Reolink arrive en France avec une caméra à batterie innovante et des offres Black Friday

LOS ANGELES, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, leader des solutions de sécurité domestique, renforce sa présence en France avec le lancement de l'Atlas PT Ultra, une caméra à batterie révolutionnaire offrant des capacités d'enregistrement continu. Pour célébrer cette arrivée, Reolink propose jusqu'à 35 % de réduction à l'occasion du Black Friday sur une sélection de ses caméras de sécurité innovantes.

Des technologies de pointe pour garantir la tranquillité d'esprit

Caméra à batterie 4K avec enregistrement continu, leader de l'industrie

Reolink Altas PT Ultra avec panneau solaire (30 % de réduction, maintenant à 179,99 €)

L'Altas PT Ultra se démarque par sa capacité à enregistrer en continu en 4K UHD, tout en offrant une autonomie remarquable grâce à sa batterie de 20 000 mAh. Sa rotation panoramique à 355° et son inclinaison à 90° permettent une couverture complète sans angle mort. Grâce à sa vision couleur, de jour comme de nuit, elle garantit une surveillance précise et fiable.

Première sonnette vidéo à batterie avec vue intégrale tête-pieds

Sonnette vidéo à batterie Reolink (25 % de réduction, maintenant à 123,99 €)

Pour enrichir sa gamme, Reolink lance une sonnette vidéo à batterie révolutionnaire. Dotée d'une résolution 2K 4MP Super HD et d'un format exclusif au ratio 1:1, elle offre une vue verticale complète de 150° x 150°, couvrant ainsi la totalité de la zone devant votre porte, de la tête aux pieds.

La caméra Wi-Fi d'intérieur idéale avec détection intelligente

Reolink E1 Zoom (30 % de réduction, maintenant à 57,99 €)

Avec sa résolution Super HD 5MP et son zoom optique, la Reolink E1 Zoom capture chaque détail important, pour que rien ne vous échappe. Parfaite pour sécuriser votre intérieur, elle détecte intelligemment les mouvements des personnes et des animaux. Ses zones de détection personnalisables vous permettent de surveiller précisément les endroits qui comptent le plus, pour une tranquillité d'esprit au quotidien.

En introduisant ces nouvelles caméras en France, Reolink répond aux besoins croissants en sécurité domestique et renforce son engagement envers la protection des foyers, offrant aux familles françaises des solutions innovantes pour une tranquillité d'esprit totale, de jour comme de nuit.

À propos de Reolink :

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, avec un objectif clair : offrir une expérience de sécurité sans faille grâce à une large gamme de produits performants. Présent dans plus de 110 pays, Reolink est le choix de plus de 2 millions de familles à travers le monde grâce à son engagement envers l'innovation technologique et la fiabilité de ses solutions de vidéosurveillance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564330/Reolink_Black_Friday_Sale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/Reolink_Logo.jpg