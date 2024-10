Stärkung der ESG und Unterstützung globaler Nachhaltigkeitsziele mit Raytron-Infrarot-Wärmebildtechnik

YANTAI, China, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Raytron Technology Co., Ltd. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik und treibt Innovationen zur Unterstützung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) durch moderne Wärmebildlösungen voran. Diese Lösungen finden breite Anwendung in Branchen wie der Brandbekämpfung, der industriellen Automatisierung, der Überwachung der Stromversorgungssicherheit, der erneuerbaren Energien und des Naturschutzes und tragen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und zur Verbesserung der Sicherheitsstandards bei. Das Unternehmen setzt die ESG-Prinzipien in seiner eigenen Geschäftstätigkeit fort.

Umwelt: Engagement für eine nachhaltige Entwicklung

Raytron legt großen Wert auf die Minimierung gefährlicher Abfälle und die Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz innovativer Technologien, um eine grüne, kohlenstoffarme und kreislauforientierte Wirtschaft zu fördern. Das Unternehmen liefert spezialisierte Infrarot-Wärmebildlösungen für die Sektoren Kohle, Strom und erneuerbare Energien und unterstützt damit den Übergang dieser Branchen zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Darüber hinaus leistet die Infrarot-Wärmebildtechnik von Raytron einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Wildtieren und zur Verhütung von Waldbränden, indem sie das ökologische Gleichgewicht aktiv unterstützt und die Artenvielfalt durch wissenschaftlich fundierte Ansätze fördert.

Soziales: Gemeinsam mit Mitarbeitern und der Gemeinschaft vorankommen

Raytron hat sich der sozialen Verantwortung verschrieben, wobei sowohl das Wachstum der Mitarbeiter als auch das Wohlergehen der Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, von denen 48 % im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, hat Raytron insgesamt 2.879 Projekte zum Schutz des geistigen Eigentums genehmigt und akzeptiert, was sein Engagement für die Entwicklung von Talenten und Innovationen unterstreicht. Raytron unterstützt auch aktiv Bildungs- und Gemeindeinitiativen durch Spenden für Bildungszwecke und die Bereitstellung von Infrarot-Wärmebildgeräten.

Governance: Gemeinsam mit Stakeholdern vorankommen

Raytron pflegt eine intensive Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Anlegern und erhöht die Transparenz durch regelmäßige Aktualisierungen über mehrere Kanäle, wobei der Anlegerschutz im Vordergrund steht. Das Unternehmen hält strenge betriebliche Standards ein, die durch ein robustes internes Kontrollsystem und die Einhaltung mehrerer Managementnormen, darunter ISO 9001, IATF 16949, QC 080000, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 27001, unterstützt werden, um die Massenproduktion und das Qualitätsmanagement sicherzustellen. Raytrons hohe Produktionskapazitäten und sein umfassender Qualitätsrahmen haben das Vertrauen des Marktes gesichert und die Erwartungen der Kunden stets erfüllt.

Raytron bleibt seiner Mission treu, durch technologischen Fortschritt einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Im Jahr 2024 brachte Raytron den weltweit ersten ungekühlten 6-μm-Infrarot-Wärmesensor auf den Markt, der die Anwendungsmöglichkeiten der Infrarottechnologie in weiteren Branchen erweitern wird. Mit Integrität in unseren Beziehungen zu Lieferanten, Kunden und Verbrauchern verpflichtet sich Raytron, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, die Umwelt zu schützen, die Interessengruppen mit Integrität und Qualität einzubinden und ein nachhaltiges, harmonisches Wachstum sowohl für das Unternehmen als auch für die gesamte Gesellschaft zu fördern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Raytron Marketing Department

E-Mail: [email protected]

Website: https://en.raytrontek.com/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561956133815