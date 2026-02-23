RemotePass führt SpendCards ein, um das Chaos bei der Kostenerstattung für globale Teams zu beseitigen

DUBAI, VAE, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ --RemotePass, die globale HR- und Gehaltsabrechnungsplattform, der Spotify, Tabby und Logitech vertrauen, hat heute SpendCards eingeführt: Firmenkarten, die speziell für verteilte Teams entwickelt wurden, die grenzüberschreitend tätig sind. RemotePass ist die erste globale Gehaltsabrechnungsplattform, die Spesenkarten für internationale Mitarbeiter anbietet.

RemotePass: Eine Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgaben

SpendCards löst ein kritisches Problem für Finanzteams, die Remote-Mitarbeiter verwalten: keine Transparenz über Ausgaben, bis das Geld ausgegeben ist, Hunderte von manuellen Erstattungsanträgen, die monatlich in mehreren Währungen bearbeitet werden, und unerwartete grenzüberschreitende Steuerverbindlichkeiten, die ein Compliance-Risiko darstellen.

„Finanzteams bearbeiten monatlich Hunderte von Erstattungsanträgen in mehreren Ländern und Währungen, ohne dass sie einen Überblick über die Ausgaben haben, bis das Geld ausgegeben ist", sagte Kamal Reggad, Gründer und CEO von RemotePass. „Unterdessen subventionieren Remote-Mitarbeiter den Cashflow des Unternehmens und müssen sich mit steuerlichen Komplikationen auseinandersetzen. SpendCards beseitigt dieses Problem vollständig."

Die meisten Unternehmens-Spesenkartenprogramme sind für lokale, zentralisierte Teams konzipiert. Verstreute Mitarbeiter bleiben außen vor und sind gezwungen, persönliche Mittel für Ausrüstung, Abonnements und arbeitsbezogene Ausgaben wie Reisen zu verwenden. Remote-Mitarbeiter haben oft keinen Zugang zu Firmenkarten.

Die Folgen gehen über Unannehmlichkeiten hinaus. In vielen Ländern löst die Erstattung dieser Ausgaben eine Einkommensteuerpflicht für Mitarbeiter oder Auftragnehmer aus, selbst wenn ordnungsgemäße Belege vorliegen, da die lokalen Steuerbehörden bestimmte Ausgaben nicht als abzugsfähig anerkennen. Finanzteams arbeiten unterdessen ohne Einblick in die Ausgaben ihrer globalen Belegschaft.

RemotePass SpendCards lösen dieses Problem, indem sie Unternehmen Folgendes ermöglichen:

Sofortige Ausgabe von Karten an alle Teammitglieder in über 150 Ländern

Festlegung automatisierter Ausgabenlimits, Beschränkungen und Genehmigungsworkflows

Verfolgung jeder Transaktion in Echtzeit mit automatischer Ausgabenkategorisierung

Beseitigung steuerlicher Komplikationen bei grenzüberschreitenden Erstattungen

Mitarbeiter profitieren von null Auslagen, weltweiter Akzeptanz in jeder Währung und der Integration mit Apple Pay und Google Pay.

SpendCards ist in die bestehende EOR- und Auftragnehmer-Management-Plattform von RemotePass integriert und bietet Unternehmen ein einziges System für globales Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgaben in über 150 Ländern.

RemotePass SpendCards sind ab sofort für alle RemotePass-Kunden verfügbar. Unternehmen können die Funktion innerhalb weniger Minuten aktivieren und mit der Ausgabe von Karten beginnen.

Weitere Informationen finden Sie unter remotepass.com/spend.

Informationen zu RemotePass

RemotePass ist eine globale Plattform für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Ausgaben, mit der Unternehmen ihre globalen und lokalen Teams einstellen, verwalten und bezahlen können. RemotePass genießt das Vertrauen führender verteilter Unternehmen wie Spotify, Tabby, Eyewa und Logitech und kombiniert fundiertes Fachwissen im Bereich Gehaltsabrechnung mit einer leistungsstarken Fintech-Komponente, um die Verwaltung einer verteilten Belegschaft einfach, konform und effizient zu gestalten. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Start-ups und Unternehmen weltweit und kümmert sich um alles, von EOR- und Auftragnehmermanagement bis hin zu lokalisierter Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2916830/RemotePass.jpg