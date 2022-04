Reportage de China Matters : une famille américaine du Guizhou chante le « Grand chœur »

Racontant l'histoire, la vie quotidienne et les histoires d'amour du groupe ethnique Dong, les spectacles du Grand chœur sont devenus une attraction pour les touristes qui visitent les villages Dong. Cette forme d'art reste un symbole essentiel de l'identité ethnique et du patrimoine culturel des Dong.

Le groupe ethnique Dong compte environ 3 millions d'habitants en Chine, dont les plus traditionnels vivent dans l'est du Guizhou. Le peuple Dong attache une grande importance à la préservation de ses traditions et au souvenir de ses origines. Ils considèrent les chants comme un bon moyen de se souvenir de leurs origines.

Pour observer et vivre cette tradition au plus profond d'elle-même, la vlogueuse américaine Brenna et sa famille ont visité un village Dong dans le sud-est du Guizhou. La famille a appris à chanter le Grand chœur avec une chorale locale et s'est jointe à leur spectacle. Ils ont également découvert d'autres arts populaires locaux, comme l'impression et la teinture.

