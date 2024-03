Request Finance neemt Consola Financies over om het ultieme financieringsplatform voor bedrijven te worden voor zowel crypto als fiat

PARIJS, 12 maart 2024 /PRNewswire/ -- Request Finance kondigt verheugd een monumentale ontwikkeling aan: de overname van Consola Finance. Dit moment markeert een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden van Request Finance, omdat cryptoboekhouding aan het platform wordt toegevoegd. Deze verbetering is gericht op het beter van dienst zijn van financiële professionals en registeraccountants (CPA's) in hun transacties met zowel crypto- als fiatvaluta.

Deze overname markeert een keerpunt. Consola Finance staat bekend om zijn geavanceerde technologie op het gebied van cryptoboekhouding en zijn unieke streven naar 100% nauwkeurigheid van gegevens.

Jacob Kobler, CEO van Consola, zei: "Door Consola Finance op te nemen in de Request Finance-familie is het platform klaar om een uniek alles-in-één financieel platform te bieden."

Deze integratie betekent dat je alles in crypto en fiat kunt beheren op Request Finance: Transacties voor crediteuren, debiteuren, boekhouding, salarisadministratie, personeelskosten, cryptobetalingen en fiatbetalingen naar meer dan 170 landen.

Christophe Fonteneau, hoofd strategie bij Request Finance, verklaarde: "De impact is grenzeloos. Het vertrouwen dat meer dan 2.000 bedrijven hebben gesteld in Request Finance om meer dan 700 miljoen dollar aan transacties aan te sturen, is nog maar net begonnen. De synergie tussen Request Finance en Consola Finance vergroot het vertrouwen."

Christophe Lassuyt, CEO bij Request Finance, bevestigde: "De adoptie van cryptovaluta wordt mainstream. Bedrijven gebruiken stablecoins en wij ontwikkelen een cryptovriendelijk platform dat de functionaliteiten van Bill.com, Netsuite en Expensify combineert in één allesomvattende oplossing."

Request Finance biedt nu een uitgebreide oplossing voor het beheer van financiële transacties in verschillende valuta. Of je nu uitbetaalt in Bitcoin of stablecoins of uitgaven beheert in traditionele valuta, alles komt samen op één gestroomlijnd, probleemloos platform.

Het team wil de adoptie van crypto door bedrijven verbeteren door middel van een compliant, veilig en efficiënt alles-in-één financieel platform. De overname van Consola Finance is een belangrijke stap voorwaarts in deze missie. Het maakt deel uit van onze bredere visie om financiële transacties voor bedrijven wereldwijd te revolutioneren.

Over Request Finance

Request Finance is het ultieme financiële platform voor crypto- en fiat-transacties, onder meer voor crediteuren, debiteuren, boekhouding, salarisadministratie, uitgaven en flexibele betalingen voor ondernemingen.

Bedrijven hebben allemaal behoefte aan efficiëntere betalingen. Daarom kiezen ze voor crypto/stablecoins. Request Finance zorgt ervoor dat deze overstap sneller verloopt door het compliant en efficiënt te maken. Neem hier contact met ons op

Request Finance wordt ondersteund door onder andere Balderton, Xange en Animoca Brands. Klanten zijn onder andere The Sandbox, OpenZeppelin en Celo.

Over Consola Finance

Consola Finance is de toonaangevende technologie in cryptoboekhouding met een unieke toewijding aan 100% nauwkeurigheid van gegevens. Neem hier contact op met het team

Ga voor meer persmateriaal naar Request Finance en Consola Finance perspagina's.

