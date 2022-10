Representantes de 90 países se unem para reviver os Jogos Píticos Modernos, organizados pela Delphic India Trust

Os primeiros Jogos Píticos serão realizados em 2027, os Jogos Píticos Jr. em 2025, e os Jogos Para Píticos em 2024.

Início de uma nova era e oportunidades para artistas, jogadores, turistas e economias nacionais – Bijender Goel .

NOVA DÉLHI, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- É um dia histórico para os Jogos Píticos Modernos, quando majestades reais, embaixadores, empresários, organizações culturais e artesãos de mais de 90 países se reuniram para formar o International Pythian Council e participar da retomada da ideia da Delphi dos "Jogos Píticos Modernos", diante da imprensa mundial, hoje, no Hotel Le Meridian em Nova Délhi.

Modern Pythian Games Unifying Nations Through Arts & Culture

Bijender Goel é o fundador do Delphic India Trust e do International Pythian Council, que detém os direitos de propriedade intelectual dos "Jogos Píticos Modernos". Ele conceituou a ideia dos Jogos Píticos, discursou na coletiva de imprensa e resumiu o conceito deste jogo. Bjender Goel disse que os Jogos Píticos faziam parte dos Jogos Pan-helênicos na Grécia antiga desde 582 a.C. e ficavam em segundo lugar em importância, atrás das Olimpíadas, antes da suspensão de todos os Jogos Pan-helênicos, em 394 d.C.

Os Jogos Píticos Modernos serão realizados a cada quatro anos e oferecerão novas esperanças com sua estrutura de vários níveis, ajudarão as economias nacionais, promoverão o turismo e criarão empregos para artesãos e partes interessadas. Estes jogos servirão como uma plataforma global única para o intercâmbio vibrante de artes, cultura, tradições, aventura, entretenimento, jogos, e-sports, esportes aéreos e artes marciais. Estes jogos serão uma forma importante de reunir pessoas de diferentes países por meio da diplomacia cultural. Será também um grande passo para transformar o setor criativo de 800 bilhões de euros em um setor mais organizado.

"As opiniões sobre os artesãos estão se transformando em um movimento global para apoiar os artesãos", conforme citado pelo Honorável Primeiro Ministro, Shri Narendra Modi, em seu recente discurso "MANN KI BAAT".

Panos Kaltsis, presidente do IPC; Nadia Harihiri, da França; Sua Majestade Benny AHMED SAMU SAMU, da Indonésia; MUDARASULAIL KARIM, das Filipinas; Zoie Lafis, dos EUA; Lena Kyropoulus, da Grécia; Saia Tsaousidou, presidente da Associação de Jornalistas Europeus; Isilida Nunes, de Portugal; MR Orhan Gajlus, da Holanda; Sra. Houda, do Marrocos; Ramchandru Tejavath; Sanjay Srivastava; B.H. Anilkumar; e Jose Charles Martin, diretor administrativo do M and C Group of Companies, Coimbatore também declararam seu apoio aos Jogos Píticos Modernos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1910913/Modern_Pythian_Games.jpg

FONTE Delphic India Trust

