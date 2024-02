Repousser les limites: TAILYN combine l'IA TSN et la 5G pour assurer la connectivité industrielle

TAOYUAN, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Conscient du rôle central de la 5G dans le paysage industriel, TAILYN est le fer de lance d'une transformation de la fabrication et de divers marchés de réseaux verticaux grâce à l'intégration de l'IA, de la 5G et des technologies TSN.

Tailyn AI-Defined TSN Network

En tant qu'innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de réseaux industriels, TAILYN est fier d'annoncer la certification de ses produits de réseau industriel de pointe par le Telecom Infra Project (TIP). Ces solutions fiables et excellentes répondent aux besoins de divers marchés verticaux, y compris les réseaux cellulaires 5G industriels, l'automatisation des usines, les services publics d'électricité, l'exploitation minière intelligente, les systèmes de surveillance et les véhicules. En mettant l'accent sur les valeurs fondamentales en tant que fournisseur de solutions de marketing vertical, TAILYN entend aider ses clients en leur offrant des solutions fiables à leurs problèmes spécifiques.

La solution TSN (Time-Sensitive Networking) de TAILYN peut s'intégrer à des algorithmes de pointe basés sur l'IA. Cette optimisation améliore la gestion du trafic réseau, la maintenance prédictive et la détection des anomalies, garantissant des opérations ininterrompues et minimisant les temps d'arrêt des systèmes critiques. Les commutateurs Ethernet TSN de TAILYN s'adaptent aux conditions variables du réseau, en s'attaquant aux goulets d'étranglement potentiels, de manière proactive et garantissant la livraison en temps réel des données de contrôle critiques. En particulier dans certains scénarios industriels, tels que la surveillance de la sécurité de la circulation routière et de l'environnement de construction souterrain, la transmission des données en temps réel et sa fiabilité sont très importantes en raison de la longueur du tunnel et de la complexité de la structure dans la rue ou dans le champ minier.

Offrant plusieurs technologies pour aider à numériser les systèmes de transport intelligents, le commutateur de TAILYN facilite l'échange bidirectionnel en temps opportun et la mise à jour continue des données pour refléter les changements inévitables qui affecteront l'ensemble de l'architecture de transport. Par ailleurs, la présence de messages de contrôle, d'informations sur les passagers et de communications sans fil avec les clients sur le même réseau accroît l'importance de la cybersécurité.

TAILYN se consacre à l'amélioration continue des technologies de production grâce au traitement intelligent des données. L'AI TSN de TAILYN améliore non seulement l'efficacité de la chaîne de production, mais réduit également la demande de planification manuelle, diminuant les taux d'erreur et introduisant la flexibilité dans les scénarios complexes. Cette solution innovante ajuste le rythme de collaboration avec l'environnement filaire et sans fil 5G, permettant une interaction transparente et améliorant la capacité de production.

En explorant des applications spécifiques, notamment dans des secteurs tels que l'exploitation minière où elles intègrent de manière transparente les technologies de l'information et les technologies de l'exploitation, les solutions de connectivité de TAILYN témoignent de son innovation au-delà des frontières conventionnelles. Dans de tels environnements, elles offrent un potentiel énorme en ajustant de manière autonome la distance entre les véhicules miniers afin d'assurer la synchronisation opérationnelle et de s'adapter à diverses conditions anormales au sein de la zone minière. Il s'agit notamment de gérer des situations telles que l'intrusion de corps étrangers, des vitesses d'extraction anormales et des anomalies telles que le relâchement des veines et les infiltrations d'eau. Dans des circonstances imprévues, l'AI TSN peut effectuer des ajustements en temps réel, assurant ainsi un fonctionnement stable du système de véhicules miniers.

Dans le monde en évolution rapide de la connectivité, TAILYN ouvre la voie avec sa technologie 5G avancée et son récent lancement de solutions innovantes telles que le commutateur 5G Fronthaul, le commutateur TSN, le commutateur 90W PoE, la passerelle 5G M12 et le commutateur Ethernet de milieu de gamme. L'engagement de TAILYN en faveur de l'innovation et des solutions ouvertes, alliant la 5G, l'IA et l'ORAN, façonne un monde plus interconnecté.

Pour en savoir plus sur TAILYN et ses solutions de réseaux industriels, veuillez consulter le site www.tailyn.com.tw