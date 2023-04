Replica Analytics stellt Replica Synthesis 3.0 vor

Die neueste Version der vertrauenswürdigen synthetischen Software zur Datenerzeugung verfügt über eine intuitive neue Benutzeroberfläche.

VENEDIG, Italien, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Replica Analytics Ltd., ein Aetion® -Unternehmen, gab heute die Veröffentlichung von Replica Synthesis 3.0 bekannt, seiner Software zur Erzeugung synthetischer Daten, die die Privatsphäre schützt und den Nutzen bewahrt und mit einer verbesserten Benutzererfahrung aktualisiert wurde. Dies erleichtert es Analysten, generative Modelle zu trainieren und ihren Nutzen und Datenschutz zu bewerten. Das Unternehmen stellte die neueste Version seiner vertrauenswürdigen Software während einer Demonstration von Privacy Enhancing Technologies (PETs) auf dem Privacy Symposium vor, das Datenschutzexperten aus der ganzen Welt anzieht, um Entwicklungen bei Datenschutzbestimmungen, Compliance und innovativen Technologien zu diskutieren.

„Es gibt eine ernsthafte Herausforderung in Bezug auf Daten, teilweise aufgrund immer strengerer Datenschutzanforderungen, die sich auf wichtige Forschung und Innovation im Gesundheitswesen auswirkt", sagt Dr. Khaled El Emam, Senior Vice President und General Manager von Replica Analytics. Dr. El Emam, Mitbegründer des Unternehmens und Canada Research Chair in Medical Artificial Intelligence (AI) (Professor für die Erforschung der künstlichen Intelligenz für die Medizin in Kanada) an der Universität Ottawa, entwickelt und setzt PETs seit zwei Jahrzehnten mit einem Hauptaugenmerk auf das Gesundheitswesen ein. „Synthetische Daten entwickeln sich schnell zu einem praktischen PET für den verantwortungsvollen Umgang mit Datenzugriffs- und -freigabeproblemen, ermöglichen eine umfassendere Datennutzung und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen moderner Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)."

Synthetische Daten werden aus echten Daten generiert. Ein Modell, das maschinelles Lernen nutzt, erfasst die Muster in einem Originaldatensatz und generiert dann neue Daten aus diesem Modell, wobei es die Eigenschaften und Muster des Originaldatensatzes genau erfasst. Da synthetische Daten aus einem Modell generiert werden, besteht ein geringes Offenlegungsrisiko. Eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen liefert Beweise dafür, dass synthetische Daten das Datenschutzrisiko verringern und den Datennutzen aufrechterhalten können.

Neben der Präsentation von Replica Synthesis 3.0 während der heutigen PET-Demonstration auf dem Privacy Symposium war Lucy Mosquera, Senior Director of Data Science des Unternehmens, einige Tage zuvor eingeladen, auf einem Panel für internationale Zusammenarbeit und den Austausch medizinischer Daten zu sprechen. Dort diskutierten Referenten regulatorische Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der internationalen Datenübermittlungen für die klinische Forschung, und Frau Mosquera gab Einblicke in technische Voraussetzungen, einschließlich synthetischer Datengenerierung und Risikobewertungen zur erneuten Identifikation.

Organisationen, die mit Daten arbeiten und daran interessiert sind, Lösungen für synthetische Daten zu erforschen und eine Demo der Replica Synthesis 3.0-Software zu erhalten, sind eingeladen, sich über das Online- Kontaktformular an Replica Analytics zu wenden.

Informationen zu Replica Analytics, ein Unternehmen von Aetion

Replica Analytics Ltd. ist der führende wissenschaftsbasierte SDG-Technologieanbieter für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung einzigartiger Technologien zur Erzeugung datenschutzrechtlich geschützter synthetischer Daten, welche die statistischen Eigenschaften von Daten aus der realen Welt (Real-World Data, RWD) erhalten. Das Unternehmen wurde Ende 2021 von Aetion®, dem führenden Anbieter von Real-World-Evidence (RWE)-Technologie auf regulatorischer Ebene, übernommen. Die Replica-Synthesis-Software bietet eine vollständige Suite von synthetischen Datenerzeugungs- und Auswertungsfunktionen, dank der mehrere große Herausforderungen gelöst werden können, mit denen die Biowissenschaftsbranche und die Gesundheitsforschung im Allgemeinen konfrontiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf https://replica-analytics.com/

Informationen zu Aetion

Aetion Inc. ist ein Unternehmen für Gesundheitsanalysen, das Herstellern, Käufern und Aufsichtsbehörden medizinischer Behandlungen und Technologien praxisnahe Nachweise liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Daten aus der Praxis, um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten zu Sicherheit, Effektivität und Wert zu erhalten. Aetion wurde von Fakultätsmitgliedern der Harvard Medical School mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Epidemiologie und der Forschung zu Gesundheitsergebnissen gegründet und informiert über die wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen – was am besten funktioniert, für wen und wann – um die Produktentwicklung, Kommerzialisierung und Zahlungsinnovation zu steuern. Erfahren Sie mehr unter aetion.com und folgen Sie uns unter @aetioninc.

