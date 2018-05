Research Now SSI bringt das erste medienübergreifende Werbe-Dashboard der Branche für agile Kampagnenbewertung und -optimierung auf den Markt

Die Plattformlösung für Werbewirksamkeit von Research Now SSI, ADimension®, verfügt nun auch über eine Reportingfunktion zu „Consumer Engagement" und „Exposure" im linearem Fernsehen, Fernsehen on demand, OTT, Printmedien, Radio, In-App-Werbung und Out-of-Home Werbung, wie zum Beispiel auf Stadion-Leinwänden. Während der Laufzeit der Kampagne visualisiert das Tool real-time Erkenntnisse zur Kampagnenoptimierung. Werbetreibende können die Performance von bestimmten Kanälen oder einer Kombination aus Kanälen messen, und daraus Änderungen an den Spendings und/oder der Kanalauswahl insgesamt ableiten.

Anders als herkömmliche Medienbewertungswerkzeuge verbindet ADimension® Werbemitteldaten nicht nur mit Modellen oder Algorithmen, sondern mit Individuen, die Panelisten des global verfügbaren double-opt-in Panels sind und mit weitergehenden Profildaten angereichert werden können.

Mit dem Dashboard verfügt die ADimension®-Lösung über folgende Funktionen:

kanalübergreifende Datenerhebung – passive Erhebung digitaler Werbemittelkontakte plus Offline-Kontakt (Ermittlung via Primärerhebung)

Market Insights – tagesaktuell via Dashboard verfügbar mit einer Vielzahl von Datenfilteroptionen

ADimension® misst wichtige Marktkennzahlen – Werbewahrnehmung, Bekanntheit, Beliebtheit und Kaufabsicht. Die Lösung unterstützt Werbetreibende, Medien- und Werbeagenturen, Marktforschungsagenturen und Verlage bei der Ermittlung der Zielgruppen über das kreative Testen bis hin zur Anzeigenumsetzung, -optimierung und Auswertung.

„Werbetreibende brauchen zuverlässige und schnelle Erkenntnisse zur Effektivität von Anzeigen, um ihre Marketing-Investitionen optimal über die verschiedenen Werbekanäle auszusteuern", sagt Bob Fawson, EVP, Product Development, bei Research Now SSI. „In der heutigen, sich schnell verändernden Umgebung mit einer Vielzahl von Kommunikationskanälen müssen Entscheider ihre Werbestrategien agil und iterativ auf dynamische Entwicklungen anpassen können. Unser erweitertes medienübergreifendes Dashboard ist in Kombination mit unseren Forschungsdaten aus erster Hand ein unvergleichliches Werkzeug für Werbetreibende, um signifikante Potenziale für die Verbesserung von Kampagnenerfolg und Marketing-ROI zu erzielen."

Über Research Now SSI

Research Now SSI ist der weltweite Marktführer für digitale Marktforschungsdaten. Das Unternehmen bietet erstklassige Lösungen für die Marktorschungbranche für unsere mehr als 4.000 Kunden in den Bereichen Marktforschung, Beratung, Medien, Gesundheitswesen, etc. und ist in der Branche als führend in Bezug auf Qualität, Reichweite und Kundenzufriedenheit anerkannt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.researchnow.com und www.surveysampling.com.

