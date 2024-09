Reolink stellt mit seiner neuen Markenkampagne die Altas PT Ultra vor

Die neue batteriebetriebene Kamera überzeugt mit 4K UHD und kontinuierlicher Aufzeichnung

WILMINGTON, Del., 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Reolink, Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, stellt auf der IFA Berlin 2024 sein neues Flaggschiff-Produkt Altas PT Ultra vor. Außerdem gab das Unternehmen den Startschuss für eine neue Markenkampagne. Sie unterstreicht das Engagement für Heimsicherheit durch bahnbrechende, nutzerzentrierte Innovationen.

Reolink shines at IFA 2024 Reolink Altas PT Ultra

Alle Besucher der IFA 2024 sind eingeladen, Reolink vom 6. bis 10. September am Stand 308 in Halle 1.2 zu besuchen. Hier können sie die neue Kamera sowie Reolinks umfassende Produktpalette und weitere Sicherheitslösungen in Augenschein zu nehmen.

Neue Markenkampagne

Über die letzten 15 Jahre hat sich Reolink als verlässlicher Partner für Millionen von Verbrauchern etabliert. Nun strebt das Unternehmen an, die Kommunikation mit seinen Kunden und Märkten weiter zu optimieren.

„Es geht um viel mehr als nur die Änderung des Logos, der Farbe und der Schriftart. Es geht darum, sicherzustellen, dass mehr Menschen unsere Überzeugungen und Grundwerte verstehen und wissen, wie Reolink ihnen und ihrer Familie zu einem besseren Leben verhelfen kann", so Fabrice Klohoun, Marketing Manager bei Reolink. „Aus diesem Grund haben wir unser neuestes Produkt, die Altas PT Ultra, entwickelt. Die branchenführende, batteriebetriebene 4K-UHD-Kamera mit kontinuierlicher Aufzeichnung verkörpert perfekt das neue Markenversprechen von Reolink 'Be Prepared, Be Ahead' und stellt unseren neuesten technologischen Durchbruch dar."

Der neue Markenauftritt wird auf digitalen Kanälen wie der Reolink-Website und den Social-Media-Profilen zu sehen sein, aber auch auf physischen Medien wie Verpackungen und Displays im Einzelhandel.

Altas PT Ultra setzt einen neuen Industriestandard

Nicht aufgezeichnete Vorkommnisse, schwarz-weiße Nachtsicht, kurze Akkulaufzeit und ein begrenztes Sichtfeld sind immer wieder die Hauptkritikpunkte der Nutzer von Sicherheitskameras. Die Reolink Altas PT Ultra geht diese Probleme an und stellt sie ab. Sie bietet kontinuierliche Aufzeichnung in ultraklarer 4K 8MP-Auflösung mit lebendiger Vollfarb-Nachtsicht, Rundum-Sicherheit mit Schwenk-Neige-Rotation und eine hohe Akkukapazität von 20.000mAh für lange Bereitschaftszeiten.

Kontinuierliche 4K UHD-Aufnahme

Die Reolink Altas PT Ultra zeichnet sich durch ein kristallklares 8MP-Bild in echter 4k-Auflösung sowie ein 4mm-Objektiv und einen großen 20.000mAh-Akku aus – doppelt so viel Kapazität wie bei ähnlichen Produkten in der Branche. Die Kamera kann mit einer einzigen Akkuladung bis zu acht Tage lang ununterbrochen zwölf Stunden pro Tag aufzeichnen. Außerdem können die Benutzer die Aufzeichnungszeitpläne über die Reolink Mobile App und den Desktop-Client anpassen.

Die Altas PT Ultra geht über die traditionellen Standards hinaus und bietet eine Video-Voraufzeichnungsoption, eine Neuheit im Bereich der Heimbatteriekameras. Mit einer neuen Generation von System-on-Chip (SoC) nimmt diese Kamera permanent 10 Sekunden Videomaterial vorab auf, bevor ein Ereignis tatsächlich eintritt und im Kameraspeicher aufgezeichnet wird. Das bisherige Problem eines leicht verzögerten Aufzeichnungsbeginns durch die technisch bedingte Ansprechzeit der Infrarotsensoren ist so perfekt gelöst: Das vorab bereits zwischengespeicherte Videomaterial wird in den Hauptspeicher geschrieben, sobald der Sensor reagiert.

4K-Farbsicht bei Tag und Nacht

Die branchenführende ColorX-Technologie von Reolink erweckt die Nachtszenen der Kamera zum Leben. Mit einer zuverlässigen Kombination aus einem Objektiv mit lichtstarker F1,0-Blende und einem großen 1/1,8-Zoll-Sensor fängt die Reolink Altas PT Ultra viermal mehr Licht ein als normale IR-Kameras. So zeigt sie selbst in den dunkelsten Nächten scharfe Details, ohne dass Scheinwerfer oder IR-Lichtquellen eingesetzt werden müssen.

360° Sicht ohne toten Winkel

Die Altas PT Ultra bietet horizontale und vertikale Rundum-Drehung und einen 360° Blick ohne tote Winkel für die Rundum-Überwachung mit intelligenter Erkennung. Die Kamera unterstützt die integrierte Personen-, Fahrzeug- und Tiererkennung. Der Benutzer wird so nur über Bewegungsereignisse benachrichtigt, die ihm wirklich wichtig sind, und das alles ohne monatliche Abonnements oder Gebühren.

Die Reolink Altas PT Ultra wird ab dem 25. September in Europa, Nordamerika und Australien erhältlich sein.

Hauptmerkmale:

Kontinuierliche 4K UHD-Aufnahme

Tag- und Nacht-Farbsicht

Schwenk- und Neigefunktion, 360° Sicht

Verbesserte Smart-Erkennung mit Auto-Tracking

Alle Aufnahmen lokal und sicher gespeichert – ohne Abonnementgebühren

Überwachung in Echtzeit und sofortiger Zugriff

Einfache Installation überall

Dual-Band Wi-Fi 6 Netzwerk

24-Stunden-Betrieb mit nur 10 Minuten Aufladen über das Solarpanel

Um mehr über die Reolink Altas PT Ultra, Reolinks komplettes Angebot an Smart-Home-Sicherheitslösungen und -dienstleistungen zu erfahren sowie Einblicke in Reolinks Markenkampagne zu erhalten, besuchen Sie Reolink.com.

Über Reolink

Reolink, ein internationaler Pionier im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Reolink hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden hochwertige Überwachungssysteme mit einer umfassenden Produktauswahl zu bieten. Die Sicherheitslösungen von Reolink ermöglichen mehr als 2 Millionen Haushalten in über 200 Ländern & Regionen kompromisslose Sicherheit mit den marktführenden Überwachungsprodukten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Reolink.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498407/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498408/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/Reolink_Logo.jpg