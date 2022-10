Representantes de 90 países se unen para revivir los Juegos Píticos Modernos organizados por Delphic India Trust

Los primeros Juegos Píticos se celebrarán en 2027, los Juegos Píticos Juveniles en 2025 y los Juegos Parapíticos en 2024.

Según Bijender Goel , es el inicio de una nueva era, que ofrece oportunidades para artistas, competidores, turistas y economías nacionales.

NUEVA DELHI, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Es un día histórico para los Juegos Píticos Modernos, ya que majestades reales, embajadores, emprendedores, organizaciones culturales y artesanos de más de 90 países se han reunido para formar el Consejo Pítico Internacional y participar del renacimiento de la idea délfica de los "Juegos Píticos Modernos", frente a los medios de comunicación del mundo hoy en el Hotel Le Meridian en Nueva Delhi.

Modern Pythian Games Unifying Nations Through Arts & Culture.

El Sr. Bijender Goel es el fundador de Delphic India trust y del Consejo Pítico Internacional (IPC) que posee los derechos de propiedad intelectual para los "Juegos Píticos Modernos". Presentó conceptualmente la idea de los Juegos Píticos, contestó preguntas en una conferencia de prensa e informó a los asistentes sobre la idea de estos juegos. Comentó que los Juegos Píticos habían sido parte de los juegos panhelénicos en la antigua Grecia desde 582 a.C. y fueron considerados en el segundo lugar en importancia detrás de los Juegos Olímpicos, antes de la interrupción de todos los juegos panhelénicos en 394 d.C.

Los Juegos Píticos Modernos se celebrarán cada cuatro años y ofrecerán una nueva esperanza con su estructura multinivel, ya que ayudarán a las economías nacionales, promoverán el turismo y crearán puestos de trabajo para los artesanos y las partes interesadas. Estos juegos servirán como una plataforma global única para un vibrante intercambio de artes, cultura, tradiciones, aventura, entretenimiento, juegos, deportes electrónicos, deportes aéreos y artes marciales. Además, representarán una vía de importancia para reunir a personas de diferentes países a través de la diplomacia cultural. Esto también será un gran paso para lograr que la industria creativa de 800.000 millones de euros sea un sector más organizado.

"La simpatía hacia los artesanos se está transformando en un movimiento global en su apoyo", según la cita que mencionó el Honorable Primer Ministro Shri Narendra Modi, en su reciente discurso "MANN KI BAAT".

El Sr. Panos Kaltsis, presidente del IPC; Nadia Harihiri de Francia; Su Majestad Benny Ahmed Samu Samu de Indonesia; Mudarasulail Karim de Filipinas; la Sra. Zoie Lafis de Estados Unidos; Lena Kyropoulus de Grecia; Saia Tsaousidou, presidenta de la Asociación de Periodistas Europeos; Isilida Nunes de Portugal; Orhan Gajlus de Países Bajos; la Sra. Houda de Marruecos; el Sr. Ramchandru Tejavath; el Sr. Sanjay Srivastava; el Sr. B.H. Anilkumar; y el Sr. Jose Charles Martin, director general de M and C Group of Companies, distrito de Coimbatore, también manifestaron su apoyo a los Juegos Píticos Modernos.

FUENTE Delphic India Trust

