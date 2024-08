RELIANT AI, ANBIETER VON KI-ANALYSEN, STARTET MIT EINER STARTFINANZIERUNG VON 11,3 MILLIONEN DOLLAR

Finanzierung durch Inovia Capital & Tola Capital bringt mit dem ersten Produkt Reliant Tabular KI-gesteuerte Software in die Biopharma-Industrie

MONTREAL und BERLIN, 20. August 2024 /PRNewswire/ -- Reliant AI,, ein Anbieter von KI-gestützter Datenanalysesoftware, gab heute den Start aus dem Stealth-Modus mit einer Seed-Finanzierung von 11,3 Millionen US-Dollar bekannt. Das neue Kapital wurde gemeinsam von Tola Capital und Inovia Capital geleitet, mit Beteiligung des Angel-Investors Mike Volpi.

Reliant AI Inc. Logo

Reliant AI wurde von führenden Wissenschaftlern und Forschern der Bereiche Natural Language Processing und Reinforcement Learning Karl Moritz Hermann, Marc Bellemare und Richard Schlegel entwickelt, die Teams bei DeepMind, Google Brain und EY Parthenon geleitet haben. Sie sind begeistert davon, wie generative KI Informationsprobleme lösen kann, um repetitive Denkarbeit zu reduzieren und die Entscheidungsfindung für Unternehmen zu beschleunigen. Das Unternehmen zielt zunächst auf die biopharmazeutische Industrie ab und wird die neue Finanzierung nutzen, um technische Fachkräfte einzustellen und seine Technologieinvestitionen und Präsenz in Europa und Nordamerika zu erweitern.

„Informationen und Daten sind ein übersehener Teil des Fortschritts in den Biowissenschaften, um eine bessere Welt zu schaffen. Die schiere Menge an Arbeit, die heute in datenintensiven Branchen anfällt, bedeutet, dass sich viele hochqualifizierte Fachkräfte auf die Verwaltung von Daten konzentrieren, anstatt komplexe Probleme zu lösen. Wir haben ein KI-System entwickelt, das die Biowissenschaften versteht, um seine Kapazität zur Durchführung von Forschung in großem Maßstab radikal zu steigern", sagt Karl Moritz Hermann, Geschäftsführer und Mitbegründer von Reliant AI.

Das erste Produkt von Reliant AI, Reliant Tabular, ist eine KI-Workbench, die in wichtigen Geschäftsbereichen der Biopharma-Industrie auf großes Interesse stößt. Das Produkt unterstützt Life-Science-Analysten bei der Suche nach wissenschaftlichen Belegen für ihre Entscheidungen durch automatische systematische Überprüfungen, Asset-Scans, umfassende Analysen und eine anpassbare Datenplattform – mit Reliant AI kann alles abgefragt werden.

Die Funktionen von Reliant Tabular umfassen:

Proprietäre ML-Modelle, die als Experten für Biopharma-Themen optimiert sind

Umfassender Ansatz zur Tatsachenermittlung – Maximierung des Erinnerungsvermögens, damit nichts übersehen wird

Benutzeroberfläche, die einen schnellen und einfachen Abgleich der generierten Ergebnisse mit den tatsächlichen Gegebenheiten ermöglicht

Antworten in einem berichtsfähigen Format, sodass die Teams bei der Analyse zusammenarbeiten können

„Die Biopharmabranche hat einen enormen und nicht gedeckten Informationsbedarf. Reliant AI verbindet Spitzenforschung mit Fachwissen, um eine Software zu entwickeln, die es ermöglicht, die Datenverarbeitung eines ganzen Tages in 30 Sekunden zu erledigen. Marc, Karl Moritz und ihr technisches Team bringen jahrzehntelange KI-Expertise aus den weltbesten Forschungsgruppen wie DeepMind, Google Brain und Meta mit, was Reliant in die Lage versetzt, die Anwendung generativer KI auf schwierige Datenprobleme wirklich voranzutreiben", sagte Aaron Fleishman, Partner bei Tola Capital.

„Wir sehen eine bedeutende Marktchance im pharmazeutischen Sektor, da sich Unternehmen bemühen, neue Marktteilnehmer aufzubauen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen wie die von Reliant AI zu entwickeln", sagte Steve Woods, Partner bei Inovia Capital. „Diese beachtliche Nachfrage in einem großen und wachsenden Markt unterstreicht das Potenzial von KI, die Biopharma-Industrie entscheidend voranzubringen."

„Reliant AI hat meine Effizienz durch die schnelle Analyse relevanter Daten erheblich gesteigert, sodass ich mich auf tiefergehende Analysen und schnellere Bearbeitungszeiten konzentrieren kann. Diese Technologie kann die Art und Weise, wie frühe kommerzielle Bewertungen durchgeführt werden, revolutionieren", sagte Miguel Silva, Strategieleter bei OMass Therapeutics.

Um mehr zu erfahren oder eine Demo zu erhalten, besuchen Sie https://www.reliant.ai/

Informationen zu Reliant AI

Reliant AI ist ein Anbieter von genAI-gestützter Datenanalysesoftware, die die Sekundärforschung in der Biopharmazie beschleunigt. Mit Reliant AI kann alles abgefragt werden. Das Unternehmen wurde von Karl Moritz Hermann, Marc Bellemare und Richard Schlegel gegründet, renommierten Wissenschaftlern und Forschern, die zuvor Teams bei DeepMind, Google Brain und EY Parthenon leiteten. Reliant AI hat Büros in Berlin und Montreal, Kanada, und hat insgesamt 13,5 Mio. USD von Investoren wie Tola Capital, Inovia Capital, Mike Volpi, Amit Agarwal und dem KI-Pionier Yoshua Bengio erhalten.

Informationen zu Tola Capital

Tola Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die an die Kraft von Software, Daten und KI glaubt, um die Welt zu verändern. Das Unternehmen wurde 2010 von erfahrenen Softwareanbietern gegründet, die an der Spitze des Aufstiegs des Cloud Computing standen, und unterstützt Unternehmer, die über Erfahrungen in der Unternehmenstechnologie verfügen und mit verschiedenen Teams bahnbrechende, branchenverändernde Lösungen entwickeln. Tola Capital hat zahlreiche Startups erfolgreich verlassen und entwickelt sich weiter, um Gründer in der Ära der KI zu unterstützen. Besuchen Sie www.tolacapital.com für weitere Informationen.

Informationen zu Inovia Capital

Inovia Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die mit Gründern zusammenarbeitet, um wirkungsvolle und dauerhafte globale Unternehmen aufzubauen. Das Team nutzt eine betreiberorientierte Denkweise, um Gründern Unterstützung in mehreren Phasen, Mentoring und Zugang zu einem weltweiten Netzwerk zu bieten. Inovia verwaltet mehr als 2,2 Mrd. US-Dollar mit Niederlassungen in Montreal, Toronto, Calgary, Bay Area und London. Weitere Informationen finden Sie unter inovia.vc.

Medienkontakt: Nicole Brunet, 408-761-1803, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2482483/Reliant_AI_Inc__GEN_AI_ANALYTICS_PROVIDER__RELIANT_AI__LAUNCHES.jpg