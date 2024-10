Renforcer l'ESG et contribuer aux objectifs de développement durable à l'échelle mondiale avec l'imagerie thermique infrarouge de Raytron

YANTAI, Chine, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Raytron Technology Co., Ltd., société leader dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, stimule l'innovation pour soutenir les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) grâce à des solutions d'imagerie thermique de pointe. Ces solutions sont largement appliquées dans des secteurs tels que la lutte contre les incendies, l'automatisation industrielle, la surveillance de la sécurité électrique, les énergies renouvelables et la conservation de la faune et de la flore, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone et à l'amélioration des normes de sécurité. L'entreprise continue de pratiquer l'ESG dans ses propres activités.

Environnement : engagement en faveur du développement vert

Raytron donne la priorité à la limitation des déchets dangereux et à la réduction de la consommation d'énergie en s'appuyant sur des technologies innovantes, favorisant ainsi une économie verte, à faible émission de carbone et circulaire. L'entreprise fournit des solutions spécialisées d'imagerie thermique infrarouge dans les secteurs du charbon, de l'électricité et des énergies renouvelables, favorisant ainsi la transition de ces industries vers une économie durable. En outre, la technologie d'imagerie thermique infrarouge de Raytron contribue de manière significative aux initiatives de conservation de la faune et de la flore et de prévention des incendies de forêt, soutenant activement l'équilibre écologique et améliorant la biodiversité par des approches fondées sur la science.

Social : progresser avec les employés et la communauté

Raytron est attaché à la responsabilité sociale, donnant la priorité à la fois à la croissance des employés et au bien-être de la communauté. Avec plus de 3 000 employés, dont 48 % de personnel de R&D, Raytron a été autorisé et a accepté un total de 2 879 projets de propriété intellectuelle, soulignant ainsi son engagement en faveur du développement des talents et de l'innovation. Raytron soutient également activement l'éducation et les initiatives communautaires, en contribuant à des fonds éducatifs et en fournissant des appareils d'imagerie thermique infrarouge.

Gouvernance : progresser avec les parties prenantes

Raytron favorise une communication forte avec les investisseurs actuels et potentiels, améliorant la transparence grâce à des mises à jour régulières via plusieurs canaux, qui donnent la priorité à la protection des investisseurs. L'entreprise applique des normes opérationnelles rigoureuses, soutenues par un solide système de contrôle interne et la conformité à de multiples normes de gestion, notamment ISO 9001, IATF 16949, QC 080000, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001, garantissant une production de masse et une gestion de la qualité. La grande capacité de production de Raytron et son cadre de qualité complet ont permis de gagner la confiance du marché et de répondre aux attentes des clients.

Raytron reste fidèle à sa mission qui consiste à créer de la valeur pour le client grâce au progrès technologique. En 2024, Raytron a mis sur le marché le premier capteur thermique infrarouge non refroidi de 6μm au monde, ce qui permettra d'étendre les applications de la technologie infrarouge à un plus grand nombre d'industries. En faisant preuve d'intégrité dans ses relations avec les fournisseurs, les clients et les consommateurs, Raytron s'engage à promouvoir le développement durable, à respecter l'environnement, à mobiliser les parties prenantes avec intégrité et qualité, et à favoriser une croissance durable et harmonieuse tant pour l'entreprise que pour la société dans son ensemble.

