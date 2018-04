Libro blanco y guía práctica de la FDI abordan la carga global que representan las enfermedades periodontales

GINEBRA, 16 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- La Federación Dental Internacional (FDI) ha publicado dos recursos —un libro blanco y una guía práctica— como parte de su Proyecto de Salud Periodontal Global (Global Periodontal Health Project, GPHP), que se propone llamar la atención sobre la salud periodontal como área prioritaria para la política en todo el mundo.

"Las enfermedades periodontales —o enfermedades de las encías, como es más frecuente que se conozcan— son unas de las enfermedades más comunes y afectan hasta al 50 % de la población adulta a escala mundial", declaró la Dr. Kathryn Kell, presidenta de la FDI. "Ello no debe tomarse a la ligera, especialmente puesto que sabemos que tiene una relación significativa con otras afecciones de salud. Debemos emprender estrategias preventivas que sean promovidas tanto por profesionales de la salud general como por profesionales de la salud bucodental".

El Libro blanco sobre la prevención y el manejo de las enfermedades periodontales para la salud bucodental y la salud general (White Paper on Prevention and Management of Periodontal Diseases for Oral Health and General Health) dota a los profesionales de la salud bucodental de un resumen integral —y sin embargo conciso— de las principales cuestiones relacionadas con la prevalencia y los impactos globales de las enfermedades periodontales. También abarca la etiología y la patogénesis, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, y al mismo tiempo señala los desafíos clave a la hora de afrontar la carga que representan las enfermedades periodontales.

Por su parte, Salud y enfermedades periodontales: una guía práctica para reducir la carga global que representan las enfermedades periodontales (Periodontal Health and Disease - A practical guide to reduce the global burden of periodontal disease) se basa en consideraciones del libro blanco y de la edición 2017 del Foro de la Salud Bucodental Mundial de la FDI, que se centró en la salud periodontal global. Presenta la salud periodontal y expone el contexto de la carga global que representan las enfermedades periodontales. Ofrece orientaciones prácticas para que las asociaciones dentales nacionales diseñen, lleven a cabo y evalúen campañas de defensa que promuevan la implementación de políticas para la prevención y el manejo de las enfermedades periodontales.

"Estamos muy complacidos con el resultado de estas publicaciones", declaró el profesor Lijian Jin, presidente del grupo de trabajo del GPHP. "El libro blanco establece un plan de acción sobre la prevención y el manejo de las enfermedades periodontales. La guía práctica ayuda a los profesionales de la salud bucodental a fijar objetivos de promoción que lleguen a los formuladores de políticas, y contribuye a la implementación de campañas exitosas. Prevemos que estos documentos sean de uso común entre nuestros colegas y que ayuden a fortalecer la salud periodontal a escala global".

Las enfermedades periodontales son prevenibles en gran medida y representan una gran carga para la salud bucodental global. Comienzan como gingivitis (inflamación de las encías) y pueden agravarse hasta convertirse en periodontitis (que destruye el tejido y el hueso de soporte de los dientes). También se las asocia estrechamente con enfermedades no transmisibles, pues tienen en común factores de riesgo (dieta poco saludable, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol).

El libro blanco acaba de ser incluido en la edición de abril del International Dental Journal de la FDI. Tanto el libro blanco como la guía práctica se pueden consultar gratuitamente en el sitio web de la FDI y ejemplares impresos se repartirán en el Congreso Dental Mundial de la FDI en Buenos Aires, Argentina. El GPHP es un proyecto multisocios apoyado por Electro Medical Systems (EMS), GlaxoSmithKline (GSK) y Procter & Gamble (P&G).

Contacto con los medios

Claudia Marquina, gerente de Comunicaciones y Promoción de la FDI

cmarquina@fdiworldental.org | Tel.: +41 22 560 8137

Acerca de la FDI

La FDI ejerce de principal entidad representativa de más de 1 millón de dentistas del mundo entero. Su membresía abarca unas 200 asociaciones de miembros nacionales y grupos de especialistas en más de 130 países. La visión de la FDI: 'liderar el mundo hacia una salud bucodental óptima'. http://www.fdiworldental.org; facebook.com/FDIWorldDentalFederation; twitter.com/worldentalfed.

Acerca de Electro Medical Systems

El biofilm es la causa fundamental de las caries dentales, la periodontitis y la periimplantitis. En EMS somos expertos en extraer el biofilm con nuestros métodos científicamente probados y nuestros innovadores productos. Conozca más sobre la Terapia de Biofilm Guiada en http://www.ems-dental.com.

Acerca de GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline, una de las principales empresas médicas y farmacéuticas del mundo basadas en la investigación, tiene el compromiso de mejorar la calidad de la vida humana al permitir que las personas hagan más actividades, se sientan mejor y vivan más tiempo. Para más información, por favor visite http://www.gsk.com.

Acerca de Procter & Gamble

Oral-B® es el líder mundial en el mercado de cepillos dentales, superior a los $5 mil millones. Crest es un líder mundial en materia de pasta dental y otros productos dentales. Pertenecientes a Procter & Gamble Company, las marcas abarcan cepillos dentales manuales y eléctricos para niños y adultos, irrigadores bucales, pastas dentales, enjuagues bucales y productos interdentales, como por ejemplo el hilo dental.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402993LOGO

FUENTE FDI World Dental Federation

SOURCE FDI World Dental Federation

Related Links

http://www.fdiworldental.org