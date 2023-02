Respuesta al terremoto de Siria: ECW anuncia una contribución de respuesta rápida a la emergencia de 7 millones de dólares estadounidenses

- ECW hace un llamado a las y los dirigentes mundiales para que realicen contribuciones equivalentes destinadas a la respuesta en el ámbito educativo

"Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido la vida en este trágico suceso. Desde ECW, en colaboración con nuestros asociados estratégicos, asumimos el compromiso de garantizar que las infancias afectadas por este terremoto puedan acceder a un entorno de aprendizaje seguro y de protección, así como a los servicios básicos de apoyo psicosocial y en pro del bienestar que sean necesarios para superar una tragedia de esta magnitud". ~ Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva del fondo ECW.

GINEBRA, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En respuesta al terremoto que ha cobrado un gran número de vidas en Türkiye y Siria, el fondo la Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés) ha anunciado hoy, como respuesta rápida a la emergencia en Siria, una contribución de 7 millones de dólares estadounidenses, con el objetivo de garantizar a las infancias afectadas el acceso a una educación que salva vidas.

Para aumentar el impacto de esta contribución y agilizar la respuesta mundial orientada al ámbito educativo, ECW ha hecho un llamamiento a las y los dirigentes mundiales para que realicen aportaciones equivalentes en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación del fondo la Educación No Puede Esperar, que se celebrará la semana próxima en Ginebra.

Se estima que más de 33.000 personas han perdido ya la vida en el terremoto que registró una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Siria afrontaba ya una de las crisis humanitarias más complejas del mundo, con graves repercusiones en la vida y el futuro de millones de niñas y niños, y una de las consecuencias de este terremoto será el aumento del abandono escolar. Escuelas, hospitales y otros servicios esenciales han quedado destruidos; niñas y niños afrontan la pérdida de seres queridos y de sus hogares; y las familias que se habían visto afectadas por desplazamientos a causa del largo conflicto, se enfrentan ahora a una situación que pone sus vidas en peligro, con temperaturas extremadamente bajas y escasos mecanismos de supervivencia

"Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido la vida en este trágico suceso. Desde ECW, en colaboración con nuestros asociados estratégicos, asumimos el compromiso de garantizar que las niñas y niños, afectados por este devastador terremoto, puedan acceder a un entorno educativo seguro y protector, así como a los servicios básicos de apoyo psicosocial y en pro del bienestar que sean necesarios para que superen una tragedia de esta magnitud", señaló Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva de ECW, el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas.

Esta contribución se suma a los 48,5 millones de dólares estadounidense en contribuciones en Siria desde 2017 y que han permitido ayudar ya a más de 360.000 infancias.

La nueva contribución se utilizará para brindar acceso a espacios seguros temporales, prestar servicios de apoyo psicosocial y en pro del bienestar a niñas, niños y personal docente, y brindar cualquier otro tipo de ayuda esencial en materia de educación a las infancias afectadas por el terremoto. Asimismo, esta financiación prevé un marco más amplio para facilitar el respaldo de otros donantes a la respuesta en Siria, con unas modalidades similares a las utilizadas en Ucrania.

En la Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación del fondo ECW, que se celebrará los días 16 y 17 de febrero en Ginebra (Suiza), los dirigentes mundiales tendrán la oportunidad de demostrar su apoyo a la misión de ECW: llegar a quienes hemos dejado y expandir nuestro apoyo para las infancias afectadas por crisis, ya sea en Siria o en otros lugares del mundo.

Acerca del fondo la Educación No Puede Esperar:

La Educación No Puede Esperar (ECW) es el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Contribuimos a que los resultados relativos a la educación de niñas y niños refugiados, desplazados internos y afectados por otras crisis sean de calidad para que nadie se quede atrás. El fondo actúa a través del sistema multilateral para acelerar las respuestas en situaciones de crisis y vincular intervenciones de socorro inmediato con otras a más largo plazo mediante programas plurianuales. A su vez, el fondo trabaja estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros agentes que prestan ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de mejorar la eficiencia y coordinar las respuestas. ECW lanza un llamado urgente a los donantes de los sectores público y privado para que incrementen su apoyo a fin de poder llegar a todavía más niños, niñas y jóvenes vulnerables. La Conferencia de Alto Nivel sobre la Financiación de Educación no puede esperar, coorganizada por ECW y Suiza —y con la colaboración de Alemania, Colombia, el Níger, Noruega y Sudán del Sur—, se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2023 en Ginebra.

