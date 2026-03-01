RemotePass lance les SpendCards pour éliminer le chaos des remboursements des équipes internationales

DUBAI, EAU, 2 er mars 2026 /PRNewswire/ -- RemotePass, la plateforme mondiale de gestion des ressources humaines et de la paie à laquelle Spotify, Tabby et Logitech font confiance, a lancé aujourd'hui les SpendCards : des cartes d'entreprise conçues spécifiquement pour les équipes qui exercent leurs activités à l'international. RemotePass devient la première plateforme mondiale de gestion de la paie à offrir des cartes de frais conçues pour les travailleurs internationaux.

RemotePass: One platform for HR, Payroll and Spend

Les SpendCards répondent à un problème crucial auquel sont confrontées les équipes financières gérant des effectifs à distance : aucune visibilité sur les dépenses jusqu'à ce que l'argent ait disparu, des centaines de demandes de remboursement manuelles traitées chaque mois dans plusieurs devises, et des obligations fiscales transfrontalières inattendues créant des risques de non-conformité.

« Les équipes financières traitent chaque mois des centaines de demandes de remboursement dans plusieurs pays et devises, sans aucune visibilité sur les dépenses jusqu'à ce que l'argent ait disparu », a déclaré Kamal Reggad, fondateur et PDG de RemotePass. « Pendant ce temps, les travailleurs à distance subventionnent la trésorerie de l'entreprise et doivent faire face à des complications fiscales. Les SpendCards permettent d'éliminer totalement ce problème. »

La plupart des programmes de cartes de frais d'entreprise sont conçus pour les équipes locales et centralisées. Les travailleurs dispersés sont laissés pour compte, contraints d'utiliser leurs fonds personnels pour l'équipement, les abonnements et les dépenses liées au travail, comme les déplacements. Les travailleurs à distance n'ont souvent pas accès aux cartes d'entreprise.

Les conséquences vont au-delà des simples désagréments. Dans de nombreux pays, le remboursement de ces dépenses entraîne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des salariés ou des sous-traitants, même avec des reçus en bonne et due forme, car les autorités fiscales locales ne reconnaissent pas certaines dépenses comme déductibles. Les équipes financières, quant à elles, ne disposent d'aucune visibilité sur les dépenses de leurs effectifs mondiaux.

Les SpendCards de RemotePass résolvent ce problème en permettant aux entreprises de :

Délivrer des cartes instantanément à n'importe quel membre de l'équipe dans plus de 150 pays

Fixer des limites de dépenses, des restrictions et des flux de travail d'approbation automatisés

Suivre chaque transaction en temps réel grâce à la catégorisation automatique des dépenses

Éliminer les complications fiscales liées aux remboursements transfrontaliers

Les employés ne supportent aucune dépense personnelle, bénéficient d'une acceptation mondiale dans n'importe quelle devise et d'une intégration avec Apple Pay et Google Pay.

Les SpendCards sont intégréee à la plateforme existante de gestion des ressources humaines et des sous-traitants de RemotePass, offrant aux entreprises un système unique pour les ressources humaines, la paie et les dépenses dans plus de 150 pays.

Les SpendCards de RemotePass sont disponibles immédiatement pour tous les clients RemotePass. Les entreprises peuvent activer la fonction et commencer à émettre des cartes en quelques minutes seulement.

Pour plus d'informations, consultez le site remotepass.com/spend.

À propos de RemotePass

RemotePass est une plateforme mondiale de gestion des ressources humaines, de la paie et des dépenses qui permet aux entreprises d'intégrer, de gérer et de payer leurs équipes locales et internationales. Reconnue par des entreprises distribuées de premier plan telles que Spotify, Tabby, Eyewa et Logitech, RemotePass associe une expertise approfondie en matière de paie à une puissante couche de technologie financière pour rendre la gestion d'une main-d'œuvre distribuée plus simple, plus conforme et plus efficace. Des startups et des entreprises du monde entier font confiance à la société pour tout ce qui concerne la gestion des EOR et des prestataires indépendants, ainsi que la gestion de la paie et des avantages sociaux au niveau local.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2916830/RemotePass.jpg