Remises des prix et médailles du développement durable 2023, parrainés par le Nobel Sustainability Trust, le 8 novembre à Munich

STOCKHOLM, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 novembre 2023, le Nobel Sustainability Trust (NST) et l'institution TUM-IAS ont remis conjointement les prix et les médailles du développement durable pour 2023, à Munich, en Allemagne. C'est la deuxième année que les médailles pour contributions exceptionnelles au développement durable sont remises, et cette année, elles ont été attribuées à John Kerry, l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, et au Dr Robin Yuqun Zeng, président de CATL, la plus grande entreprise de batteries au monde. Pour la première fois cette année, le NST et l'institution TUM-IAS ont également décerné des prix récompensant la recherche et le développement exceptionnels dans le domaine de l'énergie et du leadership en matière de mise en œuvre. Ces prix ont été remportés par Elena Bou, professeure et docteure de l'Institut européen d'innovation et de technologie, et Lord Nicholas Stern, de la London School of Economics and Political Science.

Les lauréats des prix du développement durable ont été sélectionnés par un comité indépendant géré par l'université technique de Munich. Ce comité comprend des professeurs nommés par divers instituts et universités du monde entier. Les prix du développement durable seront décernés chaque année à des personnes ou à des institutions qui ont encouragé des développements significatifs ou ont contribué de manière notable à la mise en œuvre de solutions durables pour les communautés.

Voici les commentaires du président du Nobel Sustainability Trust, Peter Nobel, à ce sujet :

« C'est avec une grande joie et une grande fierté que nous annonçons conjointement, ici à Munich, les lauréats du premier prix du développement durable dans le domaine de l'énergie et du leadership, et que nous décernons, pour la deuxième année, les médailles pour contributions exceptionnelles au développement durable. L'avenir de l'humanité et sa survie dépendent en grande partie de notre capacité à utiliser les ressources de la Terre et à tirer parti des innovations technologiques de manière durable. Nous pensons que les prix et médailles du développement durable joueront un rôle central et deviendront un symbole puissant dans le domaine de la durabilité. Notre objectif est d'inspirer et de mobiliser les individus et les organisations du monde entier pour développer des technologies durables dans des domaines clés tels que l'énergie, l'eau et l'agriculture. De tels efforts nécessitent un engagement intellectuel et un soutien financier substantiels ».

Le président de l'université technique de Munich, Thomas Hofmann, a déclaré :

« La stratégie fondamentale de l'université technique de Munich consiste à promouvoir le concept de durabilité et sa mise en œuvre par le biais de technologies prometteuses et commercialisables. Je suis heureux que l'université technique de Munich contribue à pousser la durabilité encore plus loin avec les prix du développement durable et à démontrer que la science et la technologie sont les clés du développement durable ».

À propos des lauréats de la médaille du développement durable

John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, ancien secrétaire d'État

John Kerry est un homme politique américain qui a siégé au Sénat (1985-2013), puis a été secrétaire d'État (2013-2017) sous l'administration du président Barack Obama. Kerry est l'un des défenseurs du climat les plus actifs au monde. En tant que secrétaire d'État en 2015, il a aidé à négocier l'Accord de Paris sur le changement climatique. En 2019, Kerry a joué un rôle clé dans la création de World War Zero, une organisation dédiée à la lutte contre le changement climatique. C'est en 2020 qu'il a été nommé envoyé spécial du président Biden pour le climat. Kerry a sillonné le monde pour inciter ses alliés et ses opposants à prendre des engagements plus audacieux pour lutter contre le changement climatique, exhortant les gouvernements et les industries à présenter des plans concrets pour stimuler les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Dr Robin Zeng, président de CATL

Le docteur Robin Zeng a créé CATL en 1999 et en a fait la première entreprise mondiale dans le domaine des batteries lithium-ion pour l'électronique grand public. En 2011, ses efforts font de CATL l'un des premiers fournisseurs mondiaux de batteries d'énergie et l'un des leaders mondiaux des technologies innovantes dans le domaine des nouvelles énergies. L'entreprise a réalisé des percées continues dans les technologies clés des batteries pour véhicules électriques et des batteries de stockage d'énergie, fournissant des solutions et des services de premier ordre pour les applications des nouvelles énergies dans le monde entier. CATL détient la plus grande part du marché mondial des batteries depuis six années consécutives. L'entreprise occupe également la première place sur le marché mondial de la production de batteries de stockage d'énergie.

À propos des lauréats du prix du développement durable :

Catégorie « Recherche et développement exceptionnels dans le domaine de l'énergie » :

Dr Elena Bou (EIT InnoEnergy)

Elena Bou a cofondé EIT InnoEnergy en 2010 et depuis 2011, elle en est la directrice de l'innovation, en plus de siéger au conseil d'administration. Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote le déploiement des principaux efforts d'InnoEnergy en matière de création et d'accélération de startups et de scaleups dans le domaine de l'énergie, y compris le processus d'investissement dans de telles entreprises. EIT InnoEnergy est une communauté axée sur la connaissance et l'innovation soutenue par l'Institut européen de technologie, qui a accompagné depuis sa création environ 450 entreprises dans le domaine de l'énergie durable, en se concentrant sur le stockage de l'énergie, les bâtiments et les villes durables, les énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents, l'efficacité énergétique, l'énergie pour l'économie circulaire, et l'énergie pour le transport et la mobilité.

Professeure associée au département des opérations, de l'innovation et des sciences des données de l'école de commerce espagnole ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas), Elena Bou participe activement à dans la recherche et à la formation dans le domaine de la gestion des connaissances et de l'innovation.

Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'ESADE et est l'auteure de plusieurs publications portant sur la gestion des connaissances, l'innovation collaborative et l'esprit d'entreprise.

Catégorie « Leadership en matière de mise en œuvre » :

Lord Nicholas Stern, professeur (London School of Economics and Political Science)

Nicholas Stern est un expert en économie du changement climatique. Il est président du Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics and Political Science depuis sa création en 2008.

Au cours des vingt dernières années, il a apporté une contribution exceptionnelle à la politique climatique internationale et à la promotion de la transition vers un développement et une croissance économiques durables, inclusifs et résilients. Son rapport « The Economics of Climate Change: The Stern Review » (« Rapport Stern sur l'économie du changement climatique »), publié en 2006 et commandé par le gouvernement britannique, a eu un large impact au niveau national et international sur les décideurs et les chefs d'entreprise.

En jouant le rôle de conseiller auprès de plusieurs instances, comme les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques et le Forum économique mondial, il a permis de mieux comprendre le coût de l'inaction face au changement climatique mondial.

Ses recherches portent sur le développement économique et la croissance, la théorie économique, la réforme fiscale, les politiques publiques, le rôle de l'État et les économies en transition. Ses nombreux diplômes honorifiques, prix, citations et publications dans les revues les plus renommées témoignent du haut niveau de reconnaissance de ses pairs.

En 2022, l'université technique de Munich est devenue un partenaire universitaire de la NST. L'Institute for Advanced Study (IAS) de l'université technique de Munich est chargé de sélectionner les lauréats académiques. La remise des prix a eu lieu le 9 novembre 2023 lors du sommet du Nobel Sustainability Trust à l'Académie bavaroise des sciences à Munich.