraso ou falha no pagamento (21%). Esses detalhes sobre o beneficiário também são o único elemento verificado manualmente por humanos, com 72% dos entrevistados ainda confirmando esses dados dessa maneira.

Empresas e instituições financeiras contam com taxas excepcionais de Straight-Through Processing (STP), um processo de pagamento eletrônico automatizado que não requer intervenção humana. O STP protege a integridade das cadeias de suprimentos críticas e oferece uma experiência mais tranquila para os clientes. A rápida aceleração digital na área de pagamentos aumenta as expectativas de clientes e fornecedores para experiências de pagamentos. Portanto, equilibrar velocidade, precisão e segurança em cada ponto de contato é essencial.

"Os clientes esperam uma jornada de pagamento tranquila e abandonarão rapidamente uma transação se encontrarem muito atrito", diz Dalbir Sahota, diretor sênior de pagamentos da LexisNexis Risk Solutions. "Nosso relatório mostra que pagamentos malsucedidos prejudicam a retenção de clientes, aumentam a carga de trabalho da equipe e criam custos adicionais. As empresas devem acompanhar a concorrência em um momento em que a tecnologia e as iniciativas de pagamento em tempo real estão mudando rapidamente o mercado."

"O STP oferece uma maneira automatizada para as empresas oferecerem aos clientes um processo de pagamentos tranquilo e o relatório ilustra o valor de investir nessa área. Ferramentas gratuitas podem parecer atraentes, mas a realidade financeira é desagradável, com nosso relatório mostrando baixas taxas de STP entre aqueles que usam as pesquisas mais básicas. Soluções sofisticadas de dados de pagamento aprimoram os níveis de serviço e reduzem os custos associados a pagamentos com falha e reparados", diz Sahota.

Principais Conclusões do Relatório "O Real Impacto com as Falhas de Pagamentos" da LexisNexis Risk Solutions:

Problemas de pagamento levam à perda de clientes: as empresas que têm os níveis mais altos de pagamentos STP e automação são muito sensíveis a falhas e atrasos nos pagamentos e estimam que perdem um número significativo de clientes devido a esses fatores. As empresas com 250 a 1.000 funcionários e aquelas com mais de 10.000 funcionários perdem uma porcentagem maior de clientes do que as pequenas empresas.

Automação reduzindo a força de trabalho: o tamanho médio da equipe de pagamento para as maiores empresas (mais de 10.000 funcionários) é de cerca de 1% da força de trabalho total, com resultados semelhantes em todas as regiões. Exceto na região APAC, os bancos tendem a ter equipes de pagamento menores do que as empresas, devido a um maior nível de automação.

Eficiência Essencial: precisão dos detalhes de pagamento (40%), velocidade de processamento de pagamento (32%) e baixo nível de mão de obra manual (11%) são os três fatores mais importantes para o processamento de pagamentos internacionais.

Metodologia

O estudo "O Real Impacto com as Falhas de Pagamentos" foi conduzido de forma independente, no outono de 2022, pela Capgemini Invent® em nome da LexisNexis® Risk Solutions. A Capgemini Invent não identificou a LexisNexis Risk Solutions como patrocinadora da pesquisa para os participantes. O estudo entrevistou 400 tomadores de decisão representando empresas líderes, instituições financeiras, bancos e empresas não-financeiras nas regiões APAC, EMEA, LATAM e América do Norte.

Baixe uma cópia do relatório "O Real Impacto com as Falhas de Pagamentos" (em inglês).

