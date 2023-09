REPT BATTERO stellt auf der Automesse IAA MOBILITY eine umfassende Roadmap zur Klimaneutralität vor

MÜNCHEN, 8. September 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, ein aufstrebender Hersteller von Lösungen für BEV und intelligente Energiespeicherung, hat am 5. September auf der Automesse IAA MOBILITY in München, Deutschland, seine mit Spannung erwartete Roadmap zur Kohlenstoffneutralität vorgestellt. Die Strategie setzt klare Ziele: Erreichen der betrieblichen Kohlenstoffneutralität bis 2026 und weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsbemühungen bis 2035, was das Engagement von REPT BATTERO für die Verringerung der Umweltauswirkungen in allen Bereichen des Unternehmens unterstreicht. Als erstes neues Energieunternehmen, das vom Nickel-Bergbaugiganten TSINGSHAN Industry unterstützt wird, hat REPT BATTERO seit 2017 ein schnelles Wachstum erlebt und seine Expertise in Forschung und Entwicklung sowie in der Anwendung von Energiespeichersystemen genutzt, um zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherbatterien zu werden.

REPT BATTERO ESG ROADMAP

Der Bericht enthält einen zweistufigen Plan mit dem kurzfristigen Ziel, bis zum Jahr 2026 die betriebliche Kohlenstoffneutralität zu erreichen, d. h. die Kohlenstoffemissionen im gesamten Unternehmen, von der Materialbeschaffung bis zur Produktion, deutlich zu senken. Dies ist eine große Verpflichtung, vor allem angesichts des großen Umfangs der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zweite Stufe der Roadmap erstreckt sich bis zum Jahr 2035, mit dem Ziel, die Kohlenstoffneutralität der Wertschöpfungskette zu erreichen. Das letztgenannte Ziel stellt sicher, dass jeder Schritt im Produktlebenszyklus, von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Entsorgung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer, mit dem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen angegangen wird.

In einer Branche, in der Behauptungen zur Nachhaltigkeit üblich sind, unterstreicht der detaillierte Plan von REPT BATTERO einen systematischen Ansatz zur Erreichung seiner Ziele. Durch die öffentliche Bekanntgabe dieser Meilensteine übernimmt das Unternehmen nicht nur Verantwortung, sondern fordert auch die Interessengruppen, einschließlich der Verbraucher/-innen und Partner, auf, sich an dieser Reise in eine umweltfreundlichere Zukunft zu beteiligen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Die Roadmap dient als Maßstab für die Ernsthaftigkeit des Unternehmens bei der Verringerung seiner Umweltauswirkungen und setzt ein Zeichen für Verantwortlichkeit und Transparenz.

Bei der Bekanntgabe der Verpflichtung sagte Dr. Jianyong Liu, ESG & Quality Director von REPT BATTERO: „Unsere Roadmap zur Klimaneutralität ist mehr als nur ein ehrgeiziges Ziel. Sie steht für ein konkretes Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Die Roadmap umfasst konkrete Ziele für die Umweltverantwortung, eine Forcierung der Elektrifizierung, Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen sowie Verbesserungen unserer Produktionsprozesse. Wir glauben, dass diese Strategien zusammengenommen die Innovation fördern und unser Produktionsmanagement stärken werden. Dieser einheitliche Ansatz ist für uns von entscheidender Bedeutung, um unsere Ziele der Kohlenstoffneutralität effizient zu erreichen und auf dem Weg in eine ökologisch verantwortungsvolle Zukunft voranzukommen."

Das Engagement von REPT BATTERO für Nachhaltigkeit ist eine mehrjährige Aufgabe, die von vielen Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt wird und dazu führte, dass das Unternehmen zweimal in Folge mit der Ecovadis Bronzemedaille ausgezeichnet wurde, ab 2022 aktiv am Global Compact der Vereinten Nationen teilnimmt und 2023 beim zweiten Green Zero-Carbon Festival mit dem Sustainability Contribution Award geehrt wurde. Jede dieser Auszeichnungen bestätigt das Engagement von REPT BATTERO für nachhaltige Geschäftspraktiken und setzt einen Präzedenzfall für seine zukünftigen Bestrebungen.

Das Engagement von REPT BATTERO für die Kohlenstoffneutralität geht über die Anerkennung hinaus, die das Unternehmen durch prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten hat. Der Eckpfeiler der nachhaltigen Vision des Unternehmens ist das unermüdliche Streben nach Optimierung und höherer Effizienz. Durch die Arbeit an Bereichen wie der Maximierung der Zellennutzung, der Steigerung des Produktionstempos und der Optimierung der Anlageneffizienz zeigt das Unternehmen einen konkreten Weg zu einer nachhaltigen Produktion auf. Und mit seinem unnachgiebigen Engagement für die Einbeziehung erneuerbarer Energien in sein Betriebskonzept stellt REPT BATTERO nicht nur die Weichen für seine eigene nachhaltige Zukunft, sondern setzt auch einen Branchenstandard, dem andere folgen können.

Informationen zu REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abgekürzt REPT BATTERO) wurde 2017 gegründet und ist das erste Unternehmen, in das TSINGSHAN Industry im Bereich der neuen Energien investiert hat. Dank der reichen Nickelvorkommen von TSINGSHAN konzentriert sich REPT BATTERO auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Batterie- und Systemanwendungen und bietet qualitativ hochwertige Lösungen für BEV und intelligente Energiespeicherung. Im Jahr 2022 gehörte REPT zu den 5 führenden Batterieunternehmen nach weltweiten Lieferungen und war die Nr.2 bei inländischen Batterielieferungen. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine Gesamtkapazität bis zum Jahr 2025 auf über 150 GWh zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und bei LinkedIn.

