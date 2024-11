Reolink Black Friday Aktion: Bis zu 46% Rabatt auf Top-Sicherheitslösungen

LOS ANGELES, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Black Friday rückt näher und die Vorfreude auf unschlagbare Angebote steigt. Diese bieten die perfekte Chance, um die Sicherheit des eigenen Zuhauses mit neuen Kameras zu verbessern. Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich intelligenter Sicherheitslösungen, bietet ab sofort bis zum 5. Dezember großartige Angebote auf die innovativen Sicherheitskameras und -systeme von Reolink.

Es gelten Rabatte von bis zu 46 % auf die Top-Sicherheitskameras und -systeme von Reolink, wie die branchenführende 4K-Akkukamera Altas PT Ultra.

Reolink Altas PT Ultra mit Solarpanel (28% sparen, jetzt 179,99€)

Die Altas PT Ultra ist eine Akku-Kamera mit Schwenk-/Neigefunktion, die 4K UHD-Daueraufzeichnungen ohne tote Winkel bietet. Dank der innovativen ColorX-Technologie nimmt sie bei Tag und Nacht natürliche Bilder in Farbe auf. Mit ihrem 20000mAh-Akku kann sie mit einer einzigen Ladung 96 Stunden kontinuierlich in 4K aufnehmen. Der ursprüngliche Preis von 249,99€ wird am Black Friday auf 179,99€ reduziert.

Reolink Akku-Türklingel (25% sparen, jetzt 123,99€)

Die Akku-Türklingel bietet eine 2K 4MP-Auflösung und kann vollständige Kopf bis Fuß Ansichten aufnehmen. Dabei fallen keine Abokosten an. Sie bietet flexible Installations- und Stromversorgungslösungen, da sie entweder nur mithilfe des Akkus betrieben oder für einen dauerhaften Betrieb fest verdrahtet werden kann. Die Akku-Türklingel kann mit dem Reolink Home Hub zur lokalen Speicherung von Videoaufnahmen und zur zentralen Verwaltung der Kameras verwendet werden. Ursprünglich zu einem Preis von 164,99€ erhältlich, kostet sie während der Rabattaktion nur 123,99€.

Reolink Home Hub Kit (32% sparen, jetzt 299,99€)

Dieses All-in-One-Kit enthält einen Reolink Home Hub und zwei Argus PT Ultra Kameras mit zwei Solarpanels. Der Home Hub bietet große Flexibilität bei der zentralen Gestaltung der eigenen Haussicherheit, da er bis zu 16MP Ultra-Hochauflösung und bis zu acht Kameras unterstützt. Die in diesem Kit enthaltene Argus PT Ultra-Kamera ist eine der meistverkauften Reolink-Akkukameras und bietet 360-Grad-Ansichten sowie intelligente Erkennungsfunktionen. Ursprünglich zum Preis von 439,99€ erhältlich, ist sie während der Black Friday Aktion auf 299,99€ reduziert.

Reolink E1 Zoom (26% sparen, jetzt 58,99€)

Die E1 Zoom ist eine 5MP PTZ-Kamera für den Innenbereich mit Personen- und Tiererkennung sowie automatischer Tracking-Funktion. Mit der Zwei-Wege-Audio-Funktion können Kunden nicht nur überprüfen, was ihre Kinder und Haustiere tun, sondern über die Kamera auch direkt mit ihnen sprechen. Der ursprüngliche Preis von 79,99€ ist während der Aktion auf 58,99€ gesenkt.

Die Reolink Black-Friday-Angebote von bis zu 46% gelten von jetzt an bis zum 5. Dezember auf alle Reolink Produkte, einschließlich Akku-Kameras, PoE-Kameras, Home Hubs und mehr. Verbraucher können jetzt schon auf Weihnachten vorbereitet sein und mit diesen Produkten Sicherheit an ihre Lieben verschenken, damit sie das schützen können, was am wichtigsten ist.

Weitere Informationen über die Reolink Black Friday Angebote finden Sie auf Reolink.com und Amazon.

