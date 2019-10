Representantes de mais de 100 países participaram do Fórum "Open Innovations" em Moscou

O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev discursou no plenário do encontro sobre "Economia inteligente. Três dilemas para a nação digital" ("Intelligent Economics. Three dilemmas for the digital nation"), descrevendo os principais desafios que a transformação digital traz para a sociedade, governos e empresas. Isto é, segurança cibernética de dados pessoais, a reestruturação do mercado de trabalho devido a automação da produção e a regulamentação jurídica do setor de inovação. Dmitry Medvedev lembrou que em um ano Skolkovo irá celebrar o 10o aniversário e recomendou aos participantes do Open Innovations de 2020 "ver o que foi feito nesses 10 anos e o que precisa ser feito".

O tema do primeiro dia do fórum foi o "Homem Digital". Os especialistas discutiram questões relacionadas ao impacto da tecnologia na vida humana. O segundo dia foi dedicado à "Economia Inteligente" – digitalização do setor e de outros setores, corporações, empreendedorismo tecnológico. Finalmente, discutiu-se "Tecnologias Futuras" – novas tendências tecnológicas no campo da medicina, inteligência artificial, seguro, indústrias e varejo.

Participaram do fórum o vice-presidente do Governo da Federação Russa, Maxim Akimov, o ministro de Desenvolvimento Econômico, Maxim Oreshkin, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, o presidente do Conselho da Fundação Skolkovo, Viktor Vekselberg, o presidente do Conselho de Administração da Bayer, Werner Baumann, o fundador do Instituto para a Humanidade Futura da Universidade de Oxford, Nick Bostrom, a diretora do Google Play, Purnima Kochikar e outros especialistas.

Dentro da estrutura do Fórum "Open Innovations", a conferência global sobre tecnologia "Mais cedo que você pensa: cidades inteligentes" ("Sooner Than You Think: Smart Cities"), organizada pela Agência Bloomberg e pela Fundação Skolkovo, e foi realizado o fórum prático de empresas sobre sistemas de inteligência artificial RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum – Fórum Russo de Inteligência Artificial). Nesses três dias, 29 acordos foram assinados, com a participação de empresas, fundações e instituições de desenvolvimento russas e internacionais.

São organizadores conjuntos do Fórum Internacional "Open Innovations" o Ministério de Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, a Prefeitura da Cidade de Moscou, a Fundação Skolkovo, a Russian Venture Company, o Fundo para Infraestrutura e Programas Educacionais, o Fundo para a Promoção de Inovações, a Corporação de Desenvolvimento Estatal VEB.RF.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016294/Open_Innovations_2019_Moscow.jpg

FONTE Open Innovations - 2019

