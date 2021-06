Replica Analytics ajoute des compétences à son brain trust sur les technologies de la santé

OTTAWA, Ontario, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Replica Analytics a annoncé aujourd'hui la formation d'un Conseil consultatif et ses trois premiers membres.

Les trois nouveaux membres ont une grande expérience de la recherche en santé, de l'analyse et du partage des données, ainsi que de la mise sur le marché d'innovations technologiques dans le domaine de la santé.

Anil Sethi est le PDG de Ciitizen, une plateforme qui aide les patients à transformer leurs dossiers papier en données informatiques, qui sont ensuite associées à des essais cliniques, et qui facilite la recherche clinique de manière générale. Il a fondé sept entreprises de technologie de la santé au cours de sa carrière.

Janice Branson est responsable mondiale de la méthodologie avancée et de la science des données chez Novartis, où elle dirige des équipes de science des données et de statistiques à l'échelle mondiale et dans tous les domaines thérapeutiques, en particulier l'immunologie, l'hépatologie et la dermatologie, les troubles respiratoires et le métabolisme.

Jason Colquitt est le PDG d'Across Healthcare, qui développe la plateforme logicielle Matrix pour le déploiement rapide de registres de maladies rares.

« Nous avons réuni une très forte équipe de conseillers pour aider la société à franchir les prochaines étapes de l'innovation et de la croissance, alors que nous mettons notre logiciel Replica Synthesis sur le marché. Les avantages commerciaux de notre technologie de génération de données synthétiques sont assez importants, et nous avons accumulé plusieurs études de cas convaincantes et des clients de référence. J'ai hâte de travailler avec les nouveaux membres de notre Conseil consultatif pour permettre à Replica Analytics de franchir les prochaines étapes. »

Khaled El Emam, PDG de Replica Analytics

« Je suis très heureux de rejoindre le Conseil consultatif de Replica Analytics. La technologie de l'entreprise a le potentiel de changer la manière dont nous accédons aux données et les partageons, ainsi que la manière dont nous menons la recherche clinique. J'ai rencontré Khaled lorsque j'occupais précédemment le poste de directeur d'Apple Health Records, et je le trouve extrêmement prévenant. »

Anil Sethi, membre du Conseil consultatif de Replica Analytics et PDG de Ciitizen

À propos de Replica Analytics Replica Analytics développe des technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité et qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre de nombreux grands défis auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Les données synthétiques permettent une innovation rapide en accélérant le développement de modèles d'IA et en accélérant les études cliniques grâce à des simulations de données.

Pour les demandes de renseignements des médias : Lisa Brazeau, +1-613-807-0663, (Europe : +011-613-807-0663), [email protected]

