REPT BATTERO renforce son partenariat avec l'Inter Milan et présente ses dernières innovations au salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 21 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le monde entier a cet été les yeux rivés sur le plus grand tournoi de football au monde, une autre scène internationale s'apprête à réunir des innovateurs, des entreprises et des leaders du secteur de l'énergie.

Du 23 au 25 juin, REPT BATTERO participera au salon Intersolar Europe 2026 à Munich, en Allemagne, où la société présentera ses dernières innovations en matière de stockage d'énergie, de développement durable et d'expansion commerciale mondiale.

(REPT BATTERO x INTER MILAN） (Source: SNE Research, Q1 2026 Residential Energy Storage Market Share) (REPT BATTERO’s Jiashan Manufacturing Base)

Pour ajouter à l'effervescence, une légende de l'Inter Milan fera une apparition spéciale sur le stand de REPT BATTERO, où il rencontrera des clients, des partenaires et des visiteurs venus du monde entier. Cette apparition fait suite au récent partenariat conclu entre l'entreprise et l'Inter Milan, qui a nommé REPT BATTERO partenaire officiel mondial du club dans le domaine des batteries et du stockage d'énergie.

Mais au-delà des produits, des expositions et du football, le récit que REPT BATTERO veut raconter va bien au-delà : comment une jeune entreprise chinoise spécialisée dans les batteries est en train de devenir une marque énergétique mondiale.

La croissance avant tout

Pour toute entreprise souhaitant se développer à l'international, une question prime sur toutes les autres : l'entreprise est-elle prête ?

La performance de REPT BATTERO apporte une réponse de plus en plus évidente à cette question.

Selon ses résultats annuels pour 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,1 milliards d'euros, en hausse de 36,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que son résultat net s'est élevé à environ 87 millions d'euros, marquant ainsi sa première année complète de rentabilité. Les livraisons annuelles de batteries ont atteint 82,7 GWh, soit une hausse de 89,2 % par rapport à l'année précédente.

Le stockage d'énergie est resté un moteur de croissance essentiel, générant environ 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit une hausse de 86,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette dynamique a continué en 2026. Au premier trimestre, REPT BATTERO s'est classée n° 1 mondial tant pour les livraisons de cellules de stockage d'énergie à usage résidentiel que pour celles à usage commercial et industriel, tout en figurant parmi les cinq premiers mondiaux en termes de livraisons globales de cellules de stockage d'énergie. L'entreprise a également maintenu son statut de fournisseur de stockage d'énergie de niveau 1 selon BloombergNEF pendant onze trimestres consécutifs.

Ces résultats ne sont pas simplement le résultat d'une croissance rapide. Ils sont le fruit d'années d'investissement dans le développement de produits, les capacités de production, les relations clients et l'excellence opérationnelle.

Pour REPT BATTERO, la mondialisation n'est pas une ambition soudaine. Il s'agit de la prochaine étape logique d'une entreprise qui a progressivement posé les bases nécessaires pour être compétitive à l'international.

La mondialisation au-delà de l'exportation de produits

Pour de nombreuses entreprises, la mondialisation commence par les exportations.

Mais pour un succès à long terme, il ne suffit pas seulement d'exporter des produits à l'étranger.

Les clients évaluent de plus en plus leurs fournisseurs non seulement en fonction de la technologie et du prix, mais aussi en fonction de leurs capacités de SAV au niveau local, de la résilience de leur chaîne d'approvisionnement, de leur conformité réglementaire et de leur fiabilité à long terme. Cela est particulièrement vrai en Europe, où la transition énergétique continue de stimuler la demande de partenaires fiables et durables.

Ces dernières années, REPT BATTERO n'a cessé de renforcer sa présence à l'international.

L'entreprise a créé sa filiale européenne à Munich en 2023 et a depuis élargi sa présence à l'international en Allemagne, aux États-Unis, en Indonésie, en Australie et au Japon. À l'heure actuelle, le réseau commercial de REPT BATTERO s'étend sur six continents et soutient la clientèle dans un large éventail d'applications liées au stockage d'énergie et à la mobilité.

Parallèlement, l'entreprise poursuit la construction de son premier site de production à l'étranger, en Indonésie, ce qui constitue une étape majeure dans sa stratégie de production mondiale.

L'Europe reste l'un des marchés les plus importants de REPT BATTERO. Au début de cette année, à l'occasion du salon KEY – The Energy Transition Expo en Italie, l'entreprise a signé des contrats de fourniture de systèmes de stockage d'énergie pour un total de 8,3 GWh avec sept partenaires européens. REPT BATTERO a exécuté des projets de stockage d'énergie en Allemagne, en Belgique, en Slovaquie, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Ukraine, en Pologne, en Moldavie et en Lettonie, renforçant ainsi sa présence en Europe.

Dans l'ensemble, ces évolutions montrent que la stratégie mondiale de REPT BATTERO va bien au-delà des exportations. L'entreprise renforce sa présence et noue des partenariats au niveau local tout en développant des capacités à long terme pour accompagner ses clients dans le monde entier.

Établir une marque mondiale

À mesure que les technologies, les produits et les services pénètrent les marchés mondiaux, un nouveau défi se présente : renforcer la notoriété et susciter la confiance.

C'est l'une des raisons qui ont motivé le partenariat entre REPT BATTERO et l'Inter Milan.

Annoncée en mai 2026, cette collaboration dépasse le simple parrainage traditionnel. Elle inclut les campagnes de marque, les initiatives visant à renforcer l'engagement des fans, les expériences client et les futures actions de promotion sur les marchés internationaux.

Pour REPT BATTERO, ce partenariat représente une nouvelle approche en matière de développement de la marque à l'international.

Traditionnellement, les fabricants de batteries ont concentré leur communication sur les spécifications techniques, les performances de leurs produits et leurs capacités de production. Même si ces éléments restent essentiels, le public international s'attache de plus en plus aux marques à travers des récits, des expériences et des valeurs communes.

Le football offre un cadre unique pour nouer ce lien.

Avec l'une des plus grandes communautés de supporters du football mondial, l'Inter Milan offre une tribune internationale qui transcende les barrières linguistiques, géographiques et culturelles. À travers ce partenariat, REPT BATTERO veut impliquer ses clients et les communautés de manière plus accessible, plus internationale et plus centrée sur l'humain.

L'objectif n'est pas simplement d'accroître la visibilité. L'objectif est de permettre à un public plus large de comprendre l'innovation, l'ambition et la vision à long terme qui animent l'entreprise.

La jeunesse est une question d'agilité, pas d'image

Fondée en 2017 et ayant lancé sa production à peine un an plus tard, REPT BATTERO est une entreprise relativement jeune par rapport aux normes du secteur.

Cependant, son développement a été remarquablement rapide.

L'entreprise est devenue l'un des fabricants de batteries du secteur à avoir franchi le plus rapidement le cap des 10 milliards de RMB de chiffre d'affaires annuel. Depuis, l'entreprise n'a cessé d'évoluer : elle est passée d'une expansion rapide à la rentabilité, d'une croissance nationale à un développement international, puis de l'exportation de produits à la création d'une marque mondiale.

Chez REPT BATTERO, être jeune n'est pas une question d'image. C'est une question d'agilité.

Cela signifie réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché, s'adapter aux besoins des clients et s'améliorer en permanence, tant au niveau des produits que des opérations et de l'organisation.

Qu'il s'agisse de répondre à la demande croissante en matière de stockage d'énergie résidentiel en Europe, de se préparer aux nouvelles exigences relatives au « passeport batterie » ou de s'adapter à un secteur privilégiant de plus en plus la rentabilité et la croissance durable, REPT BATTERO a toujours démontré sa capacité à s'adapter et à mener à bien ses projets.

Cette alliance entre innovation, réactivité et ambition mondiale continue de forger l'identité de l'entreprise alors qu'elle aborde une nouvelle étape de son développement.

À bientôt à Munich

Du salon SNEC à Shanghai à Intersolar Europe à Munich, la collaboration entre REPT BATTERO et l'INTER MILAN continue.

Pourtant, l'histoire de cette entreprise ne se résume pas à des expositions ou à la présence de célébrités. Il s'agit de l'évolution d'une jeune entreprise du secteur de l'énergie qui acquiert les capacités, les partenariats et l'image de marque nécessaires pour s'imposer sur la scène internationale.

Au cours du mois de juin, alors que la Coupe du monde de la FIFA captive l'attention des fans de football du monde entier, REPT BATTERO accueille une légende de l'Inter Milan sur son stand au salon Intersolar Europe, à Munich.

Lorsqu'un joueur, qui a atteint les sommets du football mondial, entre dans le stand d'une jeune entreprise chinoise du secteur de l'énergie et échange des poignées de main et des conversations avec des clients et des partenaires venus du monde entier, ce moment revêt une portée qui va bien au-delà d'un simple partenariat.

Cela montre tout le chemin parcouru par REPT BATTERO et sa direction future.

D'un fabricant de batteries en pleine expansion à une marque énergétique de plus en plus internationale, l'histoire de REPT BATTERO est en cours. Et peut-être que cette scène à Munich constituera l'un de ses chapitres les plus marquants à ce jour.