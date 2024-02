Rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée, bénéfique pour tous

PÉKIN, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du peuple : Un certain pessimisme à l'égard de la mondialisation économique est apparu ces dernières années en raison de la montée du protectionnisme, des blocages croissants dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales et de la faiblesse du commerce international. Cela a conduit certains à proclamer que l'« âge d'or » de la mondialisation était révolu.

Bien que les préoccupations concernant les défis auxquels l'économie mondiale est confrontée soient compréhensibles, un tel pessimisme est inutile. La mondialisation économique reste la tendance du moment. Malgré de nombreux contre-courants et des écueils dangereux, son orientation générale n'a jamais changé et ne changera pas.

Pour saisir la tendance du développement de la mondialisation économique, il est important de partir des lois objectives du développement historique.

Historiquement, la mondialisation économique est une exigence objective du développement des forces productives sociales et l'inévitable fruit du progrès technologique, plutôt que quelque chose d'artificiellement créé par certains peuples ou certains pays. Les révolutions technologiques et industrielles ont considérablement réduit les coûts du transport mondial des marchandises, de la diffusion de l'information et de la mobilité des personnes, jetant ainsi de solides bases matérielles et technologiques pour la mondialisation économique.

Le développement croissant de la mondialisation économique a offert un puissant élan au progrès de la société humaine. Les statistiques montrent qu'entre 1992 et 2022, le PIB mondial est passé d'environ 25 000 milliards de dollars à environ 101 000 milliards de dollars, et le PIB par habitant est passé de 4 659 $ à 12 647 $.

Entre 1992 et 2019, la part du commerce mondial dans le PIB mondial est passée de 40,15 % à 56,33 %. La proportion de la population mondiale vivant dans la pauvreté est passée de 36,5 % à 8,5 %, et l'espérance de vie est passée de 65,6 ans à 73,4 ans.

Les revers de la mondialisation économique de ces dernières années sont principalement dus à des changements de politique dans certains pays. Les institutions internationales considèrent la montée du protectionnisme comme un risque sérieux pour la reprise économique mondiale.

Le Fonds monétaire international a averti que si la fragmentation économique se poursuit sans contrôle, elle pourrait réduire le PIB mondial de 7 %, ce qui équivaut à peu près à la taille combinée des économies française et allemande.

La mondialisation économique est une « arme à double tranchant ». Combler le déficit d'équité est une question importante à laquelle toutes les parties doivent faire face.

Il ne s'agit pas de craindre les problèmes, mais plutôt de trouver des solutions. Pour orienter la mondialisation économique sur une trajectoire stable qui procure des avantages à long terme et un meilleur bien-être aux populations de tous les pays, la communauté internationale devrait se rassembler pour défendre une mondialisation économique inclusive qui profite à tous.

La mondialisation économique devrait être bénéfique pour tous et répondre aux aspirations universelles des pays du monde entier, en particulier des pays en développement.

Elle devrait s'attaquer efficacement aux déséquilibres de développement entre les pays et au sein des pays, qui résultent de l'allocation mondiale des ressources. Le développement doit être à la fois complet et équilibré, favorisant une mondialisation qui permette à tous les pays, en particulier les pays en développement, d'accélérer la croissance.

Avec l'interdépendance qui prévaut aujourd'hui, les nations doivent se développer tout en réfléchissant au moyen d'avancer en phase avec le monde. Il est important d'accroître et de répartir plus équitablement les fruits de la mondialisation économique afin que les différents pays et les personnes de différents groupes sociaux puissent tous participer au progrès socioéconomique et en bénéficier, en obtenant des avantages mutuels, des résultats gagnant-gagnant et une prospérité partagée.

La mondialisation économique doit être inclusive et aider les pays à suivre des voies de développement adaptées à leurs situations nationales, tout en créant conjointement un développement commun pour l'ensemble de l'humanité. Toutes les formes d'unilatéralisme et de protectionnisme doivent être combattues, ainsi que les normes et les règles discriminatoires et d'exclusion.

La libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement doivent être encouragées afin de maintenir des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales stables et sans entraves. Toutes les parties doivent faire preuve de compréhension mutuelle et d'adaptation, en tenant compte des préoccupations de chacun, afin de résoudre les problèmes structurels qui entravent une croissance économique mondiale saine. Cela soutiendra la vitalité et l'élan de l'économie mondiale.

Pour l'avenir, la mondialisation économique reste une voie inévitable et une tendance irréversible de notre époque pour la société humaine. La communauté internationale doit s'unir pour rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous, insufflant ainsi un élan inépuisable pour la construction d'une communauté partageant un avenir commun pour l'humanité.