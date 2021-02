Renommierter wissenschaftlicher Leiter und Novartis-Veteran wechselt zu Sai Life Sciences

Dr. Prashad ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Forschung und Entwicklung von chemischen Prozessen und beim Einsatz von Prinzipien der grünen Chemie und modernen Technologien in der API-Synthese. Er verfügt über eine hervorragende wissenschaftliche Erfolgsbilanz mit 94 Publikationen, 4 Review-Artikeln, 1 Buchkapitel, 71 Patenten/Patentanträgen und 10 Vorträgen auf wissenschaftlichen Konferenzen. 2002 erhielt er den Novartis Leading Scientist Award und 2010 den Diversity & Inclusion Award der Novartis Pharmaceuticals Corporation. Dr. Prashad hat am Central Drug Research Institute in Lucknow, Indien, in organischer Chemie promoviert und erhielt ein Post-Doktoranden-Forschungsstipendium an der Duke University in North Carolina, USA.

Zu seiner neuen Stellung sagte Dr. Mahavir Prashad: „Ich bin hocherfreut, zu Sai Life Sciences und seinem passionierten Führungsteam zu kommen, das eine klare Strategie zur Beschleunigung der Frühphasenentwicklung verfolgt. Ich freue mich darauf, mit talentierten und engagierten Wissenschaftlern bei Sai zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir ihre Partner dabei unterstützen, neuartige Medikamente durch Wissenschaft und Innovation schnell und sozialverträglich für Patienten bereitzustellen."

Sai Life Sciences befindet sich derzeit in einem unternehmensweiten Wandel. Im Rahmen der Sai Nxt-Initiative investiert das Unternehmen im Zeitraum von 2019 bis 2023 150 Millionen USD in drei Kernbereiche: Menschen und Kultur, Prozesse und Automatisierung, Infrastruktur und Wissenschaft.

Informationen zu Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist eine Full-Service CRO/CDMO , die das Ziel hat, die Entwicklung von 25 neuen Arzneimitteln bis zum Jahr 2025 zu unterstützen. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit innovativen Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen und beschleunigt die Erforschung, Entwicklung und Herstellung komplexer kleiner Moleküle. Als reines CRO-CDMO bedient Sai Life Sciences verschiedene NCE-Entwicklungsprogramme und liefert dabei auf der Grundlage seiner Qualität und Reaktionsfähigkeit stets einen Mehrwert. Heute arbeitet das Unternehmen mit 7 der 10 größten Pharmaunternehmen sowie mit mehreren kleinen und mittelgroßen Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen. Sai Life Sciences befindet sich in Privatbesitz und wird von globalen Investoren, TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. www.sailife.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1437298/Mahavir_Prashad_Sai_Life_Sciences.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences