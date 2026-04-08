Reolink kondigt officiële integratie met Homey aan voor geavanceerde smart home‑automatisering

AMSTERDAM, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- Reolink, wereldwijd toonaangevend op het gebied van intelligente visuele technologie voor woningen en bedrijven, kondigt vandaag met trots de officiële integratie aan met Homey, het smart home‑platform van Athom, onderdeel van LG Electronics, dat apparaten van meer dan duizend merken samenbrengt in één ecosysteem.

Reolink officially integrated with Homey

Deze samenwerking betekent dat Reolink‑camera's niet langer alleen voor bewaking zijn; ze werken nu ook naadloos samen met verlichting, sloten en zelfs verwarmingssystemen. Door deel uit te maken van het Homey‑ecosysteem kunnen Reolink‑camera's zogenaamde 'Homey Flows' activeren, automatiseringen die worden uitgevoerd op basis van wat de camera detecteert.

"Bij Reolink vinden we dat beveiliging zich moet aanpassen aan de gebruiker, voor een soepelere en beter geïntegreerde ervaring," zei Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director bij Reolink. "Door officieel samen te werken met Homey zorgen we ervoor dat onze camera's en deurbellen actieve triggers worden in een groter smart home‑verhaal, waarmee we onze belofte waarmaken van een flexibel en gebruiksvriendelijk beveiligingsecosysteem."

Smart home‑intelligentie in perfecte synergie

Met deze integratie gaan Reolink‑apparaten verder dan losse camera's en worden ze actieve deelnemers in een door Homey aangedreven smart home. De ingebouwde detectie van personen, huisdieren en voertuigen van Reolink kan nu direct worden gebruikt als trigger voor Homey Flows, waardoor camera's automatisch andere slimme apparaten kunnen activeren en zo een responsievere leefomgeving creëren.

Wanneer er bijvoorbeeld een persoon in de tuin wordt gedetecteerd, kan automatisch de 'On Watch'-modus worden gestart. Zo gaat de terrasverlichting aan, sluiten de gordijnen in de woonkamer en beginnen andere aangesloten camera's met opnemen – allemaal direct op het moment dat de camera iemand detecteert.

Deze samenwerking vereenvoudigt het beheer van smart homes door alles samen te brengen in één intuïtieve interface. Vanuit de Homey-app kunnen gebruikers direct meldingen ontvangen van de deurbel en bij beweging, automatisch snapshots maken en zelfs de camera‑spotlights inschakelen, sirenes activeren of de kijkhoek aanpassen via pan‑tilt‑rotatie.

Door de AI‑intelligentie van Reolink te koppelen aan het uitgebreide ecosysteem van Homey, met apparaten van meer dan duizend merken, verandert een beveiligingssysteem van een puur monitoringsysteem in een proactief, responsief onderdeel van de dagelijkse routine in huis. Het uitgebreide assortiment van Reolink, bestaande uit WiFi-, PoE- en NVR-systemen (met uitzondering van 4G/LTE‑modellen), werkt nu perfect samen binnen de Homey‑omgeving.

Nieuwe dimensies van gebruiksvriendelijke beveiliging ontsloten

Het integreren van Reolink‑apparaten in het Homey‑ecosysteem is eenvoudig: zoek de Reolink‑app in de Homey App Store, voeg de camera's toe en bouw direct Flows waarbij cameragebeurtenissen als actieve triggers dienen.

"Een camera die iemand detecteert is nuttig," zei Stefan Witkamp, CEO van Athom. "Een camera die iemand detecteert en vervolgens je deuren vergrendelt, de lichten aanzet en je een foto stuurt — dat is een echt smart home."

Door de kloof te overbruggen tussen hoogwaardige beveiligingshardware en veelzijdige cross‑brand‑logica, zorgt Reolink voor een toekomstbestendig ecosysteem dat moeiteloos integreert met een moderne levensstijl. Deze samenwerking vormt een belangrijke stap vooruit in het bieden van een echt gebruiksvriendelijk en verbonden smart home‑ervaring.

Over Reolink

Reolink biedt slimme beveiligingsoplossingen voor woningen en bedrijven, met als doel een naadloze beveiligingservaring via het brede assortiment producten. Wereldwijd bedient het miljoenen gebruikers en levert het videobewaking en bescherming, waarbij het zich onderscheidt door zijn inzet voor innovatie in beveiligingstechnologie.

Over Athom (makers van Homey)

Athom is het bedrijf achter Homey, een smart home‑platform voor bediening, automatisering en energiemanagement. Homey verbindt meer dan 50.000 apparaten van meer dan 1.000 merken. Het bedrijf werd in 2014 opgericht in Nederland en in 2024 overgenomen door LG Electronics om het Homey‑ecosysteem wereldwijd uit te breiden.

