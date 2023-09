Relu® haalt medische kwaliteitsnormen met ISO13485 certificering

LEUVEN, België, 12 september 2023 /PRNewswire/ -- Relu, een OEM-softwareleverancier in de tandheelkundige industrie, heeft het ISO13485-certificaat behaald van de EU Notified Body Kiwa Dare. ISO13485 is de wereldwijde kwaliteitsnorm voor bedrijven in medische hulpmiddelen.

Relu® reaches medical quality standards with ISO13485 certification

Relu levert AI voor automatisering van workflows in tandheelkundige behandelsoftware. Ze werken nauw samen met toonaangevende tandheelkundige softwarebedrijven om hun software waardevoller en gebruiksvriendelijker te maken met AI. Deze ISO13485 certificering zal de kwaliteit van Relu's product verder verhogen, naast het verminderen van het legale werk van hun partners bij het integreren van AI in hun software. Relu neemt deze stap om AI-innovatie beter bij de tandarts en patiënt te krijgen.

"Deze certificering toont onze toewijding aan internationale kwaliteits- en regelgevingsnormen. Relu wil AI bouwen die mensen kunnen vertrouwen." zegt Holger Willems, Co-Founder & CEO bij Relu.

"We hebben ISO13485 behaald, wat onze toewijding aan kwaliteit en veiligheid onderstreept. Deze certificering verzekert onze wereldwijde partners van onze toewijding aan innovatieve AI-oplossingen voor implantologie en orthodontie.", zegt Bindu Saran, directeur bij Relu en voormalig Global Head of Orthodontic Technology bij Straumann Group.

Over Relu

Relu is opgericht in 2019 en is uitgegroeid tot een team van 15 personen met een visie om tandheelkundige behandelingen veiliger, sneller en beter te maken met AI. Ze werken samen met de grootste bedrijven in de tandheelkunde om Relu's AI-plug-in in te bouwen in de toonaangevende tandheelkundige behandelingssoftwares. Onlangs kregen ze investeringen van veteranen uit de sector, zoals Dental Innovation Alliance. Relu is gevestigd in Leuven, België. Meer informatie op www.relu.eu.

Over ISO13485

ISO 13485:2016 is een internationale norm die in veel landen vereist is voor de verkoop van medische applicaties. Het specificeert de vereisten voor een medisch kwaliteitsmanagementsysteem. Raadpleeg de norm op www.iso.org/standard/59752.html

