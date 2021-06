Replica Analytics et Euris lancent une plateforme de synthèse de données basée sur le cloud

OTTAWA, Ontario, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Replica Analytics , un important fournisseur de technologies de synthèse de données médicales, s'associe à Euris Health Cloud® pour commercialiser une solution de synthèse de données cloud, unique et facile à utiliser : Replica Synthesis. Alors qu'Euris Health Cloud fournit une plate-forme d'hébergement sécurisée, conçue en vue de se conformer à des réglementations européennes strictes en vigueur pour le traitement des informations médicales personnelles, Replica Synthesis permet aux utilisateurs de télécharger leurs données ou d'accéder à leurs données existantes sur la plateforme Euris. Pour plus d'informations, cliquez ici .

Replica Synthesis forme rapidement des modèles génératifs et crée des variantes synthétiques de données qui conservent les propriétés et les modèles statistiques dans les données originales. Les données synthétiques sont des informations non identifiables et peuvent être utilisées et divulguées avec un minimum de contraintes, et les modèles génératifs peuvent être utilisés comme des simulateurs.

Replica Synthesis est conçue pour répondre à l'énorme demande de données médicales de haute qualité pour la modélisation s'appuyant sur l'IA et l'analyse épidémiologique classique. Des rapports d'utilité complets sont produits, comparant les données réelles et les données synthétiques. Les utilisateurs sont ainsi en mesure d'évaluer immédiatement la qualité de la synthèse des données. De plus amples informations seront présentées lors de notre webinaire, le 17 juin .

« L'équipe de Replica Analytics a mis sur le marché une plateforme évolutive pour la synthèse des données, ce qui simplifie grandement le mécanisme de synthèse des données. Le partenariat Euris signifie que les données peuvent rester en Europe et que seules les variantes synthétiques doivent être transférées ailleurs, ce qui résout le dilemme que posent les transferts internationaux de données . »

Dr Khaled El Emam, PDG de Replica Analytics

« Les données synthétiques représentent un thème stratégique de la gestion des données médicales de demain. La réunion de l'expertise internationale d'Euris Health Cloud en matière d'hébergement de données médicales et les technologies de pointe en matière de génération de données synthétiques de Replica Analytics permet aux acteurs de la santé d'exploiter le potentiel des données médicales, sans compromettre la vie privée et la sécurité. »

Pedro Lucas, PDG d'Euris Health Cloud

À propos de Replica Analytics

Replica Analytics développe des technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité et qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. Son logiciel offre un accès rapide et efficace aux données médicales de grande utilité tout en respectant les obligations réglementaires.

À propos d'Euris Health Cloud®

Euris Health Cloud® est un opérateur de soins de santé connecté, spécialisé dans l'hébergement de données médicales personnelles. Grâce à un modèle de marché unique, Euris Health Cloud ® propose également une gamme complète de services et de solutions interopérables facilitant le déploiement de projets de e-santé.

Pour les demandes de renseignements des médias : Lisa Brazeau +1-613-807-0663, (Europe : +011-613-807-0663), [email protected]

Replica Analytics