Réponse d'urgence au séisme en Syrie : Éducation sans délai (ECW) annonce l'octroi d'une subvention d'urgence de 7 millions de dollars É.-U. et appelle les dirigeants mondiaux à apporter des contributions complémentaires

GENÈVE, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- En réponse au séisme meurtrier qui a frappé la Türkiye et la Syrie, ECW a annoncé aujourd'hui une subvention de première réponse en situation d'urgence d'un montant de 7 millions de dollars É.-U. pour soutenir la réponse en Syrie. Ces fonds permettront d'offrir aux enfants touchés par le tremblement de terre un accès vital à l'éducation.

‘Our hearts go out to the families who have lost loved ones in this tragic quake. Along with our strategic partners, ECW is committed to ensuring girls and boys impacted by this quake are able to access safe, protective learning environments, and receive the essential psycho-social and well-being support they need to recover from this terrible tragedy.’ ~ ECW Executive Director Yasmine Sherif.

Afin de renforcer l'impact de cette subvention et d'élargir les interventions mondiales en faveur de l'éducation en situations d'urgence, ECW a appelé les dirigeants mondiaux à annoncer des contributions complémentaires lors de la Conférence de haut niveau sur le financement d'ECW qui se tiendra la semaine prochaine à Genève.

Plus de 33 000 personnes ont déjà perdu la vie dans ce séisme de magnitude 7,8. En Syrie, où l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde affecte déjà la vie et l'avenir de millions d'enfants – le tremblement de terre vient compromettre davantage la scolarité des filles et des garçons. Des établissements scolaires, des hôpitaux et d'autres infrastructures vitales ont été détruits, des enfants ont perdu leur maison et leurs proches, et des familles déjà déplacées par des années de conflits voient désormais leur vie menacée alors que les températures se font glaciales et que leurs moyens de survie sont mis à rude épreuve.

« Nos pensées vont aux familles qui ont perdu des proches dans cet effroyable séisme. Aux côtés de ses partenaires stratégiques, ECW s'engage à faire en sorte que les filles et les garçons affectés par ce tremblement de terre dévastateur puissent accéder à des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs ainsi qu'à favoriser leur bien-être et à leur apporter le soutien psychosocial dont ils ont besoin pour se remettre de cette tragédie », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice générale d'ECW, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée.

Ces financements s'ajoutent aux 48,5 millions de dollars É.-U. de subventions allouées par ECW en Syrie depuis 2017, dont plus de 360 000 enfants ont déjà bénéficié.

Les nouveaux fonds garantiront un accès à des espaces temporaires sûrs et la mise en place de programmes de soutien psychosocial et de mesures visant à améliorer le bien-être, destinés aux enfants et aux enseignants, ainsi qu'une aide éducative globale, absolument vitale pour les filles et les garçons touchés par le séisme. Cette subvention offre en outre un cadre général aux autres donateurs souhaitant soutenir la réponse d'urgence en Syrie, dont les modalités s'apparentent à celles déployées en Ukraine.

Lors de la Conférence de haut niveau sur le financement d'ECW organisée les 16 et 17 février à Genève, en Suisse, les dirigeants mondiaux auront l'occasion de soutenir la mission d'ECW consistant à soutenir l'éducation des enfants laissé-pour-compte et à étendre son soutien en faveur des enfants touchés par les crises en Syrie et ailleurs.

