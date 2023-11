Research Solutions annonce faire l'acquisition de scite

Transformer les solutions de recherche et de découverte pour les chercheurs en leur fournissant une technologie d'IA révolutionnaire

Augmentation de 3,6 millions de dollars des revenus annualisés d'abonnement aux logiciels

HENDERSON, Nevada, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS), un partenaire de confiance fournissant des solutions de flux de travail basées sur le cloud pour accélérer la recherche pour les organisations axées sur la R&D, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de scite, une plateforme de recherche et de découverte primée qui tire parti de l'IA pour accroître la découvrabilité et l'évaluation de la recherche.

L'acquisition de scite améliore encore l'offre de produits de Research Solutions et fournit des opportunités de ventes croisées à la clientèle B2C de scite, qui ne cesse de croître et compte environ 21 000 abonnés actifs, ainsi qu'à sa clientèle B2B composée d'entreprises, d'institutions académiques de premier plan et d'agences gouvernementales.

Au 31 octobre 2023, la valeur annualisée des abonnements aux logiciels B2C et B2B de scite, dont certains sont mensuels et d'autres annuels, était de 3,6 millions de dollars.

« Ce partenariat s'inscrit à la fois dans notre stratégie de croissance continue et dans notre volonté de créer des solutions uniques et puissantes pour répondre aux besoins des chercheurs tout au long du processus d'innovation », a déclaré Roy W. Olivier, PDG de Research Solutions. « Comme pour Research Solutions, le succès de scite repose sur ses relations uniques avec les éditeurs, qui lui ont permis de créer une base de données de citations intelligentes (« Smart Citations »). Cet atout majeur est désormais exploité de diverses façons pour répondre aux besoins des entreprises et des universités en matière d'innovation. Leur croissance remarquable, en particulier dans les catégories B2C et universitaire, est un indicateur de leur dynamisme. De plus, la rentabilité de scite illustre son efficacité et sa résilience sur un marché concurrentiel, nous permettant de renforcer la position de Research Solutions et de poursuivre notre tendance à la hausse. »

Les citations intelligentes de scite vont au-delà des citations traditionnelles en affichant les énoncés des citations, leur contexte dans les articles cités et une classification pour indiquer si l'article soutient ou contredit l'affirmation citée. Alimentant une suite de fonctionnalités de recherche, cet index de plus d'un milliard de citations intelligentes aide à découvrir, vérifier et comprendre les articles de recherche. De plus, l'Assistant scite, un chatbot alimenté par l'IA, utilise des citations intelligentes pour vérifier et valider des modèles de langage étendus comme ChatGPT, garantissant ainsi un « ChatGPT pour la recherche » fiable, transparent et fondé sur des preuves.

Cette acquisition représente une opportunité importante de ventes croisées et de ventes incitatives, qui stimule la croissance du chiffre d'affaires de la plateforme en fournissant une suite complète d'outils de recherche aux clients existants de Research Solutions, ce qui améliorera les flux de travail d'un bout à l'autre du processus. Avec une majorité de ses revenus provenant actuellement d'utilisateurs B2C et universitaires, scite renforcera la capacité de Research Solutions à servir les institutions universitaires et à tirer parti des capacités uniques de scite avec Article Galaxy Scholar.

« Nous sommes ravis de nous associer à Research Solutions. Ensemble, nous proposons une solution de bout en bout avec des capacités et des données inégalées », a déclaré Josh Nicholson, co-fondateur et PDG de scite. « En responsabilisant les chercheurs et les entreprises, nous pouvons générer de meilleurs résultats, de l'innovation et, à terme, un avenir meilleur. »

À propos de Research Solutions

Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS) fournit des technologies basées sur le cloud pour rationaliser le processus d'accès, de gestion et de création de propriété intellectuelle. Depuis sa création, l'entreprise a été pionnière dans le développement de solutions au service des chercheurs. Aujourd'hui, plus de 70 % des plus grandes sociétés pharmaceutiques, des universités prestigieuses et des entreprises émergentes s'appuient sur notre famille de produits alimentés par l'IA et la technologie NLP pour soutenir le processus d'innovation de bout en bout avec les outils d'information et de connaissances les plus complets sur le marché. Pour plus d'informations et de détails, rendez-vous sur www.researchsolutions.com.

À propos de scite

Créée en 2018, scite est une jeune entreprise basée à Brooklyn qui révolutionne la façon dont les chercheurs découvrent et évaluent la recherche grâce aux citations intelligentes. Les citations intelligentes transcendent les références conventionnelles en proposant des phrases dans le texte, en citant les sections pertinentes et en fournissant une classification qui dénote soit un soutien, soit un contraste avec l'affirmation citée. Les solutions puissantes et innovantes de scite équipent les chercheurs du monde entier à différentes étapes de leur carrière. La société a reçu de nombreuses distinctions pour son travail révolutionnaire dans les citations de nouvelle génération, telles que le prix ISMTE People's Choice Award et le prix ALPSP pour l'innovation dans l'édition.

Mises en garde importantes concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des « déclarations prospectives » concernant des événements futurs et nos résultats futurs. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles concernant les marchés sur lesquels nous opérons ainsi que sur les convictions et hypothèses de notre direction. Des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « cibles », « objectifs », « projets », « a l'intention de », « planifie », « croit », « cherche », « estime », « s'efforce », « peut », ou des variantes de ces mots, et des expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses difficiles à prévoir, à estimer ou à vérifier. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement et défavorablement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent les facteurs décrits dans le rapport annuel le plus récent de la Société sur formulaire 10-K, tels que tels qu'ils peuvent être modifiés ou complétés par des rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q, ou d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemples de déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent des déclarations concernant des clients supplémentaires, des acquisitions potentielles et les perspectives de croissance, de rentabilité et de flux de trésorerie de la société. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont faites uniquement à la date des présentes et la Société ne s'engage aucunement à divulguer publiquement le résultat de toute révision de ces déclarations prospectives. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission.

