Reolink présente l'Altas PT Ultra, la caméra 4K UHD sur batterie à enregistrement continu la plus performante du secteur, à l'occasion de sa nouvelle campagne de marque

WILMINGTON, Delaware, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, un chef de file des solutions de sécurité intelligente, dévoile aujourd'hui à l'IFA Berlin 2024 son nouveau produit phare, l'Altas PT Ultra, une caméra sur batterie à enregistrement continu 4K UHD. L'entreprise a également donné le coup d'envoi d'une nouvelle campagne de marque qui renforce son engagement à préserver et à enrichir la vie familiale grâce à une innovation centrée sur l'utilisateur.

Tous les participants à l'IFA 2024 sont invités à rencontrer l'équipe Reolink au stand 308 Hall 1.2 du 6 au 10 septembre et à découvrir le nouveau produit et sa gamme complète de produits et de solutions de sécurité.

Nouvelle marque, nouvelle technologie et nouveau produit

Au cours des 15 dernières années, Reolink s'est attaché à réaliser des avancées technologiques et à répondre de manière innovante aux besoins des utilisateurs, se distinguant ainsi comme le partenaire de confiance de millions de consommateurs. La croissance significative de l'entreprise et la reconnaissance des consommateurs ont conduit Reolink à penser que le moment était venu d'optimiser la communication avec les clients et les marchés.

« C'est bien plus qu'un simple changement de logo, de couleur et de police de caractères. Il s'agit de s'assurer que davantage de personnes comprennent nos convictions, nos valeurs fondamentales et la manière dont elles peuvent vous aider, vous et votre famille, à avoir une vie meilleure », déclare Fabrice Klohoun, responsable marketing, Reolink. « C'est la raison pour laquelle nous donnons vie à notre dernier produit, l'Altas PT Ultra. La caméra 4K UHD à enregistrement continu, leader sur le marché, incarne parfaitement la nouvelle promesse de marque de Reolink, « Be Prepared, Be Ahead », et présente notre dernière avancée technologique ».

Les nouveaux visuels de la marque seront visibles sur les canaux numériques tels que le site web de Reolink et les profils de médias sociaux, ainsi que sur des supports physiques tels que les emballages et les présentoirs de vente au détail.

Altas PT Ultra établit une nouvelle norme dans l'industrie

Les moments clés manqués, la vision nocturne en noir et blanc, la faible durée de vie de la batterie et le champ de vision limité sont toujours les principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs de caméras de sécurité. La dernière Altas PT Ultra s'attaque de front à ces problèmes, en offrant un enregistrement continu en résolution 4K 8MP ultra net avec une vision nocturne en couleur, tout en offrant une sécurité totale avec une rotation panoramique et inclinable et une batterie robuste d'une capacité de 20 000mAh.

Enregistrement continu 4K UHD

La Reolink Altas PT Ultra se distingue en offrant des images 4K 8MP d'une clarté cristalline grâce à son objectif de 4 mm à forte densité de pixels et à une batterie ultra-large de 20 000 mAh, soit le double de la capacité des produits similaires sur le marché. Cette caméra peut assurer un enregistrement continu de 12 heures par jour pendant 8 jours, avec une seule charge. Mieux encore, les utilisateurs peuvent personnaliser les horaires d'enregistrement via l'application mobile Reolink et un ordinateur.

L'Altas PT Ultra va au-delà des normes traditionnelles en offrant une option de pré-enregistrement vidéo disponible pour la première fois dans le secteur des caméras domestiques à batterie. Grâce à une nouvelle génération de système sur puce (SoC), cette caméra peut enregistrer des dizaines de séquences utiles avant qu'un événement ne se produise. La problématique posée par les retards dus au déclenchement du capteur IRP est parfaitement résolue, car les séquences vidéo préenregistrées dans la mémoire cache sont stockées dans les enregistrements dès que le capteur de mouvement IRP est déclenché.

Vision couleur 4K jour et nuit

La technologie ColorX de Reolink donne vie aux scènes nocturnes de la caméra, surpassant ainsi les autres types de vision nocturne. Grâce à la combinaison fiable d'un objectif à très grande ouverture F1.0 et d'un capteur 1/1,8'', Reolink Altas PT Ultra capture 4 fois plus de lumière que les caméras IR normales, révélant des détails précis même lors des nuits les plus sombres, sans qu'il soit nécessaire d'allumer les projecteurs ou les lumières IR.

Vue à 360° sans angle mort

Offrant un contrôle inégalé avec une rotation horizontale et verticale, l'Altas PT Ultra dispose d'une vue à 360° sans angle mort pour une surveillance complète avec une détection intelligente sans frais mensuels. Cette caméra prend en charge la détection embarquée des personnes, des véhicules et des animaux, ce qui permet aux utilisateurs d'être avertis uniquement des mouvements qui les intéressent vraiment, sans abonnement mensuel.

L'Altas PT Ultra sera disponible en Europe, en Amérique du Nord et en Australie le 25 septembre.

Caractéristiques principales :

Enregistrement continu 4K UHD

UHD Vision couleur jour et nuit

Panoramique et inclinable tous azimuts, vision sans angle mort à 360°

Détection intelligente améliorée avec suivi automatique

Tous les enregistrements sont stockés et sécurisés localement, sans frais d'abonnement

Surveillance en temps réel et accès instantané

Installation facile et partout

Réseau bi-bande Wi-Fi 6

Fonctionnement 24h/24 avec seulement 10 minutes de charge du panneau solaire

Pour en savoir plus sur la Reolink Altas PT Ultra, sur la gamme complète de solutions et de services de sécurité domestique intelligente de Reolink et sur la campagne de marque de Reolink, visitez le site Reolink.com.

À propos de Reolink

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises. Sa large gamme de produits vise à offrir une expérience de sécurité sans faille. Au service de millions de personnes dans le monde, la société assure la surveillance et la protection vidéo et se distingue par son engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de la sécurité. Pour en savoir plus sur les offres de Reolink, consultez le site Reolink.com.

