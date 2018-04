Renault se joint à « Solo: A Star Wars Story » pour emmener les clients sur une autre voie

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/665267/Renault_KADJAR_interior_steering_panel.jpg )

D'avril à juillet 2018, Renault invite tout le monde à emprunter l'autre voie à travers une campagne européenne, conçue et produite en collaboration avec Lucasfilm, Disney et Publicis Conseil. Pour le constructeur automobile français, il s'agit d'une collaboration inédite dont le fruit sera présenté dans 25 pays à travers l'Europe.

Quand Renault s'associe à « Solo: A Star Wars Story », il est normal de s'attendre à une aventure. Dans ce dernier film qui met en vedette la canaille la plus sympathique de la galaxie, nous verrons comment cette autre voie empruntée par Han Solo lui fait rencontrer Chewbacca, son imposant et futur copilote. Maintenant grâce aux équipements du KADJAR de Renault, transmission 4x4, système de freinage d'urgence et avertisseur d'angle mort, la marque offre à ses clients la possibilité d'emprunter eux aussi une autre voie.

Réalisez votre rêve « Solo: A Star Wars Story » grâce à Renault

À partir du 9 avril 2018, Renault offre à tous la possibilité de participer à l'aventure de Han et de Lando dans « Solo: A Star Wars Story » chez certains concessionnaires* : les visiteurs seront invités à regarder une scène exclusive du film, sept semaines avant sa sortie. L'utilisation de la réalité virtuelle rendra cette avant-première encore plus exaltante et plus vivante.

Êtes-vous prêts à suivre une autre voie ?

Renault s'est également associée à Shazam pour donner aux usagers un avant-goût de l'expérience Renault et « Solo: A Star Wars Story » à l'arrêt de bus. Pour participer, rien de plus simple : il suffit d'utiliser l'appli Shazam pour scanner les affiches Renault et « Solo: A Star Wars Story » et commencer l'aventure.

Cette activation lance une vidéo qui permet aux utilisateurs de découvrir le Renault KADJAR, d'observer chaque aspect du véhicule comme s'il était devant eux grâce à la réalité augmentée. Ils cliquent ensuite pour en savoir plus sur les équipements du véhicule.

L'expérience de réalité augmentée ne constitue qu'une partie de cette campagne entièrement intégrée qui comprend également une publicité télé mettant en scène Chewbacca. Renault a aussi collaboré avec la société Industrial Light & Magic, connue pour son travail dans les films Star Wars, pour créer les effets spéciaux du spot télé.

Outre les événements chez les concessionnaires et sur Shazam, Renault organise un concours national pour offrir aux participants la chance de remporter différents lots et des expériences exclusives. Les consommateurs peuvent participer au concours chez le concessionnaire le plus proche.

En plus du spot télé, des annonces presse et des affiches destinées au grand public, la majorité de la campagne sera diffusée sur des plateformes numériques. Le contenu a été développé afin d'offrir aux différents publics une expérience adaptée à leurs profils.

Notes au rédacteur :

Les deux images jointes à ce communiqué présentent l'extérieur et l'intérieur du Renault KADJAR. Des images à haute résolution et une vidéo extraite de la publicité télé mettant en scène le Renault KADJAR et Chewbacca peuvent être téléchargées à l'aide de ce lien : https://we.tl/IEqeF8fJSz

*Dans les pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Autriche, Pologne, République tchèque, Suède, Danemark, Belgique

SOURCE Publicis Conseil and Renault