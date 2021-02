Un leader scientifique reconnu et vétéran de Novartis rejoint Sai Life Sciences

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous considérons le développement de processus en phase initiale comme un pivot essentiel pour réduire le temps de mise sur le marché des programmes de développement de médicaments de nos clients. Cette priorité a maintenant reçu un élan significatif avec l'arrivée du Dr Mahavir Prashad. Sa profonde expertise scientifique et sa riche expérience de la gestion de programmes de développement de médicaments externalisés seront sans aucun doute un atout précieux dans notre effort pour construire un moteur de livraison de classe mondiale. »

Le Dr Prashad est un leader reconnu dans la R&D de processus chimiques et dans l'exploitation des principes de la chimie verte et des technologies modernes dans la synthèse d'API. Il possède un excellent parcours scientifique grâce à 94 publications, 4 articles de synthèse, 1 chapitre de livre, 71 brevets/demandes de brevet et 10 conférences invitées à des congrès scientifiques. Il a reçu le prix Novartis Leading Scientist en 2002 ainsi que le prix 2010 de la diversité et de l'inclusion de la Novartis Pharmaceuticals Corporation. Le Dr Prashad est titulaire d'un doctorat en chimie organique du Central Drug Research Institute de Lucknow, en Inde, et a obtenu une bourse de recherche postdoctorale à l'université de Duke en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Le Dr Mahavir Prashad a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Sai Life Sciences et son équipe de direction passionnée avec une stratégie claire d'accélération du développement en phase initiale. Je me réjouis de travailler avec des scientifiques talentueux et dévoués chez Sai, qui permettent à leurs partenaires de fournir des médicaments innovants aux patients de manière rapide et socialement responsable grâce à la science et à l'innovation. »

Sai Life Sciences est actuellement en pleine transformation à l'échelle de l'organisation. Elle investit 150 millions de dollars US entre 2019 et 2023, dans le cadre de l'initiative Sai Nxt, dans trois domaines principaux : les personnes et la culture, les processus et l'automatisation, les infrastructures et les capacités scientifiques.

