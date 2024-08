RELIANT AI, FOURNISSEUR D'ANALYSES D'IA GÉNÉRATIVE, SE LANCE AVEC UN FINANCEMENT D'AMORÇAGE DE 11,3 MILLIONS DE DOLLARS

Le financement lancé conjointement par Inovia Capital et Tola Capital apporte le logiciel piloté par l'IA à l'industrie biopharmaceutique, par son premier produit Reliant Tabular

MONTRÉAL et BERLIN, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Reliant AI, fournisseur de logiciels d'analyse de données alimentés par l'IA générative, a annoncé aujourd'hui sa sortie de la clandestinité par un financement d'amorçage de 11,3 millions de dollars. Le nouveau capital a été dirigé conjointement par Tola Capital et Inovia Capital, avec la participation de l'investisseur providentiel Mike Volpi.

Reliant AI a été créé par des scientifiques et des chercheurs de premier plan dans le domaine du traitement du langage naturel et de l'apprentissage par renforcement Karl Moritz Hermann, Marc Bellemare et Richard Schlegel, qui ont dirigé des équipes de DeepMind, Google Brain et EY Parthenon. Ils sont passionnés par la façon dont l'IA générative peut résoudre les défis liés à l'information afin de réduire le travail mental répétitif et d'accélérer la prise de décision pour les entreprises. L'entreprise vise initialement l'industrie biopharmaceutique et utilisera ce nouveau financement pour recruter des ingénieurs talentueux afin d'accroître ses investissements technologiques et ses implantations en Europe et en Amérique du Nord.

« Les informations et les données sont des éléments gravement négligés dans le progrès des sciences de la vie en vue d'améliorer le monde. L'énorme quantité de travail subalterne qu'impliquent aujourd'hui les industries à forte intensité de données signifie que de nombreux professionnels hautement qualifiés se concentrent sur la manipulation de données plutôt que sur la résolution de problèmes complexes. Nous avons créé un système d'IA qui comprend les sciences de la vie afin d'augmenter radicalement sa capacité à effectuer des recherches à grande échelle », a déclaré Karl Moritz Hermann, PDG et cofondateur de Reliant AI.

Le premier produit de Reliant AI, Reliant Tabular, est un plan de travail d'IA qui suscite un grand intérêt dans les principaux secteurs d'activité de l'industrie biopharmaceutique. Le produit aide les analystes des sciences de la vie à trouver des preuves scientifiques pour leurs décisions grâce à des examens systématiques automatisés, des balayages d'actifs, des analyses complètes et une plateforme de données personnalisable - chez Reliant AI, tout peut être interrogé.

Les caractéristiques de Reliant Tabular sont les suivantes :

Modèles ML (apprentissage automatique) propriétaires, optimisés pour agir comme des experts dans les domaines biopharmaceutiques

Approche globale de la recherche des faits - maximiser la mémorisation pour ne rien oublier

Une interface utilisateur qui permet de réconcilier rapidement et facilement les résultats générés avec les données réelles

Réponses dans un format prêt à l'emploi afin que les équipes puissent collaborer sur les analyses

« L'industrie biopharmaceutique a un besoin d'informations massif et mal desservi. Reliant AI associe la recherche de pointe à l'expertise du domaine pour créer un logiciel qui permet de traiter les données d'une journée en 30 secondes. Marc, Karl Moritz et leur équipe technique réunissent des décennies d'expertise en IA provenant des meilleurs groupes de recherche au monde, tels que DeepMind, Google Brain et Meta, ce qui rend Reliant vraiment capable à faire avancer l'application de l'IA générative aux problèmes de données difficiles » , a déclaré Aaron Fleishman, partenaire de Tola Capital.

« Nous voyons une opportunité de marché importante dans le secteur pharmaceutique, car les entreprises s'efforcent de construire et de s'associer avec de nouveaux entrants pour développer des solutions innovantes comme celles offertes par Reliant AI », a déclaré Steve Woods, partenaire d'Inovia Capital. « Cette demande notable sur un marché important et en pleine croissance souligne le potentiel de l'IA à conduire des avancées impactantes dans l'industrie biopharmaceutique. »

« Reliant AI a considérablement augmenté mon efficacité en analysant rapidement les données pertinentes, ce qui me permet de me concentrer sur des analyses plus approfondies et des délais d'exécution plus courts. Cette technologie promet de révolutionner la manière dont sont réalisées les évaluations commerciales préliminaires », a déclaré Miguel Silva, directeur de la stratégie chez OMass Therapeutics.

Pour en savoir plus ou pour obtenir une démonstration, visitez le site https://www.reliant.ai/

À propos de Reliant AI

Reliant AI est un fournisseur de logiciels d'analyse de données alimentés par l'IA générative qui accélèrent la recherche secondaire dans le domaine biopharmaceutique. Chez Reliant AI, tout peut être interrogé. La société a été créée par Karl Moritz Hermann, Marc Bellemare et Richard Schlegel, des scientifiques et chercheurs renommés qui ont précédemment dirigé des équipes de DeepMind, Google Brain et EY Parthenon. Reliant AI a des bureaux à Berlin (Allemagne) et à Montréal (Canada) et a levé un total de 13,5 millions de dollars américains auprès d'investisseurs tels que Tola Capital, Inovia Capital, Mike Volpi, Amit Agarwal et le pionnier de l'IA Yoshua Bengio.

À propos de Tola Capital

Tola Capital est une entreprise de capital-risque qui croit au pouvoir des logiciels, des données et de l'IA pour transformer la façon dont le monde fonctionne. Fondée en 2010 par des opérateurs de logiciels expérimentés à l'avant-garde de l'essor de l'informatique dématérialisée (cloud computing), la société soutient les entrepreneurs qui ont une expérience des technologies d'entreprise et qui élaborent, avec des équipes diversifiées, des solutions perturbatrices qui transforment l'industrie. Tola Capital a sorti avec succès de nombreuses entreprises en démarrage (start-ups) et continue d'évoluer en accompagnant les fondateurs dans l'ère de l'IA. Visitez le site www.tolacapital.com pour plus d'informations.

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital est une entreprise de capital-risque qui s'associe à des fondateurs pour créer des entreprises mondiales durables et à fort impact. L'équipe s'appuie sur une mentalité d'opérateur pour fournir aux fondateurs du soutien en plusieurs étapes, le mentorat et l'accès à un réseau mondial. Inovia gère plus de 2,2 milliards de dollars américains, ayant des activités à Montréal, Toronto, Calgary, dans la Région de la Baie (Bay Area) et à Londres. Pour plus d'informations, consultez le site inovia.vc.

Contact avec les médias : Nicole Brunet, 408-761-1803, [email protected]

