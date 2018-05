Research Now SSI lance le premier tableau de bord publicitaire cross-média de l'industrie pour une mesure et une optimisation agiles des campagnes

Dernière nouveauté de la plateforme AD Dimension® Ad Effectiveness de Research Now SSI, le tableau de bord cross-média inclut des rapports sur la participation et l'exposition des consommateurs sur des canaux tels que la télévision linéaire, la télévision adressable, la diffusion de contenu en accès direct (OTT), les publicités imprimées, radios, intégrées dans les applications et hors domicile (OOH) comme les écrans de stade. Pendant une campagne en cours, l'outil reçoit des informations permettant l'optimisation à la volée. Les annonceurs peuvent évaluer la performance de canaux spécifiques ou d'une combinaison de canaux pour déterminer les changements à apporter en termes de dépenses et de sélection globale de canaux.

Contrairement aux outils de mesure de médias traditionnels, ADimension lie les données d'impression à des personnes, pas seulement à des modèles ou des algorithmes, via le panel de recherche mondial de Research Now SSI, le plus vaste panel en ligne disponible. La vaste source de données fonctionnant sur la base de permissions du panel de Research Now SSI garantit des données primaires volontaires sélectionnées et profilées en détail de manière à obtenir les informations et les mesures les plus précises possible.

La solution ADimension, qui alimente le tableau de bord, comprend :

La collecte de données multicanale- collecte passive relative à l'exposition publicitaire numérique et à l'exposition hors ligne identifiées par l'intermédiaire d'une enquête OTS (Opportunity-To-See) Des informations sur le marché – avec des actualisations quotidiennes des données et diverses options de filtrage des données

ADimension mesure les indicateurs clés de la marque - connaissance, familiarité, favorabilité et intention d'achat. La solution aide les annonceurs, les agences de médias et de publicité, les agences et éditeurs d'études de marché, de la recherche du public cible aux tests créatifs, en passant par l'implémentation, l'optimisation et l'évaluation des annonces.

« Les annonceurs ont besoin de données et d'informations fiables et rapides sur l'efficacité des annonces afin de mieux répartir les investissements entre les nouveaux canaux et les canaux traditionnels », explique Bob Fawson, vice-président exécutif chargé du développement des produits chez Research Now SSI. « Dans l'environnement actuel en constante évolution, où il y a une abondance de canaux, ils doivent faire preuve de souplesse et aborder la stratégie publicitaire de manière itérative. Notre tableau de bord cross-média amélioré, associé à des données de recherche primaires, est un moyen unique pour les annonceurs de réaliser des améliorations significatives en matière de résultats de campagnes et de retour sur investissement. »

