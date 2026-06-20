REPT BATTERO vertieft die Partnerschaft mit Inter Mailand und bringt neueste Innovationen zur Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 20. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Während das Publikum in allr Welt diesen Sommer das größte Fußballturnier der Welt verfolgt, bereitet sich eine weitere internationale Bühne darauf vor, Innovatoren, Unternehmen und Branchenführer aus dem gesamten Energiesektor zusammenzubringen.

Vom 23. bis 25. Juni nimmt REPT BATTERO an der Intersolar Europe 2026 in München teil und präsentiert dort seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Energiespeicherung, Nachhaltigkeit und globale Geschäftsexpansion.

(REPT BATTERO x INTER MILAN） (Source: SNE Research, Q1 2026 Residential Energy Storage Market Share) (REPT BATTERO’s Jiashan Manufacturing Base)

Als besonderes Highlight wird eine Legende des Inter Mailand am Stand von REPT BATTERO zu Gast sein und Kunden, Partner sowie Besucher aus aller Welt treffen. Dieser Auftritt folgt auf die kürzlich geschlossene Partnerschaft des Unternehmens mit Inter Mailand, das REPT BATTERO zum globalen offiziellen Batterie- und Energiespeicherpartner des Vereins ernannt hat.

Doch über Produkte, Messen und Fußball hinaus möchte REPT BATTERO eine Geschichte erzählen, die weit über das Naheliegende hinausgeht: wie sich ein junges chinesisches Batterieunternehmen zu einer globalen Energiemarke entwickelt.

Wachstum steht an erster Stelle

Für jedes Unternehmen, das global expandieren möchte, steht eine Frage über allen anderen: Ist das Unternehmen dafür bereit?

Für REPT BATTERO spiegelt sich die Antwort zunehmend in seiner Leistung wider.

Laut dem Jahresergebnis 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 36,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Nettogewinn rund 87 Millionen Euro erreichte – damit war das erste vollständige Geschäftsjahr des Unternehmens profitabel. Die jährlichen Batterieauslieferungen betrugen insgesamt 82,7 GWh, was einem Wachstum von 89,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Bereich Energiespeicherung war weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro – ein Anstieg von 86,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Dynamik hat sich bis 2026 fortgesetzt. Im ersten Quartal belegte REPT BATTERO weltweit den ersten Platz sowohl bei den Auslieferungen von Energiespeicherzellen für Privathaushalte als auch bei denen für Gewerbe und Industrie und gehörte insgesamt zu den fünf weltweit führenden Anbietern von Energiespeicherzellen. Das Unternehmen hat zudem den Status als „Tier-1-Energiespeicherlieferant" von BloombergNEF bereits elf Quartale in Folge beibehalten.

Diese Erfolge sind nicht einfach das Ergebnis eines rasanten Wachstums. Sie spiegeln jahrelange Investitionen in Produktentwicklung, Fertigungskapazitäten, Kundenbeziehungen und operative Exzellenz wider.

Für REPT BATTERO ist die Globalisierung kein plötzliches Ziel. Sie ist der natürliche nächste Schritt eines Unternehmens, das stetig die Grundlagen geschaffen hat, die für den internationalen Wettbewerb erforderlich sind.

Globalisierung über den Produktexport hinaus

Für viele Unternehmen beginnt die Globalisierung mit dem Export.

Langfristiger Erfolg erfordert jedoch weit mehr als den Versand von Produkten ins Ausland.

Kunden bewerten Lieferanten zunehmend nicht nur nach Technologie und Preis, sondern auch nach lokalen Servicekapazitäten, der Robustheit der Lieferkette, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und langfristiger Zuverlässigkeit. Dies gilt insbesondere für Europa, wo die Energiewende die Nachfrage nach vertrauenswürdigen und nachhaltigen Partnern weiter ankurbelt.

In den vergangenen Jahren hat REPT BATTERO seine internationale Präsenz stetig ausgebaut.

Das Unternehmen gründete 2023 seine europäische Tochtergesellschaft in München und hat seitdem seine Präsenz in Übersee auf Deutschland, die Vereinigten Staaten, Indonesien, Australien und Japan ausgeweitet. Heute erstreckt sich das geschäftliche Netzwerk von REPT BATTERO über sechs Kontinente und unterstützt Kunden in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Energiespeicherung und Mobilität.

Gleichzeitig treibt das Unternehmen den Bau seiner ersten Produktionsstätte in Übersee in Indonesien voran – ein wichtiger Meilenstein in seiner globalen Fertigungsstrategie.

Europa bleibt einer der wichtigsten Märkte für REPT BATTERO. Anfang dieses Jahres unterzeichnete das Unternehmen auf der KEY – The Energy Transition Expo in Italien Energiespeicher-Lieferverträge mit einem Gesamtvolumen von 8,3 GWh mit sieben europäischen Partnern. REPT BATTERO hat Energiespeicherprojekte in Deutschland, Belgien, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, der Ukraine, Polen, Moldawien und Lettland erfolgreich umgesetzt und in Betrieb genommen und damit seine Präsenz in Europa weiter gestärkt.

Zusammengenommen zeigen diese Entwicklungen, dass die globale Strategie von REPT BATTERO weit über den Export hinausgeht. Das Unternehmen baut eine lokale Präsenz, lokale Partnerschaften und langfristige Kapazitäten auf, um Kunden weltweit zu unterstützen.

Aufbau einer globalen Marke

Wenn Technologien, Produkte und Dienstleistungen auf globale Märkte gelangen, ergibt sich eine weitere Herausforderung: den Aufbau von Bekanntheit und Vertrauen.

Dies ist einer der Gründe für die Partnerschaft von REPT BATTERO mit Inter Mailand.

Die im Mai 2026 angekündigte Zusammenarbeit geht über traditionelles Sponsoring hinaus. Sie umfasst Markenkampagnen, Initiativen zur Fanbindung, Kundenerlebnisse und zukünftige Aktivitäten auf internationalen Märkten.

Für REPT BATTERO stellt die Partnerschaft einen neuen Ansatz beim Aufbau einer globalen Marke dar.

In der Vergangenheit haben Batteriehersteller vor allem über technische Spezifikationen, Produktleistung und Fertigungskapazitäten kommuniziert. Zwar bleiben diese Aspekte weiterhin wesentlich, doch ein globales Publikum verbindet sich zunehmend über Geschichten, Erlebnisse und gemeinsame Werte mit Marken.

Der Fußball bietet eine einzigartige Plattform für diese Verbindung.

Mit einer der größten Fangemeinden im Weltfußball bietet Inter Mailand eine globale Bühne, die Sprachen, Geografie und Kulturen überwindet. Durch die Partnerschaft möchte REPT BATTERO Kunden und Gemeinschaften auf eine zugänglichere, internationalere und menschenzentriertere Weise ansprechen.

Das Ziel ist nicht einfach nur, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Es geht darum, einem breiteren Publikum die Innovation, den Ehrgeiz und die langfristige Vision hinter dem Unternehmen näherzubringen.

Bei der Jugend geht es um Agilität, nicht um Image

REPT BATTERO wurde 2017 gegründet und nahm bereits ein Jahr später die Produktion auf; nach Branchenmaßstäben ist das Unternehmen somit noch relativ jung.

Dennoch verlief seine Entwicklung bemerkenswert schnell.

Das Unternehmen wurde zu einem der schnellsten Batteriehersteller der Branche, der einen Jahresumsatz von 10 Milliarden RMB überschritt. Seitdem hat es sich kontinuierlich weiterentwickelt – von der raschen Expansion zur Rentabilität, vom Wachstum im Inland zur internationalen Expansion und vom Produktexport zum Aufbau einer globalen Marke.

Bei REPT BATTERO geht es bei der Jugend nicht um das Image. Es geht um Agilität.

Das bedeutet, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, sich an Kundenbedürfnisse anzupassen und Produkte, Abläufe und die Organisation kontinuierlich zu verbessern.

Ob es darum geht, der wachsenden Nachfrage nach Energiespeichern für Privathaushalte in Europa gerecht zu werden, sich auf neue Anforderungen an den Batteriepass vorzubereiten oder sich in einer Branche zurechtzufinden, die sich zunehmend auf Rentabilität und nachhaltiges Wachstum konzentriert – REPT BATTERO hat stets seine Fähigkeit zur Anpassung und Umsetzung unter Beweis gestellt.

Diese Kombination aus Innovation, Reaktionsfähigkeit und globalem Ehrgeiz prägt weiterhin die Identität des Unternehmens, während es in seine nächste Entwicklungsphase eintritt.

Wir sehen uns in München

Von der SNEC in Shanghai bis zur Intersolar Europe in München – die Zusammenarbeit zwischen REPT BATTERO und INTER MAILAND geht weiter.

Doch die Geschichte des Unternehmens umfasst mehr als nur Messen oder Auftritte von Prominenten. Es geht um die Entwicklung eines jungen Energieunternehmens, das die Fähigkeiten, Partnerschaften und die Marke aufbaut, die es benötigt, um auf der globalen Bühne zu bestehen.

In diesem Juni, während die FIFA-Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf der ganzen Welt auf sich zieht, wird REPT BATTERO eine Legende von Inter Mailand an seinem Stand auf der Intersolar Europe in München begrüßen.

Wenn ein Spieler, der einst an der Spitze des Weltfußballs stand, den Stand eines jungen chinesischen Energieunternehmens betritt und sich mit Kunden und Partnern aus aller Welt die Hände schüttelt und unterhält, steht dieser Moment für etwas Größeres als eine bloße Partnerschaft.

Er spiegelt wider, wie weit REPT BATTERO gekommen ist – und wohin der Weg als Nächstes führt.

Von einem schnell wachsenden Batteriehersteller zu einer zunehmend globalen Energiemarke: Die Geschichte von REPT BATTERO wird noch geschrieben. Und vielleicht wird diese Szene in München eines ihrer bislang bedeutendsten Kapitel sein.