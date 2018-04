Relatório técnico e guia prático da FDI chamam a atenção para o ônus global da doença periodontal

GENEBRA, 16 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A FDI World Dental Federation publicou dois documentos – um relatório técnico e um guia prático – como parte de seu Projeto Global de Saúde Periodontal (GPHP – Global Periodontal Health Project), com o objetivo de chamar a atenção para a saúde periodontal como uma área prioritária de política em todo o mundo.

"A doença periodontal – ou doença da gengiva como é mais conhecida frequentemente – é uma das doenças mais comuns, que afeta até 50% da população adulta do mundo", disse a presidente da FDI, Dra. Kathryn Kell. "Esse é uma doença que deve ser encarada com seriedade, especialmente porque sabemos que ela tem uma relação significativa com outros problemas de saúde. Devemos buscar estratégias de prevenção, que sejam promovidas pelos profissionais de saúde oral e de saúde em geral".

O Relatório Técnico sobre Prevenção e Controle de Doenças Periodontais para a Saúde Oral e a Saúde Geral (White Paper on Prevention and Management of Periodontal Diseases for Oral Health and General Health) fornece a profissionais de saúde oral um sumário completo, ainda que conciso, das principais questões relacionadas à prevalência e aos impactos globais da doença periodontal. Ele cobre ainda a etiologia e a patogênese, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, bem como identifica as principais dificuldades para atacar o ônus da doença periodontal.

O documento Saúde e Doença Periodontal – Um guia prático para reduzir o ônus global da doença periodontal (Periodontal Health and Disease - A practical guide to reduce the global burden of periodontal disease) é baseado em considerações tiradas do relatório técnico e do Fórum Mundial de Saúde Oral da FDI de 2017 (2017 FDI World Oral Health Forum), que se focou na saúde periodontal global. Ele apresenta a saúde periodontal e define o contexto para o ônus global da doença periodontal. E fornece um guia prático para Associações Nacionais de Odontologia para projetar, conduzir a avaliar campanhas de defesa que irão promover a implementação de políticas para prevenir de controlar a doença periodontal.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado dessas publicações", disse o presidente da força tarefa do GPHP, professor Lijian Jin. "O relatório técnico define um plano de ação sobre a prevenção e controle da doença periodontal. O guia prático ajuda os profissionais de saúde oral a estabelecer os objetivos de defesa que irão atingir formuladores de política e contribui para a implementação de campanhas bem-sucedidas. Esperamos que esses documentos serão amplamente usados por nossos pares e irão ajudar a melhorar a saúde periodontal globalmente".

A doença periodontal é amplamente prevenível e representa um grande ônus global da doença oral. Ela começa como gengivite (inflamação das gengivas) e pode progredir para periodontite (destruindo tecidos e ossos que dão suporte aos dentes). Ela também é proximamente associada com doenças não comunicáveis, porque compartilham fatores de risco comuns (dieta não saudável, uso de tabaco, consumo excessivo de bebidas alcoólicas).

O relatório técnico acabou de ser incluído na edição de abril do International Dental Journal da FDI. O relatório técnico e o guia prático estão disponíveis gratuitamente no website da FDI e cópias impressas serão distribuídas no Congresso Mundial de Odontologia da FDI em Buenos Aires, Argentina. O GPHP é um projeto de múltiplos parceiros, apoiado pela Electro Medical Systems (EMS), GlaxoSmithKline (GSK) e Procter & Gamble (P&G).

