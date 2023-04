Replica Analytics dévoile Replica Synthesis 3.0

La dernière version du logiciel de génération de données synthétiques très fiable affiche d'une nouvelle interface utilisateur intuitive

VENISE, Italie, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd., une société d'Aetion®, a annoncé aujourd'hui la sortie de Replica Synthesis 3.0, son logiciel de génération de données synthétiques qui préserve la vie privée et l'utilité, qui a été mis à jour avec une expérience utilisateur améliorée. Il est ainsi plus facile pour les analystes de former des modèles génératifs et d'évaluer leur utilité et leur confidentialité. La société a dévoilé la dernière version de son logiciel très fiable lors d'une démonstration de technologies d'amélioration de la confidentialité (TAC) au Privacy Symposium, qui rassemble les experts de la protection des données du monde entier pour discuter de l'évolution des réglementations en matière de protection des données, de conformité et des technologies innovantes.

« Il y a un sérieux problème de données qui touche d'importantes activités de recherche et d'innovation dans le domaine des soins de santé, en partie à cause des exigences de plus en plus strictes en matière de confidentialité », a déclaré le Dr Khaled El Emam, vice-président principal et directeur général de Replica Analytics. Le Dr El Emam, cofondateur de l'entreprise et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en intelligence artificielle médicale (IA) à l'Université d'Ottawa, élabore et déploie des TAC depuis deux décennies, principalement dans le domaine des soins de santé. « Les données synthétiques apparaissent rapidement comme une TAC pratique pour traiter les problèmes d'accès et de partage responsables des données, permettant une plus large utilisation des données tout en répondant aux exigences des réglementations contemporaines telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) et le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). »

Les données synthétiques sont générées à partir de données réelles. Un modèle d'apprentissage automatique capture les schémas dans un ensemble de données original et génère ensuite de nouvelles données à partir de ce modèle qui capture de près les propriétés et les modèles dans l'ensemble de données original. Comme les données synthétiques sont générées à partir d'un modèle, les risques de divulgation sont faibles. Un corpus croissant de recherches démontre que les données synthétiques peuvent réduire le risque de confidentialité et maintenir l'utilité des données.

En plus de présenter Replica Synthesis 3.0 lors de la démonstration des TAC au Privacy Symposium d'aujourd'hui, Lucy Mosquera, directrice principale de la science des données de l'entreprise, a été invitée à prendre la parole lors d'une table ronde sur la coopération internationale et le partage des données médicales quelques jours plus tôt. Les intervenants y ont discuté des enjeux et des défis réglementaires liés aux transferts internationaux de données pour la recherche clinique, et Mme Mosquera a partagé des idées sur les facilitateurs techniques, notamment la production de données synthétiques et les évaluations des risques de réidentification.

Les organisations qui travaillent avec des données et qui souhaitent explorer des solutions de données synthétiques et recevoir une démonstration du logiciel Replica Synthesis 3.0 sont invitées à contacter Replica Analytics via son formulaire de contact web.

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion

Replica Analytics Ldt est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion®, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre certains des nombreux défis majeurs auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/.

À propos d'Aetion

Aetion Inc. est une entreprise d'analyse de données médicales qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la faculté de médecine d'Harvard ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin d'orienter le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc.

Anne-Marie Hayden, communications Replica Analytics, [email protected]

