Repeats Group investeert in Polimero Srl en blijft bouwen aan een van de grootste reclyclers van LDPE-plastic in Europa

AMSTERDAM, 12 september 2022 /PRNewswire/ -- Repeats Group B.V. ("Repeats"), een pan-Europees kunststofrecyclingplatform dat zich richt op de productie van hoogwaardige gerecyclede lagedichtheidpolyetheen ("LDPE") op basis van post-industriële en post-consumer folies, heeft vandaag een investering aangekondigd in Polimero Srl ("Polimero" of het "Bedrijf"), een producent van gerecyclede LDPE in Noord-Italië, in de buurt van Venetië. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Repeats is een portefeuillebedrijf van Ara Partners ('Ara'), een wereldwijd private equity-bedrijf dat zich richt op industriële decarbonisatie.

De investering van Repeats in Polimero markeert de uitbreiding van het bedrijf in Italië en is een belangrijke stap in de opbouw van een pan-Europees recyclingplatform voor kunststoffen. Dit is het vervolg op de twee recente investeringen in Spanje en Nederland, met een verwachte uitbreiding naar andere Europese landen later dit jaar.

Polimero gebruikt een mechanisch proces om plastic afval om te vormen tot hars dat geschikt is voor commerciële en industriële toepassingen. Als onderdeel van Repeats is Polimero van plan om zijn productie te blijven uitbreiden om te voldoen aan de groeiende vraag naar gerecyclede LDPE in Europa.

Polimero wordt geleid door Simonetta Tiberto, die sinds 2010 bij het bedrijf werkt en de Italiaanse activiteiten en uitvoering van het groeiplan van het bedrijf zal blijven leiden.

"Polimero heeft een uitstekende reputatie binnen de industrie als een belangrijke speler in de LDPE-recyclingomgeving in Noord-Italië", aldus Greg Rung, CEO van Repeats. "We zien een aanzienlijke kans voor Polimero om dieper in de Italiaanse markt door te dringen door zijn klanten van hoogwaardige gerecyclede hars te voorzien. We zijn blij dat Simonetta en haar team zich bij Repeats aansluiten en kijken ernaar uit om voort te bouwen op hun succes tot nu toe."

"We delen de ambitie van Repeats en Ara om een van de grootste LDPE-recyclers in Europa te bouwen", aldus Simonetta Tiberto, CEO van Polimero. "We zijn enthousiast over de ondersteuning van Repeats terwijl we ons zakelijke en geografische bereik blijven uitbreiden. Al onze inspanningen zijn gericht op het creëren van een circulair ecosysteem en om onze klanten, die steeds meer hoogwaardige gerecyclede kunststoffen nodig hebben, zo goed mogelijk van dienst te zijn."

"We zijn verheugd dat Repeats de Italiaanse markt gaat betreden en gaat samenwerken met Simonetta", aldus Tuan Tran, partner van Ara Partners. "Het platform van Repeats is goed gepositioneerd voor snelle groei en we zijn van plan om de grootste onafhankelijke producent van gerecyclede LDPE-harsen in Europa te worden. We zijn verheugd om Repeats te ondersteunen bij hun doorlopende inspanningen om de Europese kunststofmarkt van CO2 te ontdoen."

Over Repeats

Het in Nederland gevestigde Repeats (Recycled PE AT Scale) is een pan-Europees plasticrecyclingplatform dat polyethyleen ("PE") plastic afval transformeert in hars, geschikt voor een verscheidenheid aan commerciële en industriële flexibele kunststoftoepassingen. Repeats heeft ook activiteiten in Spanje en Nederland. Ga voor meer informatie over Repeats naar www.repeats-group.com.

Over Polimero

Het in 2010 opgerichte Polimero is gevestigd in Rovigo en produceert gerecyclede LDPE-pellets van zowel post-consumer als post-industrieel plastic afval. De pellets kunnen vervolgens worden gebruikt in verpakkingstoepassingen. Ga voor meer informatie over Polimero naar Home - Polimero Srl.

Over Ara Partners

Ara Partners is een private equity-bedrijf dat zich richt op investeringen in industriële decarbonisatie. Ara Partners investeert in de sectoren industrie en productie, chemicaliën en materialen, energie-efficiëntie en groene brandstoffen en voeding en landbouw, en zoekt naar bedrijven die een aanzienlijke decarbonisatie-impact hebben. Het bedrijf heeft Amerikaanse vestigingen in Boston, Massachusetts, Houston en Texas, en een Ierse vestiging in Dublin. Ara Partners sloot zijn tweede fondsenwervingsronde in september 2021 af met ongeveer 1,1 miljard dollar aan kapitaalverplichtingen. Kijk voor meer informatie over Ara Partners op www.arapartners.com.

Contactpersonen

Mark Semer/Alex Jeffrey

Gasthalter & Co. LP.

[email protected]

(212) 257 4170

SOURCE Ara Partners